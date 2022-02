Wir erleben den 22. Spieltag in der Bundesliga. In einer der Samstagspartien um 15.30 Uhr treffen Borussia Mönchengladbach und der FC Augsburg aufeinander. In diesem direkten Duell empfängt der 13. den Drittletzten, wobei die Fohlen und die Fuggerstädter 23 und 22 Punkte mitnahmen. Das erste Duell in dieser Saison endete mit einem Heimerfolg.

Borussia Mönchengladbach verlor unter anderem sechs seiner acht Meisterschaftsspiele zwischen Ende November und Ende Januar. Der einzige Dreier in diesem Zeitraum gelang dem Team von Adi Hütter zum Rückrunden-Auftakt bei den Bayern. Nach Heimniederlagen gegen Leverkusen und gegen Union Berlin mussten sich die Fohlen am 5. Februar mit einem 1:1 in Bielefeld begnügen.

Die Gäste verabschiedeten sich mit Punktteilungen daheim gegen RB Leipzig und bei Greuther Fürth in die Weihnachtspause. Danach fuhr Augsburg im Januar zwei Auswärtsniederlagen gegen Hoffenheim sowie Leverkusen und dazwischen ein Heimremis gegen Eintracht Frankfurt ein. Am 5. Februar kehrte die Elf von Markus Weinzierl mit einem 2:0-Heimerfolg gegen Union Berlin auf die Siegerstraße zurück.

Heute um 15.30 Uhr steigt das Spiel Borussia Mönchengladbach vs. FC Augsburg. Bei GOAL findet Ihr sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen und zum LIVE-TICKER.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Augsburg: Die Eckdaten zur Partie am 22. Bundesliga-Spieltag auf einem Blick

Spiel: Borussia Mönchengladbach vs. FC Augsburg (live bei Sky Ticket streamen) Datum: Samstag, 12. Februar 2022 Uhrzeit: 15.30 Uhr Stadion: Stadion im BORUSSIA-PARK (Mönchengladbach)

Borussia Mönchengladbach gegen FC Augsburg heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Bundesliga bei Sky

Sky hält die alleinigen Rechte an sämtlichen Samstagsspielen in der Bundesliga. Hierbei nutzt der Bezahlanbieter für seine Ausstrahlungen etliche Kanäle. Für die Übertragung des Matches Gladbach vs. Augsburg müsst Ihr auf Sky Sport Bundesliga 4 schalten. Obendrein könnt Ihr Euch das Spiel in HD anschauen. Doch notiert Euch nun die Schlüsselinfos zur heutigen Ausstrahlung auf:

Sender: Sky Sport Bundesliga 4 (HD)

Sky Sport Bundesliga 4 (HD) Vorberichte ab: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Spielbeginn: 15.30 Uhr

Jedoch könnt Ihr lediglich als Kunden des Pay-TV-Senders die Begegnung im TV mitverfolgen. Genauer gesagt benötigt Ihr das Bundesliga-Paket. Dieses kostet Euch entweder 27 Euro (Einzelabo) oder 32,50 Euro (in Kombination mit dem Sport-Paket). Sky versorgt Euch auf seiner Homepage mit sämtlichen Infos.

Borussia Mönchengladbach – FC Augsburg heute in der Bundesliga Sky Konferenz live sehen

Zusätzlich zum Kräftemessen Borussia Mönchengladbach vs. FC Augsburg stehen heute um 15.30 Uhr vier weitere Bundesliga-Spiele über die Bühne. Hierbei handelt es sich um die Partien Eintracht Frankfurt vs. Wolfsburg, Freiburg vs. Mainz, Bochum vs. Bayern und Greuther Fürth vs. Hertha. Daher könnt Ihr Euch ebenso für die Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) entscheiden. Das sind die diesbezüglichen Eckdaten:

Beginn der Übertragung: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Gezeigte Spiele: Gladbach – Augsburg, Eintracht Frankfurt – Wolfsburg, Freiburg – Mainz, Bochum – Bayern und Greuther Fürth – Hertha.

Borussia M'Gladbach vs. FCA dank des LIVE-STREAMS mitverfolgen: Die Übertragung der Bundesliga

Überdies könnt Ihr Euch die Übertragung des Spiels Borussia Mönchengladbach gegen Augsburg von überall aus im LIVE-STREAM ansehen. Genauer gesagt strahlt Sky sein gesamtes Programm ebenso im Internet aus. Dafür stellt Euch der Anbieter zwei Optionen zur Verfügung.

Borussia Mönchengladbach – FC Augsburg im LIVE-STREAM über Sky Go

Bei Sky Go handelt es sich um die Erste davon. Damit müsst Ihr Euch lediglich passend zum Spielbeginn im hauseigenen Streaming-Portal einloggen. Das funktioniert auch mit Tablets und Smartphones. Allerdings würden bei einem heutigen Vertragsabschluss mit einer rechtzeitigen Aktivierung rechnen. Ihr könnt Euch aber im Nachhinein eine der Wiederholungen anschauen.

Mit Sky Ticket die Bundesliga im LIVE-STREAM schauen: Borussia Mönchengladbach gegen FC Augsburg

Hingegen seid Ihr mit dem Sky Ticket auf der sicheren Seite. Denn: Die Freischaltung findet sofort statt und obendrein müsst Ihr Euch nicht binden. Diesbezüglich raten wir Euch zum Paket Supersport Monat um 29,99 Euro. Damit könnt Ihr die gesamte Sportpalette von zwei Geräten auf einmal im Live-Stream mitverfolgen.

Das bedeutet, dass Ihr Euch zusätzlich zu jenen der Bundesliga Partien der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League anschauen könnt. Zudem erstreckt sich das Angebot unter anderem auf die NHL, die ATP World Tour, die PGA-Tour und die Formel 1.

Zu Borussia Mönchengladbach gegen FC Augsburg via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Außerdem könnt Ihr mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL zu allen Schlüsselmomenten im Spiel Gladbach vs. Augsburg im Bilde bleiben. Dafür müsst Ihr ständig auf den Bildschirm schauen. Denn: Wir schicken Euch Push-Mitteilungen.

Highlights auf YouTube und in der Sportschau: So seht Ihr Borussia Mönchengladbach vs. FC Augsburg

Anschließend strahlt DAZN ab 17.30 Uhr die Highlight Show aus. Dort zeigt der Pay-per-View-Anbieter seinen Kunden die besten Szenen der Samstagspartien und des Freitagsspiels. Weiters lädt die Sportschau in der Nacht auf Montag die besten Szenen dieser Runde auf ihren YouTube-Kanal. Darauf habt Ihr einen kostenlosen Zugriff.

Borussia Mönchengladbach gegen FC Augsburg im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

Im Pay-TV: Einzelspiel: Sky Sport Bundesliga 4 (HD) Konferenz: Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Go / Sky Ticket Im LIVE-TICKER: GOAL Highlights: DAZN / YouTube

Borussia Mönchengladbach vs. FC Augsburg: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Etwa eine Stunde vor dem Anstoß folgen die Startformationen.