Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen heute im LIVE-STREAM: Läuft das Spiel nur bei Sky?

Am 2. Bundesliga-Spieltag trifft Borussia Mönchengladbach heute auf Bayer Leverkusen. Läuft die Partie nur im LIVE-STREAM bei Sky?

Der 2. Bundesliga-Spieltag der Saison 2023/24 steht an. Borussia Mönchengladbach empfängt zum Topspiel Bayer 04 Leverkusen.

Der Anpfiff der Partie erfolgt am heutigen Samstag, 26. August 2023, um 18.30 Uhr. Austragungsort ist der BORUSSIA-PARK.

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen heute im TV und LIVE-STREAM: Wann ist Anstoß?

Paarung Gladbach - Leverkusen Wettbewerb Bundesliga, 2. Spieltag Datum Samstag, 26. August 2023 (heute) Uhrzeit 18.30 Uhr Stadion BORUSSIA-PARK (Mönchengladbach)

Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen heute live: Die Sender

Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen heute im TV und LIVE-STREAM: Team-News und Aufstellungen

Borussia Mönchengladbach: News

Für den neuen Gladbach-Coach Gerardo Seoane steht am 2. Spieltag direkt das Wiedersehen mit dem Ex-Klub an. Von Juli 2021 bis Oktober 2022 stand der Schweizer bei Bayer 04 an der Seitenlinie, zur laufenden Saison übernahm er in Gladbach.

Und der Auftakt in die Spielzeit gelang, im DFB-Pokal gab es einen ungefährdeten 7:0-Sieg über TuS Bersenbrück. Besonders die Neuzugänge wussten zu gefallen, Tomáš Čvančara und Franck Honorat trafen jeweils doppelt. Treffen die beiden auch im ersten Heimspiel der laufenden Runde gegen Leverkusen?

Startelf von Borussia Mönchengladbach

Sobald die Gladbach-Aufstellung fix ist, findet ihr sie hier.

Bayer Leverkusen: News

Nicht wenige Experten trauen Bayer Leverkusen in der Saison 2023/24 einiges zu. Die "Werkself" muss zwar den Abgang von Moussa Diaby verkraften, langte auf dem Transfermarkt allerdings ach mächtig zu.

Von Royale Union Saint-Gilloise kam Victor Boniface, vom FC Arsenal Granit Xhaka. Für die linke Defensivseite wurde Alejandro Grimaldo von SL Benfica verpflichtet. Ein besonderes Spiel wird das heutige Aufeinandertreffen definitiv für Jonas Hofmann. Der Offensivspieler machte von einer Ausstiegsklausel Gebrauch und wechselte mit reichlich Nebengeräuschen von Gladbach unter das Bayer-Kreuz.

Aufstellung von Bayer Leverkusen

Sobald die Aufstellung von Xabi Alonsos Team steht, veröffentlichen wir sie an dieser Stelle.

Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen im TV und LIVE-STREAM: Die direkten Duelle

Spiele insgesamt 96 Siege Gladbach 29 Unentschieden 29 Siege Leverkusen 38 Letztes Spiel Leverkusen - Gladbach 2:2 (33. Bundesliga-Spieltag 22/23, 21. Mai 2023)

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen heute live im TV und STREAM: Nützliche Links