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Borussia Mönchengladbach v RB Leipzig - BundesligaGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Borussia Mönchengladbach heute live sehen: Wird Gladbach vs. Aston Villa im Live Stream und Free TV gezeigt / übertragen?

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Gladbach - Aston Villa
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Gladbach trifft heute auf den Europa-League-Sieger. Wo Ihr Borussia Mönchengladbach vs. Aston Villa live verfolgen könnt? Hier erfahrt Ihr es!

Zur offiziellen Saisoneröffnung hat sich Borussia Mönchengladbach mit Aston Villa den amtierenden Europa-League-Sieger eingeladen. Am heutigen Samstag (15.30 Uhr) ist der Premier-League-Klub zum letzten Testspiel des Bundesligisten in diesem Sommer im Borussia-Park zu Gast.

Um die Partie live im Stream oder TV zu verfolgen, könnt Ihr entweder FohlenTV+, OneFootball oder Sport1 wählen. Alle wichtigen Informationen zur jeweiligen Übertragung liefert GOAL Euch jetzt!

Borussia Mönchengladbach heute live sehen: Wird Gladbach vs. Aston Villa im Live Stream und Free TV gezeigt / übertragen?

Zunächst einmal überträgt die Borussia selbst das Testspiel gegen Aston Villa heute über ihren vereinseigenen TV- und Streamingkanal. Kostenlos ist die Übertragung allerdings nicht, stattdessen müsst Ihr zuvor ein Abo bei FohlenTV+ abschließen. Für Vereinsmitglieder, die das Abonnement neu buchen, ist dieses etwas günstiger zu haben. Sobald Ihr ein Abo habt, könnt Ihr das letzte Testspiel der Gladbacher vor dem Pflichtspielauftakt live und in voller Länge bei FohlenTV+ genießen.


Tim Kleindienst Borussia Mönchengladbach 04262025Getty Images


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Zudem wird Gladbach vs. Aston Villa am Samstagnachmittag auch live bei OneFootball gezeigt. Auch hier müsst Ihr Euch zunächst kostenpflichtig einen Zugang zur Übertragung sichern.

Es gibt aber auch eine kostenlose Möglichkeit, das Gladbacher Testspiel heute live zu sehen. Denn Sport1 überträgt die Begegnung der Borussia mit dem englischen Topklub frei empfangbar im Free-TV. Die Übertragung startet am Samstagnachmittag um 15.15 Uhr, also eine Viertelstunde vor Anpfiff. Moderatorin Sophie Affeldt führt durch die Sendung, das Spiel wird bei Sport1 dann von Markus Höhner kommentiert.

Borussia Mönchengladbach heute live sehen: Wird Gladbach vs. Aston Villa im Live Stream und Free TV gezeigt / übertragen? Die Übertragung in der Übersicht


Spiel

Borussia Mönchengladbach vs. Aston Villa

Wettbewerb

Testspiel

Datum

Samstag, 15. August 2026

Uhrzeit

15.30 Uhr

Übertragung im TV und Livestream

Sport1 / FohlenTV+ / OneFootball

Spielort

Borussia-Park, Mönchengladbach (Deutschland)

Borussia Mönchengladbach heute live sehen: Wird Gladbach vs. Aston Villa im Live Stream und Free TV gezeigt / übertragen? Die nächsten Termine von Borussia Mönchengladbach

Acht Tage nach der Generalprobe gegen Aston Villa geht es für Gladbach am Sonntag kommender Woche los mit der neuen Pflichtspielsaison. In der 1. Runde des DFB-Pokals wartet auf die Mannschaft von Trainer Eugen Polanski dann die Pflichtaufgabe bei Oberligist TSV Schott Mainz.

Am 29. August starten die Fohlen schließlich mit einem Auswärtsspiel bei RB Leipzig in die Bundesliga. Die Partie wird übrigens nicht nur live bei Sky oder in der Konferenz bei DAZN, sondern auch live und in voller Länge im Free-TV bei RTL übertragen.

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