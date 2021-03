Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund): So wird heute der DFB-Pokal LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen

In Mönchengladbach kommt es heute zum Borussen-Derby: Der BVB ist im Viertelfinale des DFB-Pokals zu Gast. Goal erklärt, wie das Spiel gezeigt wird.

Nur noch acht Teams sind im DFB-Pokal vertreten, heute Abend treffen Borussia Mönchengladbach und der BVB (Borussia Dortmund) aufeinander. Anpfiff im Borussia-Park ist heute um 20.45 Uhr.

Der BVB erlebt eine wahre Achterbahnsaison - aktuell zeigt der Trend aber nach oben. Nach dem wichtigen 3:2-Sieg in der Champions League gegen den FC Sevilla gab es in der Bundesliga zwei ungefährdete Siege gegen den FC Schalke 04 ( 4:0) und Arminia Bielefeld (3:0).

Ebenfalls turbulent: Die Spielzeit von Borussia Mönchengladbach, aktuell befindet sich die Elf vom Niederrhein in keiner guten Phase. Marco Rose verlässt die Borussia in Richtung des heutigen Gegners, zuletzt setzte es in fünf Pflichtspielen nur ein Unentschieden und vier Niederlagen.

Die Vorzeichen sprechen für den BVB - der Pokal hat aber bekanntlich seine eigenen Gesetze. Goal erklärt, wie das Viertelfinale im DFB-Pokal heute übertragen wird.

Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund): Der DFB-Pokal heute im Überblick

Begegnung Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) Datum Dienstag | 02.03.2021 Wettbewerb DFB-Pokal | Viertelfinale Anstoß 20.45 Uhr (hier zum LIVE-TICKER) Ort Borussia-Park | Mönchengladbach Cheftrainer Borussia Mönchengladbach: Marco Rose | BVB: Edin Terzic Geschätzter Marktwert Borussia Mönchengladbach: 346 Millionen Euro | BVB: 593 Millionen Euro

Bild: GettyImages

Borussia Mönchengladbach - BVB (Borussia Dortmund): So wird der DFB-Pokal heute LIVE im TV übertragen

Anders als beim abgesagten Viertelfinale zwischen Jahn Regensburg und Werder Bremen muss man sich bei dem Viertelfinalduell der Borussias keine Sorge machen: Das Spiel im DFB-Pokal wird heute stattfinden.

Beide Teams haben eine große Fanbasis, viele Anhänger:innen werden sich das spannende Spiel heute im TV anschauen wollen. Aber wird die Partie heute überhaupt im TV übertragen?

Borussia Mönchengladbach gegen BVB (Borussia Dortmund): Die Übertragung des DFB-Pokals heute im LIVE-TV

Die Antwort wird alle Fans beruhigen: Ja, das Spiel wird heute im Fernsehen gezeigt! Nicht nur das, das Spiel wird sogar im Free-TV gezeigt und ist so kostenlos zu sehen!

Der öffentlich-rechtliche Sender Das Erste überträgt heute Mönchengladbach vs. BVB. Da Das Erste zur ARD gehört, ist das Programm des Senders frei empfangbar. Ihr benötigt also kein Extra-Abonnement oder ähnliches, um heute Spitzenfußball im TV verfolgen zu können.

Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) heute LIVE im Free-TV: So läuft die LIVE-Übertragung in der ARD ab

Die Übertragung des DFB-Pokals im Ersten hat es heute in sich: Neben Alexander Bommes und Tom Bartels ist auch Ex-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger zu hören und zu sehen. Die Übertragung beginnt bereits eine halbe Stunde vor Anpfiff.

Sender : Das Erste

: Das Erste Beginn der Übertragung : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anpfiff : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Moderation : Alexander Bommes

: Alexander Bommes Expertise : Bastian Schweinsteiger

: Bastian Schweinsteiger Kommentar: Tom Bartels

Borussia Dortmund hat offenbar einen Nachfolger für Sportdirektor Michael Zorc in den eigenen Reihen gefunden. https://t.co/BUFpuDWMOL — Sportschau (@sportschau) February 28, 2021

Wer überträgt Borussia Mönchengladbach gegen BVB (Borussia Dortmund) im TV? Die Übertragung bei Sky

Nicht nur die ARD überträgt heute den DFB-Pokal: Sky hält die Übertragungsrechte für jede Begegnung in dieser Saison des DFB-Pokals und darf daher auch die heutige Begegnung zeigen. Um Sky benutzen zu können müsst ihr das Sky-Sport-Paket buchen, weitere Informationen findet ihr in der untenstehenden Aufzählung und auf de Website von Sky.

Sender : Sky Sport 2 (HD), Sky Sport 3 (HD)

: Sky Sport 2 (HD), Sky Sport 3 (HD) Beginn der Übertragung : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Anpfiff : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Kommentar: Wolff Fuss

Bild: Getty Images

DFB-Pokal: BVB (Borussia Dortmund) bei Borussia Mönchengladbach - so läuft das Viertelfinale heute im LIVE-STREAM

Dass das Spiel zwischen dem BVB und Borussia Mönchengladbach gleich mehrfach im TV übertragen wird, wäre also geklärt - trotzdem werden viele Verbraucher:innen jetzt weiterhin nicht wissen wie sie das Spiel verfolgen sollen.

Der Grund dafür: Immer mehr Haushalte haben keinen Fernseher mehr, da sich Menschen aktiv dafür entscheiden, ihre Unterhaltung über das Internet und nicht im Fernsehen zu verfolgen. Das haben auch Sky und die ARD verstanden, weshalb die beiden TV-Sender Streamingangebote parat haben.

Kostenloser LIVE-STREAM: ARD überträgt Borussia Mönchengladbach gegen BVB (Borussia Dortmund) for free im Internet

Das Erste ist ein kostenloser Fernsehsender: Ihr könnt diesen aufsuchen und müsst dafür nichts bezahlen. Das liegt daran, dass er zur ARD gehört. Die ARD wiederum gehört zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk , also die Sender, die für jeden erreichbar sein sollen.

Aber heißt das, dass ARD-Inhalte, die im TV übertragen werden, auch im Internet kostenlos zu sehen sind? Genau das heißt es! Alles was in der ARD übertragen wird könnt ihr euch in der ARD Mediathek LIVE oder im Re-LIVE ebenfalls anschauen.

Die ARD Mediathek setzt nicht nur auf den Browser, es gibt nämlich auch eine App auf dem Markt, die kostenlos in den Stores (Play Store | App Store) heruntergeladen werden kann. Alternativ gibt es auch die Sportschau-App (Play Store | App Store) - der Name erklärt sich wohl von selbst.

Einzelspiel und Konferenz im LIVE-STREAM: Sky überträgt BVB vs. Paderborn heute live im Internet

Dass nicht nur die ARD, sondern auch Sky den DFB-Pokal überträgt, ist also klar. Da es ab dem Viertelfinale keine zeitgleichen Begegnungen gibt, ist auch keine Konferenz mehr zu sehen. Die Einzelspiele kann man aber bei Sky trotzdem sehen und sogar streamen!

Sky Go ist für Kund:innen, die schon ein Sky-Paket gebucht haben und das Programm ohne Mehrkosten, also kostenlos auf einem oder mehreren Geräten anstatt auf ihrem Fernseher sehen wollen. Die App (kostenlos) dazu findet man im Play Store oder App Store.

Die Klientel für das Sky Ticket ist eine andere: Das Ticket ist für Anhänger:innen, die noch kein Sky-Abonnement abgeschlossen haben und das langfristig nicht vor haben. Mit dem Ticket könnt ihr für eine bestimmte Zeit Inhalte freischalten und den DFB-Pokal für Geld verfolgen (App im App Store und Play Store).

Für die letzten, kalten Nächte des Winters stellen wir gemeinsam mit unserem Partner @MAN_Group der Obdachlosenhilfe „Wir für MG“ auch im März den umgerüsteten Jugendbus zur Verfügung. 🚐💚 #FohlenVerantwortung



Hier erfahrt ihr, wie auch ihr helfen könnt: https://t.co/VZR8ysEBl0 pic.twitter.com/m83ylI1Zwl — Borussia (@borussia) March 1, 2021

Borussia Mönchengladbach gegen BVB (Borussia Dortmund): Die Highlights des DFB-Pokals

Ihr könnt euch das Spiel nicht LIVE anschauen, weil ihr keine Zeit habt? Keine Sorge, das heißt nicht, dass ihr die besten Szenen verpasst! Tore etc. bekommt ihr trotzdem zu sehen!

So wie DAZN die Highlights der Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff überträgt, zeigt die Sportschau alle Highlights via YouTube . Hier findet ihr den passenden Kanal.

Die Aufstellungen von Borussia Mönchengladbach und dem BVB (Borussia Dortmund): So wird im DFB-Pokal gespielt

Die Aufstellungen von Marco Rose und Edin Terzic werden eine Stunde vor Anpfiff veröffentlicht und hier eingetragen. Wer also ideal vorbereitet sein möchte, sollte sich noch einmal in dieser Artikel klicken.

„Los geht‘s!“ 💥



Und rein in die Gladbach-Bayern-Woche! 👏 pic.twitter.com/sdnpIgUzr1 — Borussia Dortmund (@BVB) March 1, 2021

BVB (Borussia Dortmund) bei Borussia Mönchengladbach am Dienstag LIVE sehen: Die Übertragungen im DFB-Pokal

Bild: GettyImages