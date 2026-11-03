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Borussia Dortmund vs. Real Betis: Anstoßzeit

Champions League - Spielwoche 4 4. Nov. 2026 - 15:00 Signal Iduna Park

Das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Real Betis beginnt am 04.11.2026, 21:00.

Borussia Dortmund vs. Real Betis heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Real Betis ist live bei DAZN zu sehen. In der Schweiz überträgt SRF zwei die Partie. Alle Übertragungsoptionen sind nachfolgend aufgeführt.

Themen der Woche: Was war bei Borussia Dortmund und Real Betis los?

Dortmund kommt mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war das 2:2 gegen Bayern München in der Bundesliga. Zuvor gewann der BVB 1:0 gegen Eintracht Frankfurt und setzte sich 1:2 bei Sabah FK in der Champions League durch. Insgesamt erzielte Dortmund in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte fünf.

Real Betis weist drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage in den jüngsten fünf Pflichtspielen auf. Zuletzt gewann Betis 1:0 gegen Feyenoord Rotterdam in der Champions League. Das einzige Unentschieden war ein 0:0 gegen Celta Vigo. Die deutliche 2:5-Niederlage gegen Barcelona bleibt der einzige Ausrutscher. Betis traf in diesen fünf Partien sechsmal und ließ acht Gegentore zu.

Borussia Dortmund vs. Real Betis: Aufstellungen

Borussia Dortmund vs. Real Betis: Form

Borussia Dortmund vs. Real Betis: Bilanz direkte Duelle

Head to Head Unentschieden 1 0 0 Klub Freundschaftsspiele Borussia Dortmund BVB 2 Real Betis BET 0 END 2 Erzielte Tore 0 Spiele mit mehr als 2.5 Toren 0 / 1 Beide Mannschaften erzielten ein Tor 0 / 1

Borussia Dortmund vs. Real Betis: Die Tabellen