Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM - Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München: Die Übertragung der Bundesliga

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München: Dieses heiße Duell erwartet uns in der Bundesliga. Goal erklärt, wie heute Fußball LIVE zu sehen ist.

Der 15. Spieltag der Bundesligasaison 2020/21 startet mit einem Top-Spiel: empfängt den . Anstoß im Borussia-Park ist heute um 20.30 Uhr.

Beide Teams sind mit Siegen in die neue Saison gestartet: Borussia Mönchengladbach setzte sich dank eines Embolo-Tors mit 1:0 bei Arminia Bielefeld durch, die Bayern gewannen nach 0:2-Halbzeitrückstand noch mit 5:2 gegen den 1. FSV .

Beide Mannschaften gehören zu den vier deutschen Teams, die den Einzug in das Achtelfinale der geschafft haben. Das letzte Spiel zwischen den beiden Mannschaften gewann der Rekordmeister mit 2:1.

Das Traditionsduell aus den 70ern gehört auch heute noch zu den angesagtesten der . Goal zeigt, wie Fußball heute LIVE übertragen wird.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München: So wird das Spiel der Bundesliga heute ablaufen

Begegnung Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München Wettbewerb 15. Spieltag | Bundesliga Datum Freitag, 8. Januar | 20.30 Uhr Ort Borussia-Park | Mönchengladbach Zuschauer Keine

Fußball heute live: Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München LIVE im TV sehen / verfolgen

Freitagabend, 20.30 Uhr: Gibt es eine bessere Alternative, in das frische Wochenende zu starten, als dass man sich das Top-Spiel der Bundesliga LIVE im TV anschaut?

Für viele Fans ist das einer der Höhepunkte der Woche, das Arbeiten ist vorbei, jetzt gibt es zwei freie Tage. Allerdings wurden auch viele Anhänger*innen an dieser Stelle schon enttäuscht: Läuft das Spiel des Lieblingsvereins heute überhaupt im TV?

Die Antwort darauf ist nicht eindeutig, aber dafür sind wir von Goal ja da. Wir erklären euch in diesem Artikel alles, was ihr zur Übertragung wissen müsst. Außerdem präsentieren wir euch eine Möglichkeit, wie man das Spiel kostenlos verfolgen kann.

Der #FCBayern ging in den bisherigen Bundesliga-Duellen gegen Borussia Mönchengladbach doppelt so oft als Sieger vom Platz! 🔥💪



Was sind eure Tipps für morgen❓@tipico_de #packmas #BMGFCB pic.twitter.com/NlZrL3Riad — FC Bayern München (@FCBayern) January 7, 2021

Fußball heute LIVE sehen: DAZN überträgt die Bundesliga an jedem Freitag

Fangen wir vorne an: Nein, das Spiel wird nicht im linearen Fernsehen übertragen. Ja, es gibt eine Möglichkeit, das Spiel auf dem Fernseher zu sehen. Klingt erst einmal verwirrend, ist es aber nicht.

Keiner der zahlreichen Fernsehsender hat sich die Übertragungsrechte gesichert - es wird also nicht im Pay-TV und nicht im Free-TV übertragen. Stattdessen hat sich aber der Streamingdienst DAZN die Rechte an der Übertragung der Begegnung gesichert und wird diese auf der Plattform übertragen.

Beginn der Übertragung: 20 Uhr

20 Uhr Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Kommentator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Moderator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Sandro Wagner

Sandro Wagner Trailer: HIER auf DAZN zu sehen

Bundesliga im TV? BMG vs. FCB dank DAZN auf dem Smart-TV sehen

DAZN überträgt sein gesamtes Programm im LIVE-STREAM, also via Internet, was aber nicht heißt, dass es nicht auch auf dem TV-Gerät zu sehen ist: Mit einem Smart-TV kann man die kostenlose DAZN-App herunterladen, sich anmelden oder mit dem Probemonat ein kostenloses Abonnement abschließen und den richtigen LIVE-STREAM wählen.

Alternativ gibt es natürlich auch eine Vielzahl von anderen Geräten, auf denen DAZN funktioniert - man hat also die Qual der Wahl. Übrigens: Mit einem DAZN-Abo kann man auf gleich zwei Geräten gleichzeitig streamen!

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München: Auf diesen Geräten könnt ihr die Bundesliga dank DAZN streamen

Tablet (App unter anderem im Play Store und App Store)

(App unter anderem im und Handy (App unter anderem im Play Store und App Store)

(App unter anderem im und Playstation PS3 PS4 PS5

XBox XBox Series S XBox Series X XBox One

PC / Laptop

Google Chromecast

Apple TV

Amazon Fire TV

Die letzten 6 Spiele waren in Sachen Punkteteilung sehr ausgeglichen. Was ist eure Einschätzung für das Spiel am Freitag? #BMGFCB pic.twitter.com/Ltek4w67mI — DAZN DE (@DAZN_DE) January 7, 2021

Fußball heute live sehen: Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern München heute im LIVE-STREAM - so geht's!

Nun wären also einige Fragen schon geklärt: Die Bundesliga läuft nicht im Fernsehen, trotzdem kann man sie auf dem TV-Gerät einrichten. Außerdem haben wir bereits geklärt, auf welchen anderen Geräten DAZN streambar ist.

Allerdings haben wir noch einige weitere Fragen, die es aufzulösen gilt. Schließlich möchte man als Fan ja wissen, worauf man sich einlässt, wenn man ein Abonnement abschließt.

Bundesliga heute LIVE: So günstig ist es, Borussia vs. Bayern und 8.000 weitere LIVE-Events pro Jahr auf DAZN zu sehen

Fangen wir mit den Kosten an: Bei DAZN gibt es zwei Abonnement-Varianten, die man buchen kann, um das gesamte Programm zu sehen: das Monatsabo und das Jahresabo. Wichtig: Bei beiden Möglichkeiten sieht man die gleichen Inhalte, sie unterscheiden sich nur bei den Kosten und der Laufzeit.

Jahresabo 10 Euro pro Monat | 119,99 Euro pro Jahr Jährliche Abbuchung Jährlich kündbar Monatsabo 11,99 Euro pro Monat | 143,88 Euro pro Jahr Monatliche Abbuchung Monatlich kündbar

Fußball heute LIVE und kostenlos verfolgen: Das ist der DAZN Probemonat

Wie jetzt? Hier wird einem etwas von einer kostenlosen Möglichkeit erzählt, die Bundesliga zu sehen, und am Ende wird hier doch nur etwas über die Kosten geschrieben?

Kein Grund zur Panik, schließlich haben wir ja versprochen, alles ausführlich zu erklären - und jetzt ist endlich die kostenlose Möglichkeit dran. Dabei handelt es sich um den Probemonat von DAZN.

Die Bayern kommen am Freitag in den BORUSSIA-PARK. Hier erfahrt ihr alles zum kommenden Gegner. 👇 #BMGFCBhttps://t.co/WzEEZdFRmH — Borussia (@borussia) January 6, 2021

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München heute kostenlos verfolgen: So seht ihr die Bundesliga umsonst auf DAZN im LIVE-STREAM

Der Probemonat von DAZN ist eigentlich für jeden Sportfan ein Muss: Mit diesem könnt ihr 30 Tage lang auf das gesamte Programm von DAZN zugreifen, ohne einen einzigen Cent zu bezahlen. Dabei ist der Probemonat nicht nur gratis, er ist auch unverbindlich: Ihr könnt also jederzeit kündigen und müsste nichts bezahlen, wenn ihr das Abonnement nicht weiterführen wollt.

Wenn doch, dann müsst ihr aus den beiden Optionen oben in der Tabelle wählen - wobei beide bei weitem günstiger sind als die der Konkurrenz, besonders wenn man sich anschaut, wie viele unterschiedliche LIVE-Events DAZN jährlich in diversen Sportarten überträgt.

Fußball-Bundesliga heute LIVE: So wird Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern München übertragen

FC Bayern München bei Borussia Mönchengladbach heute live ... ... im TV ... auf DAZN (nur Smart-TV) ... im LIVE-STREAM ... auf DAZN ... im LIVE-TICKER ... bei Goal ... in den Highlights ... auf DAZN und auf YouTube

