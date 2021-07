Borussia Mönchengladbach vs. FC Groningen: Das Testspiel heute live im TV und LIVE-STREAM

Gladbach trifft im Zuge der Bundesliga-Vorbereitung auf Groningen. Wo und wie Ihr das Spiel live verfolgen könnt, erklären Wir Euch in diesem Artikel.

Borussia Mönchengladbach befindet sich in den letzten Zügen der Bundesliga-Vorbereitung. Am 31. Juli trifft die Fohlenelf auf den niederländischen Vertreter FC Groningen. Es dürfte einer, wenn nicht sogar der letzte Test vor dem ersten Pflichtspiel sein. Am 9. August bekommt es Gladbach im DFB-Pokal mit dem 1. FC Kaiserslautern zu tun.

Die Vorbereitung von Gladbach verlief bislang wohl zur Zufriedenheit von Neu-Coach Adi Hütter. Schwerfälligen Auftritten gegen Viktoria Köln (2:2) und den SC Paderborn (1:3) folgten ansprechende Leistungen gegen den FC Metz (1:0) und den FC Bayern München (2:0). Der letzte Test gegen den deutschen Rekordmeister war zwar nur ein Test, aber dennoch zeigte Hütters Elf, was gehen kann.

Groningen beendete die vergangene Saison der Eredivisie auf einem guten siebten Platz. Prominentester Name war wohl der von Arjen Robben. Allerdings wird die Mannschaft in der kommenden Spielzeit ohne Robben auskommen müssen. Der ehemalige Münchner verkündete im Sommer 2020 überraschend sein Comeback. Verletzungen warfen ihn allerdings erneut zurück, sodass er nach der abgelaufenen Spielzeit erneut sein Karriereende verkündete. Sowohl Groningen als auch Gladbach dürften einige ihrer besten Spieler aufbieten, da der Saisonstart kurz bevor steht.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Groningen heute live sehen: So könnt Ihr das Testspiel verfolgen

Wettbewerb Testspiel Begegnung Borussia Mönchengladbach vs. FC Groningen Anpfiff 31. Juli - 15.30 Uhr Ort Borussia-Park (Mönchengladbach, Deutschland)

Borussia Mönchengladbach vs. FC Groningen: Das Testspiel heute live im TV sehen

Das Testspiel zwischen Gladbach und Groningen wird live im TV zu verfolgen sein. Sowohl Magenta Sport als auch Magenta TV übertragen die Partie, über die jeweilige App könnt Ihr diese dann auf Eurem Smart-TV verfolgen.

Die Sender der Telekom sind eigentlich zwar kostenpflichtig und man benötigt ein Abonnement - für das Testspiel zwischen Gladbach und Groningen machen Magenta Sport und Magenta TV jedoch eine Ausnahme, beide Dienste zeigen die Begegnung kostenlos .

Borussia Mönchengladbach vs. FC Groningen heute kostenlos im LIVE-STREAM: So geht's

Auch im LIVE-STREAM sind Magenta Sport und Magenta TV für die Übertragung von Gladbach gegen Groningen zuständig. Und auch hier gilt: Das Spiel könnt Ihr kostenlos anschauen!

Über diesen Link gelangt Ihr direkt zur Übertragung, die heute um 15.25 Uhr beginnt, also wenige Minuten vor dem Anpfiff .

Borussia Mönchengladbach vs. FC Groningen heute live im Free-TV und STREAM sehen: Die Aufstellungen

