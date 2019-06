Borussia Mönchengladbach angeblich an Marcus Thuram von EA Guingamp interessiert

Die Fohlen könnten sich offenbar etwas Weltmeister-Flair in die Mannschaft holen. Es besteht angeblich Interesse am Sohn einer französischen Legende.

hat angeblich Interesse an einem Transfer von Marcus Thuram von . Der Nachname des 21-Jährigen ist ein klangvoller: Es handelt sich um den Sohn von Frankreichs Weltmeister von 1998, Lilian Thuram.

Wie die Sport Bild berichtet, würde Marcus Thuram rund acht Millionen Euro kosten. Der offensive Flügelspieler kommt insbesondere über die linke Seite, kann allerdings auch in der Mitte eingesetzt werden. Damit ähnelt er in seiner Spielweise Thorgan Hazard, den Gladbach an abgab.

Thuram stammt aus der Jugend des FC Sochaux und wechselte im Sommer 2017 zu Guingamp. Dort entwickelte er sich zum Leistungsträger und absolvierte in der vergangenen Saison 38 Spiele. Dabei gelangen ihm 13 Tore, einen weiteren Treffer legte er auf.

Marcus Thuram wurde auch bei Borussia Dortmund gehandelt

Zuletzt wurde Thuram auch bei Borussia Dortmund, und dem gehandelt. Bei der kommenden U21-Europameisterschaft dürften somit sicherlich einige Scouts auf der Tribüne sitzen und den U-Nationalspieler Frankreichs beobachten.

Sein Vertrag bei Guingamp läuft noch bis 2020. Der Klub müsste ihn also verkaufen, wenn man sich nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen kann und noch eine Ablösesumme erzielen will.