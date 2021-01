Borussia Mönchengladbach gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im Free-TV: Die Übertragung der Bundesliga

Borussenduell am Freitag: Mit Mönchengladbach vs. BVB startet die Rückrunde. Goal erklärt, wie das Spiel der Bundesliga im Free-TV zu verfolgen ist.

Die Rückrunde startet! Nach einer einmaligen und teilweise kuriosen Hinrunde wird heute der 18. Spieltag angepfiffen. und der BVB ( ) eröffnen die zweite Hälfte der Spielrunde, Anstoß im Borussia-Park in Mönchengladbach ist heute um 20.30 Uhr.

Beide Teams stehen bisher hinter den Erwartungen und den Ergebnissen der Vorsaison: Für beide Champions-League-Achtelfinalisten war die erneute Königsklassen-Qualifikation das Ziel, der BVB wollte sogar einen neuen Vorstoß in Richtung Meisterschaft wagen.

Sowohl der BVB (4. Platz) als auch Borussia Mönchengladbach (7.) sind also nicht da, wo sie sein wollen. Dafür läuft es bei der Fohlenelf aktuell ziemlich rund: Wäre da nicht eine Last-Minute-Fehlentscheidung der Schiedsrichter am vergangenen Wochenende in Stuttgart gewesen, hätte man auch da den Sieg errungen und so fünf Pflichtspielerfolge am Stück feiern können.

Auch ohne den Stuttgart-Sieg ist die Gladbach-Formkurve aber vielversprechender als die der schwarz-gelben Borussen: Zuletzt gab es ein 1:1 gegen Abstiegskandidat FSV und ein 1:2 bei . Ein Sieg im Borussen-Derby wäre ein wichtiger Schritt nach vorne.

Borussia vs. Borussia: Wer kann in diesem wichtigen Spiel die big points mit nachhause nehmen? Oder kommt es zu einer Punkteteilung? Goal erklärt in diesem Artikel, wie das Spiel heute live im Free-TV übertragen wird.

Borussia Mönchengladbach - BVB (Borussia Dortmund) live im Free-TV: Der Rückrundenauftakt der im Überblick

Begegnung Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) Datum Freitag | 22. Januar 2021 (heute) Wettbewerb Bundesliga | 18. Spieltag | 1. Spieltag der Rückrunde Anstoß 20.30 Uhr Ort Borussia-Park | Mönchengladbach Geschätzter Marktwert Mönchengladbach: 343 Millionen Euro | BVB: 615 Millionen Euro

Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Bundesliga heute im live Free-TV - So läuft der Rückrundenauftakt im Fernsehen

Die Hinrunde der aktuellen Bundesligasaison war besonders - nur in einer Hinsicht bleibt es monoton: Mal wieder ist der an der Spitze, zehn Punkte Rückstand hat der BVB bereits auf den deutschen Rekordmeister.

Wenn der BVB wieder näher an den Meister heranrücken will, sollten Haaland, Reus und Co. heute tunlichst gewinnen - allerdings sind die Borussen vom Niederrhein ein komplizierter Gegner: Das Team von Marco Rose konnte sich in der in einer Gruppe mit , Schachtjar Donezk und durchsetzen und steht im Achtelfinale der Königsklasse.

Uns erwartet heute ein heißer Tanz, wenig verwunderlich also, dass viele Fans das Spiel verfolgen wollen. Allerdings folgt jetzt die Frage aller Fragen: Wird Gladbach gegen BVB heute live im TV übertragen?

Borussia Mönchengladbach gegen BVB (Borussia Dortmund): Die Bundesliga wird heute live im Free-TV übertragen!

Kurz und knapp: Ja! Das Borussen-Duell läuft heute im TV. Dabei hören die frohen Botschaften hier nicht auf, es gibt noch weitere: Das Bundesligaspiel wird heute auch im Free-TV übertragen - das ZDF (Zweite Deutsche Fernsehen) zeigt das Spiel in voller Länge!

Dass das ZDF das Spiel heute überträgt ist nichts Außergewöhnliches, sondern eine Tradition, die schon seit Jahren anhält: Das Auftaktspiel der Rückrunde wird live im Free-TV übertragen. Normalerweise ist das auch das erste Spiel im neuen Kalenderjahr, da allerdings der gesamte Spielplan nach hinten geschoben und gestaucht wurde, ist es bereits der vierte Spieltag der Bundesliga, der in 2021 stattfindet.

90' Jetzt kommt alles zusammen. #Delaney sieht noch Gelb. Fehlt damit am Freitag in Gladbach. #B04BVB 2:1 — Borussia Dortmund (@BVB) January 19, 2021

BVB (Borussia Dortmund) bei Borussia Mönchengladbach: So überträgt das ZDF heute den Rückrundenauftritt LIVE im Free-TV

Das ZDF wird heute das Spiel mit einem erfahrenen Team begleiten: Moderatorin der Übertragung ist Katrin Müller-Hohenstein, Experte ist Ex-Weltmeister Per Mertesacker. Kommentieren wird Oliver Schmidt.

Wie immer bei den Fußball-Übertragungen durch die frei empfangbaren Sender (ARD, ZDF) hat sich die Übertragung gewaschen: Ausführliche Vorberichterstattungen gehören genauso zum Programm wie Analysen in der Halbzeit und Einschätzungen nach Abpfiff. In der Halbzeitpause wird es zusätzlich das heute journal geben - so bleibt ihr auf dem aktuellen Stand im Weltgeschehen.

Borussia Mönchengladbach - BVB (Borussia Dortmund) kostenlos / frei empfangbar: So seht ihr die Bundesliga heute LIVE im Free-TV im ZDF

Da das ZDF zu den öffentlich-rechtlichen Sendern gehört, ist das Programm frei empfangbar. Ihr könnt also das Programm verfolgen, ohne Zusatzkosten bezahlen zu müssen. Ihr wisst nicht, wie ihr den Sender ZDF findet? Hier gibt es eine Anleitung.

Wenn ihr keinen Fernseher habt oder generell eine andere Übertragung verfolgen wollt, solltet ihr diesen Artikel aufmerksam zu Ende lesen: Wir haben nämlich noch eine Alternative für euch parat. Bleibt aufmerksam!

Borussia Mönchengladbach - BVB (Borussia Dortmund): Der Rückrundenauftakt der Bundesliga heute kostenlos im LIVE-STREAM

Wie jeder halbwegs vernünftige und moderne Fernsehsender hat auch das Zweite Deutsche Fernsehen den Sprung ins Internet geschafft und überträgt sein Programm heute im kostenlosen LIVE-STREAM. Wer also keinen Fernseher hat, der kann auch hier einschalten.

Die Übertragung ist identisch, es sind also die gleichen Stimmen zu hören und Bilder zu sehen wie im TV. Wenn ihr das Spiel im Browser, also am PC oder Notebook verfolgen wollt, reicht es, wenn ihr euch auf die Website vom ZDF begebt.

Bundesliga heute mobil LIVE streamen: So seht ihr Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) kostenlos am Handy oder Tablet

Wenn ihr das Spiel am Handy oder Tablet verfolgen möchtet, müsst ihr das mit der App der ZDF-Mediathek machen. Keine Sorge, diese ist ebenfalls kostenlos! Ihr müsst euch also keine Sorgen machen, dass ihr das Spiel nicht sehen könnt.

🗣 Neuhaus: "Wollen unseren Lauf fortsetzen"



Florian Neuhaus im Interview über das anstehende Borussen-Duell, seine Hinrunden-Bilanz und seine persönliche Entwicklung. ⤵️ — Borussia (@borussia) January 20, 2021

Kostenlose Alternative zum ZDF: Die Bundesliga heute im LIVE-STREAM auf DAZN

Ihr wollt das Spiel nicht im ZDF verfolgen? Dann haben wir eine Alternative für euch, die ebenfalls sehr attraktiv ist: Der Streamingdienst DAZN überträgt in dieser Saison jedes Freitagsspiel, also auch das Borussen-Duell.

Der junge Streamingdienst aus Ismaning gehört jetzt schon zu den beliebtesten Plattformen in . Ein wichtiger Grund dafür: Mit dem DAZN Probemonat kann man 30 Tage lang kostenlos auf das gesamte Programm von DAZN zugreifen. Sky geht heute übrigens leer aus.

Borussia Mönchengladbach gegen BVB (Borussia Dortmund) heute im kostenlosen LIVE-STREAM: Die DAZN-Übertragung

Die Aufstellung von Borussia Mönchengladbach und dem BVB (Borussia Dortmund): So laufen die Teams beim Rückrundenauftakt auf

Etwa eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen veröffentlicht und hier eingetragen. Klickt euch also rechtzeitig wieder in den Artikel, um perfekt auf das Borussen-Derby vorbereitet zu sein!

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) bei Borussia Mönchengladbach heute live im Free-TV und im LIVE-STREAM? Die kostenlosen Übertragungen im Überblick