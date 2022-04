Am heutigen Samstagabend (16. April 2022) ist der 1. FC Köln zu Gast bei Borussia Mönchengladbach. Die Bundesligapartie wird um 18:30 Uhr im Borussia-Park in Mönchengladbach angepfiffen.

Bei Gladbach könnte es zur Zeit etwas besser laufen, aus den letzten zehn Spielen konnte man nur vier Siege holen. Aber auch den Kölnern gelang in dieser Zeit nur ein Sieg mehr. In der Tabelle stehen die beiden Teams eng beieinander, Gladbach auf Platz elf, Köln aktuell auf Platz acht. Wer sich heute Abend die drei Punkte sichern kann, erfahren wir dann ab 18:30 Uhr.

GOAL liefert Euch die wichtigsten Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

Borussia Mönchengladbach vs. 1. FC Köln heute live: Das Spiel auf einen Blick

Begegnung Borussia Mönchengladbach vs. 1. FC Köln (im LIVE-STREAM bei Sky Ticket) Wettbewerb Bundesliga Anpfiff 16. April - 18:30 Uhr Spielort Borussia-Park (Mönchengladbach)

Borussia Mönchengladbach vs. 1. FC Köln heute live: Gibt es eine Übertragung im TV?

Ja die gibt es, allerdings nur im Pay-TV. Zuständig für die Übertragung der Bundesliga sind nämlich der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky. Ersterer zeigt alle Freitags- und Sonntagsspiele, der Rest ist nur bei Sky zu sehen. Um jetzt Zugriff auf die Inhalte des Bezahlsenders zu bekommen, müsst Ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Hier gibt es dann unterschiedliche Pakete, aus denen Ihr auswählen könnt, die Euch unterschiedliche Sky-Inhalte freischalten. Welche Pakete es genau gibt, welches Ihr braucht, um die Bundesliga sehen zu können und was das Ganze kostet, könnt Ihr hier genauer nachlesen.

Wenn Ihr dann ein kostenpflichtiges Abonnement abgeschlossen habt, könnt ihr über den Sender Sky Sport 1 ab 18:30 Uhr die Partie zwischen Gladbach und Köln live und in voller Länge verfolgen.

Borussia Mönchengladbach vs. 1. FC Köln heute live: Die Partie per LIVE-STREAM sehen

Natürlich habt Ihr auch die Möglichkeit, das Spiel per LIVE-STREAM zu verfolgen. Auch hierfür ist wieder Sky verantwortlich. Dabei stehen Euch sogar zwei Optionen offen.

Modeste, Modeste, Anthony Modeste! 🤓



Alles Liebe zum Geburtstag, @amodeste27! Unser Torjäger wird heute 34, altert aber wie ein guter französischer Wein. Er wird immer besser! 🙌 #effzeh pic.twitter.com/JCX10ulLao — 1. FC Köln (@fckoeln) April 14, 2022

Borussia Mönchengladbach vs. 1. FC Köln heute live: Mit Sky Go den LIVE-STREAM verfolgen

Die erste Möglichkeit stellt Sky Go dar. So nennt sich der direkte LIVE-STREAM-Dienst von Sky. Jeder, der ein gültiges Sky-Abo abschließt, kann sich mit seinen Zugangsdaten auch bei der Sky Go-App anmelden und so von dort aus sein gebuchtes Paket per LIVE-STREAM sehen. Neben einem gültigen Abonnement braucht Ihr dafür natürlich auch ein internetfähiges Gerät.

Borussia Mönchengladbach vs. 1. FC Köln heute live: Das Sky Ticket und der LIVE-STREAM

Die angesprochene zweite Option stellt das Sky Supersport-Ticket dar. Hier zahlt Ihr 29,99 Euro und könnt dann einen Monat lang die 1. und 2. Bundesliga, sowie die Premier League und den DFB-Pokal live bei DAZN verfolgen. Nach den 30 Tagen verfällt euer Zugangsrecht allerdings auch wieder und Ihr müsstet Euch ein neues Ticket kaufen.

Außer Ihr entscheidet Euch direkt für das Jahresabo und zahlt dann 19,99 Euro monatlich. Den Link zum Sky Supersport-Ticket findet Ihr übrigens hier.

Borussia Mönchengladbach vs. 1. FC Köln heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Bei GOAL haben wir natürlich auch einen LIVE-TICKER für Euch. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas geschieht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Borussia Mönchengladbach vs. 1. FC Köln heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekannt gegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.