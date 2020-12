Borussia Mönchengladbach vs. Inter Mailand live: Die Champions League im LIVE-TICKER

Die Borussia aus Mönchengladbach kämpft in der Champions League gegen Inter Mailand um den nächsten Sieg. Hier gibt es die Partie im LIVE-TICKER.

Am 5. Spieltag der Gruppenphase der empfängt im Borussia-Park. Anpfiff der Begegnung ist um 21 Uhr - und hier gibt es die kompletten 90 Minuten im LIVE-TICKER.

Wer die Partie heute lieber live im TV oder LIVE-STREAM verfolgen will, kann das natürlich tun. In einem separaten Artikel auf unserer Seite gibt es alle Informationen zur Übertragung von Gladbach vs. Inter.

Borussia Mönchengladbach vs. Inter Mailand | Anpfiff: 21.00 Uhr Tore - Aufstellung BMG Sommer - Lainer, Ginter, Jantschke, Wendt - Lazaro, Kramer, Stindl, Neuhaus, Thuram - Plea Aufstellung Inter Handanovic - Skriniar, De Vrij, Bastoni - Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young - Lukaku, Lautaro Martinez Gelbe Karten -

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Champions League zur Begegnung des 5. Spieltages in der Gruppenphase zwischen Mönchengladbach und Internazionale aus Mailand.

Borussia Mönchengladbach vs. Inter Mailand live: Die Aufstellung im LIVE-TICKER

Die Aufstellung von Borussia Mönchengladbach im Überblick:

Sommer - Lainer, Ginter, Jantschke, Wendt - Lazaro, Kramer, Stindl, Neuhaus, Thuram - Plea

Inter Mailand setzt auf folgende Aufstellung:

Handanovic - Skriniar, De Vrij, Bastoni - Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young - Lukaku, Lautaro Martinez

Borussia Mönchengladbach vs. Inter Mailand live: Die Opta-Fakten im LIVE-TICKERvor der Partie heute

Seit der 1. Europapokal-Niederlage gegen Inter (2-4 im Landesmeister-Pokal 1971), ist Borussia Mönchengladbach in den letzten 4 Partien gegen die Mailänder ungeschlagen geblieben (S1 U3).

Es ist der 1. Auftritt von Inter bei Borussia Mönchengladbach seit Oktober 1979, als man sich in der Runde der letzten 32 des UEFA-Pokals im Hinspiel 1-1 trennte (Gladbach kam schließlich mit insgesamt 4-3 weiter).

Mönchengladbach hat in seinen letzten 4 Partien im Landesmeister-Pokal/Champions League gegen Teams aus jeweils unentschieden gespielt, 2 davon endeten torlos.

Inter peilt seinen 1. Auswärtssieg in seit März 2011 an (3-2 bei Bayern München in der Champions League), danach gab es 4 sieglose Spiele für die Mailänder in Deutschland (U1 N3).

Nach nur 2 Siegen in den ersten 14 Champions-League-Spielen (U6 N6), verbuchte Mönchengladbach zuletzt 2 Siege in Folge, beide gegen Shakhtar Donetsk bei insgesamt 10-0 Toren.

Inter hat es in seiner 14. Champions-League-Saison erstmals nicht geschafft, eines der ersten 4 Spiele zu gewinnen (U2 N2). Die letzte italienische Mannschaft, die keines ihrer ersten 5 Spiele gewinnen konnte, war die Fiorentina in der Spielzeit 2008/09.

Mönchengladbach könnte erstmals seit der Saison 1995/96 (damals im Pokal der Pokalsieger) wieder 3 Europapokalspiele in Folge gewinnen.

Inter hat in der Champions League noch nie 3 Gruppenspiele in Folge verloren, das einzige Mal, dass man überhaupt 3 Gruppenspiele verlor, war in der letzten Saison.

Lars Stindl war in seinen letzten 10 Champions-League-Spielen für Mönchengladbach an 11 Toren beteiligt (6 Tore, 5 Assists). In seinen letzten beiden Spielen gelangen ihm jeweils 1 Tor und 1 Assist. Als letztem deutschen Spieler glückte dies Mesut Özil im November 2016 (für Arsenal).

Antonio Conte hat als Inter-Trainer nur 20 % seiner Champions-League-Spiele gewonnen (S2 U3 N5), die schlechteste Siegquote aller 8 Inter-Coaches, die mindestens 5 Spiele in diesem Wettbewerb bestritten haben.

Quelle: imago images / LaPresse

Borussia Mönchengladbach vs. Inter Mailand heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

BMG vs. Inter heute ... im TV DAZN - via Smart-TV und Vodafone im LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER Goal

In der Champions League steht heute der 5. Spieltag der Gruppenphase an. In einem extra Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen der Borussia aus Mönchengladbach und Inter Mailand heute live im TV und LIVE-STREAM läuft .

Quelle: Getty Images

Borussia Mönchengladbach vs. Inter Mailand im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - Bloß keine Zitterpartie: Gladbach will sofort Geschichte schreiben

Borussia Mönchengladbach will gleich den ersten von zwei Matchbällen nutzen. Bei einem Sieg gegen ein "angeschossenes" Inter Mailand schreiben die Fohlen Geschichte.

Wenn Borussia Mönchengladbach zu Hause auf Inter Mailand trifft, liegt irgendwie immer Historisches in der Luft. Doch anders als beim wohl berühmtesten Büchsenwurf des Fußballs im Oktober 1971 können die Fohlen beim nächsten Aufeinandertreffen satte 49 Jahre später sportlich Geschichte schreiben. Mit dem ersten von zwei Matchbällen soll es am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) erstmals in die K.o.-Phase der Champions League gehen.

"Das hätte einen großen Stellenwert", sagte Mittelfeldspieler Florian Neuhaus: "Wir haben in vier Champions-League-Spielen gezeigt, dass wir eine hohe Qualität haben. Wir wollen morgen so auftreten, dass wir unbedingt weiterkommen wollen." Es wäre die erste Achtelfinal-Teilnahme seit der Umstrukturierung der Königsklasse. Zuletzt stand die Borussia in den goldenen 70er Jahren unter den besten 16 im höchsten europäischen Vereinswettbewerb - damals hieß der Wettbewerb noch Europapokal der Landesmeister.

Was die Spieler für ihr eigenes Stück Geschichte brauchen, werden sie bereits bei Anpfiff der Begegnung wissen. Gewinnt zuvor nicht gegen (18.55 Uhr/DAZN), reicht den Gladbachern ein Punkt zur Achtelfinal-Qualifikation. Mit einem eigenen Sieg wäre das 9,5 Millionen schwere Ticket ohnehin gelöst - in der "Hammergruppe" B winkt dann sogar der Gruppensieg.

Doch mit den möglichen Konstellationen will sich Rose nicht beschäftigen. "Ich kann mit diesem Wenn-Dann wenig anfangen. Wir müssen einfach gut Fußball spielen", so der 44-Jährige. Die Aufgabe könne "nicht größer sein, aber wir stellen uns der Aufgabe". Sein Team erwarte "ein angeschossenes Inter Mailand, das unbedingt die sechs Punkte" brauche, um weiterzukommen. Das mache es besonders gefährlich.

Verlieren ist gegen den italienischen Vizemeister absolut verboten - sonst wird das Gruppenfinale nächste Woche Mittwoch für die zweitbeste Offensive der Königsklasse zur Zitterpartie. Bei einer weiteren Pleite gegen Real und gleichzeitigem Inter-Sieg gegen Donezk würde Mailand gleichziehen. Und Gladbach wegen des direkten Vergleichs in die schicken - die überragenden ersten vier Spiele wären wertlos.

Deshalb wird Rose nach der Rotation beim zähen 4:1 gegen Schalke wieder seine beste Mannschaft aufbieten. Stefan Lainer und Kapitän Lars Stindl dürften in die erste Elf zurückkehren, Nico Elvedi fällt kurzfristig wegen einer Muskelverletzung aus.

Artikel wird unten fortgesetzt

Gegenüber dem Hinspiel müssen die Fohlen vor allem bessere Lösungen gegen Inter-"Zielspieler" (Rose) Romelu Lukaku finden. Beim 2:2 vor knapp fünf Wochen schoss der Belgier beide Treffer, vor allem der Ausgleich in der Nachspielzeit traf Borussia damals ins Mark. Er ist ein "Topjunge", lobte Rose, "physisch unheimlich stark und dazu noch sehr schnell".

Auch sonst habe Inter eine "sehr große Qualität", so der gebürtige Leipziger: "Aber wir haben Selbstvertrauen und wollen es für uns in die richtigen Bahnen lenken" - und damit das letzte Gruppenspiel in Madrid zur Kür werden lassen.

Die voraussichtlichen Aufstellungen von Gladbach und Inter:

Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Jantschke, Wendt - Kramer, Neuhaus - Wolf, Stindl, Thuram - Plea

Sommer - Lainer, Ginter, Jantschke, Wendt - Kramer, Neuhaus - Wolf, Stindl, Thuram - Plea Mailand: Handanovic - d'Ambrosio, de Vrij, Bastoni - Hakimi, Barella, Gagliardini, Sensi, Young - Lukaku, Martinez

Quelle: SID

Borussia Mönchengladbach vs. Inter Mailand im LIVE-TICKER: Das Champions-League-Duell im Überblick