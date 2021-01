Borussia Mönchengladbach heute: Simakan im Fokus, Kone kommt und geht gleich wieder - alle News und Gerüchte zu BMG

Borussia Mönchengladbach buhlt angeblich um Mohamed Simakan, Kone kommt aus Toulouse und wird gleich wieder verliehen. Alle BMG-News.

hat sich nach dem 3:2-Überraschungserfolg gegen den FC Bayern wieder an die internationalen Plätze der herangearbeitet. Dabei wusste einmal mehr Florian Neuhaus zu überzeugen. Der Nationalspieler soll das Interesse der Münchner geweckt haben.

In der aktuellen Transferphase laufen die Planungen der Fohlen indes auf Hochtouren. Mohamed Simakan von soll das Interesse des Bundesligisten geweckt haben, bei einem anderen -Profi ist offenbar schon alles klar: Der Wechsel von Toulouse-Mittelfeldmann Kouadio Kone soll in trockenen Tüchern sein, allerdings bleibt der potenzielle Nachfolger für Denis Zakaria zunächst beim Zweitligisten.

Alle News zu Gladbach heute am Dienstag gibt es hier in diesem Artikel.

Borussia Mönchengladbach: Mohamed Simakan im Fokus der Fohlen?

Borussia Mönchengladbach bekundet offensichtlich Interesse am begehrten Abwehrtalent Mohamed Simakan von Racing Straßburg. Das berichtet Sky.

Mehr Teams

Demnach habe der Klub vom Niederrhein den französischen Erstligisten bereits mit Blick auf einen Sommertransfer kontaktiert. Neben den Fohlen buhlen auch Borussia Dortmund, RB Leipzig sowie Italien-Schwergewicht AC Mailand um die Dienste des Innenverteidigers.

Bild: Getty Images

Italienischen Medienberichten zufolge sollen die Rossoneri sich derzeit in der Pole Position befinden, auch Leipzig werden dem Vernehmen nach gute Chancen eingeräumt.

Simakan wurde in Straßburgs Jugend ausgebildet und ist unumstrittener Stammspieler bei Racing. In der laufenden Spielzeit kommt er auf 19 Einsätze.

Borussia Mönchengladbach: Kone-Verpflichtung auf der Zielgeraden

Borussia Mönchengladbach steht kurz vor der Verpflichtung von Toulouse-Youngster Kouadio Kone. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten überweisen die Fohlen rund 8,5 Millionen Euro Ablöse für den Mittelfeldmann nach Frankreich.

Bild: Getty Images

Kone könnte bei Gladbach den umworbenen Leistungsträger Denis Zakaria ersetzen, der mit einem Abgang im Sommer in Verbindung gebracht wird. Dementsprechend soll Kone laut RMC Sport zwar bereits im Winter am Niederrhein unterschreiben, jedoch erst am Saisonende fix wechseln.

Bis dahin leiht die Borussia den 19-Jährigen an dessen aktuellen Klub, der aktuell in der zweiten französischen Liga spielt, aus.

Borussia Mönchengladbach: Florian Neuhaus beim FC Bayern hoch im Kurs

Nationalspieler Florian Neuhaus will Bundesligist Borussia Mönchengladbach im kommenden Sommer offenbar verlassen und könnte zum FC Bayern München wechseln. Laut Sky gäbe es zwischen den beiden Parteien bereits Kontakt, aber noch keine konkreten Verhandlungen.

Dem Bericht zufolge besitzt Neuhaus eine Klausel, die ihm im kommenden Sommer einen Ausstieg aus seinem bis 2024 laufenden Vertrag für eine festgeschriebene Ablösesumme ermöglichen würde. Diese sei jedoch verhältnismäßig hoch, da sie bei seiner letzten Vertragsverlängerung im Herbst 2019 vor Beginn der Corona-Pandemie ausgehandelt worden war.

Bild: Getty Images / Goal

Borussia Mönchengladbach: Die kommenden Spieltermine