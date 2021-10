Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München heute live: Den DFB-Pokal im TV und LIVE-STREAM sehen

Ein echter Fußball-Klassiker wartet in der 2. Runde des DFB-Pokals auf uns. Alle Infos zur Übertragung von Gladbach vs. Bayern gibt es hier bei Goal.

Am heutigen Mittwochabend (27. Oktober 2021) treffen Borussia Mönchengladbach und der FC Bayern München in der 2. Runde des DFB-Pokals aufeinander.

Der Anpfiff für diesen deutschen Fußball-Klassiker im Borussia-Park erfolgt um 20:45 Uhr. Die Bayern starteten besonders torhungrig in die erste Runde des DFB-Pokals. Mit 12:0 gewann man gegen den Oberligisten Bremer SV. Borussia Mönchengladbach hingegen musste etwas mehr kämpfen. Mit 1:0 konnte man sich schlussendlich bei Drittligist Kaiserslautern durchsetzen.

Auch aktuell ist der FC Bayern München gut aufgelegt. In den letzten drei Spielen konnte man 13 Tore erzielen und kassierte nur beim 5:1-Sieg gegen Leverkusen einen Gegentreffer. Gladbach hingegen wartet seit zwei Spieltagen auf einen Sieg in der Bundesliga. Nach einem Unentschieden gegen Stuttgart verlor man zuletzt 0:1 gegen die Hertha aus Berlin. Wir dürfen uns nichtsdestotrotz auf einen echten Klassiker am heutigen Mittwochabend freuen.

Goal liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie Gladbach vs. Bayern im TV und LIVE-STREAM

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München heute live: Die Daten zum Spiel

Begegnung Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München Wettbewerb DFB-Pokal - 2. Runde Anpfiff 27. Oktober - 20:45 Uhr Spielort Borussia-Park (Mönchengladbach)

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München heute live: Wer zeigt das Spiel im TV?

Was die TV-Übertragung der Partie angeht, eröffnen sich Euch zwei Möglichkeiten. Nur eine davon ist allerdings kostenlos. Wo und wie genau Ihr zuschauen könnt, erfahrt Ihr in den nächsten Abschnitten.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München heute live: Die Übertragung in der ARD im Free-TV

Die Partie zwischen Gladbach und dem FC Bayern ist eines von zwei Spielen der 2. Runde des DFB-Pokals, die live im Free-TV gezeigt werden. Zuständig für die Übertragung ist dabei die ARD. Dort beginnt ab 20:15 Uhr die Vorberichterstattung mit Moderator Alexander Bommes, bevor dann pünktlich zum Anpfiff um 20:45 Uhr Kommentator Tom Bartels übernimmt.

Experte für die Partie ist übrigens Bastian Schweinsteiger. Wie oben schon beschrieben, ist die ARD-Übertragung selbstverständlich im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen und mit keinen weiteren Kosten verbunden.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München heute live im TV: Das Spiel bei Sky

Neben der Übertragung in der ARD könnt Ihr die Partie auch bei Sky live erleben. Wichtig zu beachten ist dabei aber, dass es sich bei Sky natürlich um einen Pay-TV-Sender handelt. Um also Zugriff auf die Übertragung dort zu bekommen, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Welche Abo-Pakete genau Sky anbietet und was Ihr braucht, um beim DFB-Pokal live dabei sein zu können, könnt Ihr übrigens hier noch einmal genau nachlesen.

Falls Ihr über ein bestehendes Sky-Abo verfügt, dann könnt Ihr problemlos über Sky Sport 3 das Spiel live in ganzer Länge verfolgen oder über Sky Sport 2 die Konferenz mit den anderen Spielen sehen.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München heute live: Den DFB-Pokal im LIVE-STREAM sehen

Falls Ihr das Spiel im LIVE-STREAM verfolgen wollt, ist das natürlich auch kein Problem. Hier eröffnen sich Euch ebenfalls wieder unterschiedliche Möglichkeiten. Wir haben sie für Euch zusammengefasst.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München heute live: Der kostenlose LIVE-STREAM der ARD

Parallel zur Free-TV-Übertragung bietet die ARD ebenfalls einen LIVE-STREAM zum Spiel Gladbach vs. Bayern an. Dafür braucht Ihr kein Konto oder ähnliches, mit diesem Link könnt Ihr ab 20:45 Uhr einfach live dabei sein. Was natürlich nötig ist, ist ein internetfähiges Gerät, ob Smartphone, Tablet oder Smart-TV ist ganz egal.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München heute live: Der LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket

Der LIVE-STREAM-Service des Bezahlsenders Sky nennt sich Sky Go. Dort könnt Ihr Euch mit euren Zugangsdaten von Sky anmelden und dann den LIVE-STREAM zur Partie verfolgen. Voraussetzung hier ist natürlich ebenfalls ein gültiges Sky-Abo. Den Link zu Sky Go findet Ihr hier und die unterschiedlichen Abo-Pakete von Sky könnt Ihr Euch mit diesem Link noch einmal genauer ansehen.

Die letzte Option, wie Ihr das Spiel per LIVE-STREAM verfolgen könnt, stellt das Sky Ticket dar. Damit könnt Ihr Euch sozusagen den Zugang zu den LIVE-STREAMS von Sky für einen bestimmten Zeitraum erkaufen. Mit dem Monatsticket Supersport für 29,99€ könnt Ihr 30 Tage lang alle Spiele der Premier Leauge, alle Bundesligaübertragungen und alle Spiele des DFB-Pokals verfolgen.

Für ein Jahresticket zahlt Ihr übrigens in den ersten zwölf Monaten 19,99€ monatlich. Die genaueren Konditionen, welche verschiedenen Tickets es gibt und was Ihr damit alles sehen könnt, könnt Ihr hier noch einmal genauer nachlesen.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München heute live: Der LIVE-TICKER zum DFB-Pokal

Ihr könnt nicht direkt live vor dem Bildschirm mitfiebern, wollt aber trotzdem informiert werden, sobald auf dem Platz etwas geschieht? Kein Problem, mit dem LIVE-TICKER von Goal haben wir genau das Richtige für Euch. Hier werdet Ihr direkt informiert, sobald sich auf dem Rasen etwas tut und das natürlich völlig kostenlos.

Hier geht es zum LIVE-TICKER für das Spiel Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München heute live: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Aufstellungen der beiden Mannschaften bekanntgegeben werden, könnt Ihr sie hier sehen.