Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen heute live: TV, LIVE-STREAM und Co. - alle Informationen zur Übertragung der Bundesligapartie

Borussia Mönchengladbach tritt zum Krisenduell gegen Bayer Leverkusen an - hier lest Ihr wie und wo Ihr die Partie live verfolgen könnt.

Am 24. Spieltag der Bundesliga trifft Borussia Mönchengladbach im heimischen Borussia-Park auf Bayer Leverkusen. Eigentlich ein Duell zweier Top-Teams, doch auf beiden Seiten kriselt es gewaltig: Bei den seit vier Spielen sieglosen Gladbachern gibt es angesichts des gegenwärtigen Negativ-Trends Gerüchte um eine vorzeitige Trennung von Trainer Marco Rose , die 0:1-Niederlage gegen dessen zukünftigen Arbeitgeber Borussia Dortmund im DFB-Pokal-Viertelfinale am Dienstag leistete den Spekulationen dabei weiter Vorschub.

Auch in Leverkusen ist Headcoach Peter Bosz nicht unumstritten: Nach erfolgreicher Hinrunde mussten die Leverkusener zusätzlich zur Negativserie in der Bundesliga mit drei Spielen ohne Sieg nach der 0:2-Heimniederlage gegen Young Boys Bern im Europa-League-Sechzehntelfinale auch das Ausscheiden aus dem internationalen Wettbewerb hinnehmen.

Das Hinspiel gegen Gladbach entschied Bayer Leverkusen am 7. Spieltag mit 4:3 für sich. Anpfiff des Rückrundenduells ist am Samstag, den 06.03.2021 zur besten Sendezeit um 15.30 Uhr.

Hier erfahrt ihr, wie und wo Ihr das Duell zwischen Borussia Gladbach und Bayer Leverkusen im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt. Kurz vor Spielbeginn könnt Ihr an dieser Stele zudem die Aufstellungen beider Mannschaften nachlesen.

Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen: Die Bundesligapartie in der Übersicht

Begegnung Broussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen Wettbewerb Bundesliga Datum Samstag, 06.03.2021 | 15.30 Uhr Ort Borussia-Park, Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen heute live: Hier wird die Übertragung im TV gezeigt

Wie alle Bundesligaspiele in dieser Saison wird auch Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen live und in ganzer Länge im TV ausgestrahlt. Dabei teilen sich Sky und DAZN die Übertragungsrechte, in diesem Fall wird die Begegnung vom Pay-TV-Sender Sky gezeigt. Wir haben hier alle Informationen rund um die Übertragung für Euch.

Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen live im Pay-TV bei Sky

Sky hält die Live-Übertragungsrechte für Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen exklusiv. Damit ist ein Sky-Abonnement die einzige Möglichkeit, die Begegnung live zu verfolgen. Abonnenten können ab 15.15 Uhr die Sender Sky Sport Bundesliga 2 oder Sky Sport Bundesliga 2 HD auswählen, um sich dort mit der Vorberichterstattung auf die Partie einzustimmen. Ab 15.30 Uhr rollt dann der Ball, Tom Bayer ist für Sky live vor Ort und begleitet die Parte fachkundig als Kommentator.

Zudem gibt es die Möglichkeit, Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen zusammen mit den anderen 15.30 Uhr-Spielen der Bundesliga live in der Konferenz zu erleben. Auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD stimmt Moderator Michael Leopold zusammen mit Experte Dietmar Hamann ab 15.15 Uhr mit Hintergründen und Informationen zu den Partien auf den Spieltag ein, ab 15.30 Uhr übernimmt Toni Tomic die Berichterstattung aus dem Borussia Park zu Mönchengladbach.

Zu welchen Konditionen Ihr ein Abonnement bei Sky abschließen könnt, um so Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen und viele weitere Partien live zu verfolgen, könnt Ihr auf der Homepage des Unterföhringer Senders Websitenachlesen.

Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen heute live sehen: Alle Informationen zur Übertragung der Partie

Sender : Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD (Einzelspiel), Sky Sport Bundesliga 1 HD (Konferenz)

: Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD (Einzelspiel), Sky Sport Bundesliga 1 HD (Konferenz) Beginn der Vorberichterstattung : 15.15 Uhr

: 15.15 Uhr Spielbeginn : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Kommentatoren: Tony Bayer (Einzelspiel), Toni Tomic (Konferenz)

Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen: Die Bundesliga heute im LIVE-STREAM verfolgen - so gehts

Auch wenn Ihr das Spiel Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen nicht vor dem Fernseher schauen könnt, bietet Euch Sky eine Möglichkeit, die Partie live in Bild und Ton zu verfolgen - nämlich per LIVE-STREAM. Auch hierzu ist ein Sky-Abonnoment erforderlich, nach Abschluss könnt Ihr Borussa Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen dann entweder via App oder Sky Ticket streamen. Hier erfahrt Ihr, wie die beiden Möglichkeiten funktionieren.

Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen heute im LIVE-STREAM mit der Sky Go-App schauen

Die Sky-Go-App, mit der Ihr Borussia Mönchengladbach vs. Leverkusen auch auf mobilen Geräten problemlos schauen könnt, steht für Abonnenten kostenlos zum Download bereit und ist auf allen gängigen mobilen Geräten verfügbar. Hier findet Ihr die jeweiligen Links zum Herunterladen und weitere Informationen.

Sky Ticket zeigt Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen heute im LIVE-STREAM

Ihr habt keine Lust auf ein langfristiges Sky-Abonnement, wollt aber Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen trotzdem live verfolgen? Mit Sky Ticket hat Sky auch hierfür eine Antwort parat. Sky Ticket ermöglicht flexiblere, monatlich kündbare Abo-Modelle. Hierbei kostet der erste Monat 9,99 Euro, für jeden weiteren werden anschließend 29,99 Euro fällig. Noch kurzfrisitiger ist das Tagesticket: Hierbei erhaltet Ihr für 9.99 Euro Zugriff auf Sport-LIVE-STREAMs bei Sky. Nähere Informationen gibt es hier.

Quelle: Getty Images

Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen: Die Austellungen

Kurz vor Spielbeginn präsentieren wir hier die Anfangsformationen beider Teams und weitere Informationen zur Begegnung.

Die Highlights von Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen auf DAZN

Ihr wollt Highlights? DAZN hat sie:Ungefähr 40 Minuten nach Abpfiff findet Ihr in der DAZN-Mediathek die Highlights von Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen und sämtlicher anderer Bundesliga-Partien. Mit dem Probemonat erhaltet Ihr ein DAZN-Abonnement einen Monat lang gratis, anschließend kostet das Abo 11,99 Euro pro Monat. Für weitere Informationen geht's hier entlang.

Dabei ermöglicht ein Abonnement von DAZN nicht nur den Zugriff auf Highlights, sondern auch die Live-Übertragung sämtlicher Freitags-, Montags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sowie weiterer Top-Ligen im Fußball und vieler anderer Top-Sportarten. Mit der DAZN-App könnt ihr die Übertragungen auch unterwegs auf allen mobilen Geräten verfolgen, Infos und Download-Links für Apple- und Android-Geräte gibt es hier.

Up next: #BMGB04



🗓️ Saturday, March 6th

⏰ 9:30am EST | 15:30 CET

🆚 Borussia Mönchengladbach

⚔️ Bundesliga MD 24

📍 Borussia-Park pic.twitter.com/5IlQWywRAM — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) March 1, 2021

Der LIVE-TICKER: Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen heute live verfolgen

Falls Ihr unterwegs seid und die Übertragung der Partie Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen nicht live in Bild und Ton verfolgen könnt, aber dennoch immer auf dem Laufenden bleiben möchtet, findet Ihr bei Goal einen LIVE-TICKER, mit dem Ihr garantiert nichts verpasst. Goal liefert euch die aktuellen Spielereignisse, eingebettet in Hintergrundinformationen und Statistiken rund um die Partie.