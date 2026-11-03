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Champions League
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Borussia Dortmund vs. Real Betis heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Borussia Dortmund - Real Betis
Borussia Dortmund
Real Betis
Champions League

In der Champions League spielt Borussia Dortmund gegen Real Betis. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Borussia Dortmund vs. Real Betis: Anstoßzeit

crest
Champions League - Spielwoche 4
Signal Iduna Park

Das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Real Betis beginnt am 04.11.2026, 21:00.

Borussia Dortmund vs. Real Betis heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Real Betis ist live bei DAZN zu sehen. In der Schweiz überträgt SRF zwei die Partie. Alle Übertragungsoptionen sind nachfolgend aufgeführt.

Themen der Woche: Was war bei Borussia Dortmund und Real Betis los?

Dortmund kommt mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war das 2:2 gegen Bayern München in der Bundesliga. Zuvor gewann der BVB 1:0 gegen Eintracht Frankfurt und setzte sich 1:2 bei Sabah FK in der Champions League durch. Insgesamt erzielte Dortmund in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte fünf.

Real Betis weist drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage in den jüngsten fünf Pflichtspielen auf. Zuletzt gewann Betis 1:0 gegen Feyenoord Rotterdam in der Champions League. Das einzige Unentschieden war ein 0:0 gegen Celta Vigo. Die deutliche 2:5-Niederlage gegen Barcelona bleibt der einzige Ausrutscher. Betis traf in diesen fünf Partien sechsmal und ließ acht Gegentore zu.

BVB

BVB - Form

FCU
U0-0
SAB
S1-2
SGE
S1-0
SVW
S3-2
FCB
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
8/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
BET

BET - Form

POR
S3-2
BAR
N2-5
FEY
S1-0
CEL
U0-0
MAL
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
8/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Borussia Dortmund vs. Real Betis: Aufstellungen

Borussia Dortmund vs Real Betis Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Aufstellung
Real Betis crest
Real Betis
BET
4-2-3-1
G. KobelG. KobelW. AntonW. AntonJ. GadouJ. GadouN. SchlotterbeckN. SchlotterbeckD. SvenssonD. SvenssonF. SilvaF. SilvaJ. RyersonJ. RyersonJ. VeermanJ. VeermanJ. BellinghamJ. BellinghamF. NmechaF. NmechaS. GuirassyS. GuirassyÁlvaro VallésÁlvaro VallésH. BellerinH. BellerinF. GarciaF. GarciaNatanNatanM. BartraM. BartraP. FornalsP. FornalsA. EzzalzouliA. EzzalzouliIscoIscoAntonyAntonyM. RocaM. RocaT. ParrottT. Parrott
Real Betis crest
Real Betis
BET
3-4-2-1
Borussia Dortmund

Startelf

Real Betis

Trainer

  • N. Kovac
  • M. Pellegrini

Borussia Dortmund vs. Real Betis: Form

BVB

BVB - Form

FCU
U0-0
SAB
S1-2
SGE
S1-0
SVW
S3-2
FCB
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
8/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
BET

BET - Form

POR
S3-2
BAR
N2-5
FEY
S1-0
CEL
U0-0
MAL
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
8/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Borussia Dortmund vs. Real Betis: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Borussia DortmundUnentschiedenReal Betis
1
0
0
Klub Freundschaftsspiele
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Real Betis badge
Real Betis
BET
0
END
2Erzielte Tore0
Spiele mit mehr als 2.5 Toren0/1
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/1

Borussia Dortmund vs. Real Betis: Die Tabellen

#
PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400185+1312
S
S
S
S
2
Aston VillaAston VillaAVL
4301124+89
N
S
S
S
3
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
4301126+69
S
N
S
S
4
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
S
S
S
5
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
S
S
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
430184+49
S
N
S
S
7
Real BetisReal BetisBET
330074+39
S
S
S
8
AS RomAS RomROM
4211105+57
S
S
N
U
9
FC ArsenalFC ArsenalARS
321062+47
U
S
S
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
N
U
S
S
11
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
4130105+56
U
U
U
S
12
ComoComoCOM
3201105+56
S
N
S
13
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
S
N
S
14
Club BrüggeClub BrüggeCLB
320196+36
S
S
N
15
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
S
N
S
16
Inter MailandInter MailandINT
42026606
S
S
N
N
17
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
S
S
N
N
18
LASKLASKLAS
420279-26
S
S
N
N
19
Atletico MadridAtletico MadridATM
412143+15
U
U
S
N
20
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
41124404
N
N
S
U
21
PSVPSVPSV
31112204
S
N
U
22
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
411249-54
U
N
S
N
23
SSC NeapelSSC NeapelNAP
310257-23
S
N
N
24
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
410358-33
N
N
N
S
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
N
S
N
26
FC VillarrealFC VillarrealVIL
4103812-43
N
N
S
N
27
LensLensRCL
310237-43
N
N
S
28
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
410349-53
N
N
S
N
29
AEK AthenAEK AthenAEK
310238-53
N
N
S
30
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
N
S
N
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
U
N
U
32
Sl. PragSl. PragSLP
301247-31
U
N
N
33
VikingVikingVIK
301259-41
N
U
N
34
LilleLilleLIL
4013410-61
U
N
N
N
35
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
N
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004114-130
N
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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