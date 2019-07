Borussia Mönchengladbach vs. Athletic Bilbao: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen - alles zur Übertragung des Testspiels

Borussia M'Gladbach testet gegen den spanischen Verein Athletic Bilbao. Goal sagt Euch, wie Ihr heute live im TV und im LIVE-STREAM dabei sein könnt.

Die Vorbereitung von auf die neue -Saison geht in die heiße Phase. Nachdem man bereits am Samstag mit 2:1 gegen den französischen Erstligisten gewonnen hatte, testen die Fohlen am Sonntag gegen den spanischen Erstligisten . Anstoß der Partie ist um 16 Uhr in der Christopeit Sport Arena in Velbert.

Im Trainingslager in Rottach-Egern am Tegernsee legte Gladbach bereits den Grundstein für die neue Saison. Nun bleiben der Mannschaft von Trainer Marco Rose noch zwei Wochen, um sich auf das Duell mit dem im vorzubereiten. Zuvor testen die Fohlen allerdings noch vor heimischer Kulisse gegen Chelsea aus der englischen Premier League.

Während Neuzugang Marcus Thuram, der unter der Woche von gekommen war, gegen Angers sein Debüt für Gladbach feiern konnte, macht auch Breel Embolo nach seiner Fußverletzung große Fortschritte und kann inzwischen bereits wieder am Mannschaftstraining teilnehmen. Ein Einsatz kommt für den 22-Jährigen heute aber wohl noch zu früh.

Borussia Mönchengladbach gegen Athletic Bilbao: Wer hat in diesem Duell die Nase vorn? Goal erklärt Euch, wie Ihr die Partie heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams.

Borussia M'Gladbach vs. Athletic Bilbao: Das Duell in der Übersicht

Duell Borussia Mönchengladbach - Athletic Bilbao Datum Sonntag, 28. Juli 2019 | 16 Uhr Ort Christopeit Sport Arena, Velbert ( ) Zuschauer 4.702 Plätze

Gladbach vs. Bilbao: Die Partie heute live im TV sehen - geht das?

Wer sich darauf gefreut hatte, Gladbach vs. Bilbao im deutschen Fernsehen verfolgen zu können, wird enttäuscht: Das Duell der beiden Mannschaften wird heute nicht live im Free-TV übertragen.

Das liegt daran, dass sich weder die öffentlich-rechtlichen noch die privaten Sender die Übertragungsrechte an der Partie gesichert haben. Auch beim Pay-TV-Sender Sky bleiben die Bildschirme heute schwarz, hier wird die Partie ebenfalls nicht zu sehen sein.

Es gibt jedoch trotzdem eine Möglichkeit, die Begegnung zwischen Borussia M'Gladbach und Athletic Bilbao live und in voller Länge zu schauen. Alle Infos zu diesem Thema erhaltet Ihr im nächsten Abschnitt. Deshalb: einfach weiterlesen!

Borussia M'Gladbach vs. Athletic Bilbao im LIVE-STREAM verfolgen

Wie bereits erwähnt, wird Gladbach vs. Bilbao heute nicht im Free-TV laufen. Es gibt aber dennoch eine Variante, wie Ihr live dabei sein könnt, wenn sich die beiden Teams in Velbert duellieren. Denn auf DAZN wird das Aufeinandertreffen in voller Länge im LIVE-STREAM übertragen.

Der Streamingdienst hat sich die Rechte an einigen Testspielen der Bundesligisten gesichert und wird auch am Sonntag auf Sendung gehen, wenn sich Gladbach mit dem -Verein Athletic Bilbao misst. Die Übertragung beginnt wie gewohnt bereits wenige Minuten vor dem Anstoß, der um 16 Uhr erfolgen wird. Kommentator Marcel Seufert begleitet Euch durch den Nachmittag.

Aber auch wenn Ihr heute Nachmittag schon verplant seid, ist es dennoch möglich, die gesamten 90 Minuten nochmals relive anzuschauen. Wie Ihr es von anderen DAZN-Übertragungen kennt, steht Euch diese Funktion auch bei Gladbach vs. Bilbao zur Verfügung. Zudem findet Ihr bereits wenige Minuten nach dem Ende alle Highlights der Partie in einem eigenen Video.

Um jedoch auf das Angebot zugreifen zu können, braucht Ihr ein Abonnement von DAZN. Dieses ist mit einem kostenlosen Probemonat verbunden, mit dem Ihr das ganze Programm zunächst vier Wochen testen könnt.

Hat Euch die Fülle an Live-Übertragungen gefallen, zahlt Ihr danach 11,99 Euro im Monat und erhaltet dafür neben einigen Testspielen auch ausgewählte Spiele der Bundesliga sowie die Highlights aller Duelle des deutschen Oberhauses.

Doch das ist noch nicht alles, denn bei DAZN bekommt Ihr neben deutschem Fußball auch die Begegnungen in LaLiga, der und sowie die Spiele der und zu sehen. Außerdem gehören mit der NBA, NHL und NFL auch einige US-amerikanische Sportarten zum Angebot von DAZN.

Ihr interessiert Euch für das gesamte DAZN-Programm? Hier geht es zum aktuellen Kalender.

Gladbach vs. Bilbao: Die jeweiligen Aufstellungen

Welche elf Spieler schickt Gladbach-Trainer Marco Rose ins Rennen? Lassen sich daraus bereits erste Schlüsse auf den DFB-Pokal ziehen? Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften rund eine Stunde vor dem Anstoß bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle.