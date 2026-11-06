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Bundesliga
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Borussia Dortmund vs. Elversberg heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Borussia Dortmund - Elversberg
Borussia Dortmund
Elversberg
Bundesliga

In der Bundesliga spielt Borussia Dortmund gegen Elversberg. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Borussia Dortmund vs. Elversberg: Anstoßzeit

crest
Bundesliga - Spielwoche 9
Signal Iduna Park

Borussia Dortmund empfängt den SV Elversberg im Signal Iduna Park zum Bundesliga-Duell. Nach einem intensiven Mittwochabend in der Champions League kehrt die Kovac-Elf ins Liga-Geschäft zurück.

Der BVB befindet sich in starker Verfassung. Vier Siege und ein Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen unterstreichen den Aufwärtstrend – zuletzt bezwang Dortmund Real Betis in der Königsklasse mit 2:1 dank eines Siegtreffers von Konstantinos Karetsas.

Allerdings muss Niko Kovac auf Serhou Guirassy verzichten. Der Torjäger verließ das Betis-Spiel nach 34 Minuten mit Oberschenkelproblemen und wird für diese Partie aller Voraussicht nach ausfallen.

Elversberg reist als Aufsteiger nach Dortmund und steht aktuell auf Tabellenplatz sieben. Die Gäste kommen mit gemischten Ergebnissen: Einem 4:1-Sieg gegen Mainz folgte eine 0:2-Pokalpleite gegen Darmstadt.

Die Partie bietet dem BVB die Gelegenheit, den Schwung aus der Champions League in die Bundesliga zu tragen. Alle Infos zur Übertragung findet Ihr nachfolgend.

Themen der Woche: Was war bei Borussia Dortmund und Elversberg los?

Borussia Dortmund kommt mit vier Siegen, einem Unentschieden und keiner Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen. Der jüngste Erfolg war das 2:1 gegen Real Betis in der Champions League. Zuvor gab es ein 2:2-Remis gegen Bayern München in der Bundesliga. In diesen fünf Partien erzielte der BVB elf Tore und kassierte acht.

Elversberg weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen zwei Siege, keine Unentschieden und drei Niederlagen auf. Zuletzt gewann das Team 4:1 gegen Mainz 05, verlor aber zuvor 0:4 gegen RB Leipzig. Insgesamt traf Elversberg neunmal und kassierte zehn Gegentreffer.

BVB

BVB - Form

SAB
S1-2
SGE
S1-0
SVW
S3-2
FCB
U2-2
BET
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
10/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
ELV

ELV - Form

FCU
N1-0
FCA
S4-3
RBL
N4-0
SVD
N0-2
M05
S4-1
Tor erzielt (kassiert)
8/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Borussia Dortmund vs. Elversberg: Aufstellungen

Borussia Dortmund vs Elversberg Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Aufstellung
Elversberg crest
Elversberg
ELV
4-2-3-1
G. KobelG. KobelW. AntonW. AntonJ. GadouJ. GadouN. SchlotterbeckN. SchlotterbeckC. ChukwuemekaC. ChukwuemekaF. NmechaF. NmechaJ. RyersonJ. RyersonM. BeierM. BeierD. SvenssonD. SvenssonJ. BellinghamJ. BellinghamF. SilvaF. SilvaN. KristofN. KristofM. RohrM. RohrLasse GüntherLasse GüntherL. PinckertL. PinckertL. SirchL. SirchF. OnyekaF. OnyekaL. PetkovL. PetkovL. PorebaL. PorebaM. KrattenmacherM. KrattenmacherF. KeidelF. KeidelD. MokwaD. Mokwa
Elversberg crest
Elversberg
ELV
3-4-2-1
Borussia Dortmund

Startelf

Elversberg

Trainer

  • N. Kovac
  • V. Wagner

Borussia Dortmund vs. Elversberg: Form

BVB

BVB - Form

SAB
S1-2
SGE
S1-0
SVW
S3-2
FCB
U2-2
BET
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
10/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
ELV

ELV - Form

FCU
N1-0
FCA
S4-3
RBL
N4-0
SVD
N0-2
M05
S4-1
Tor erzielt (kassiert)
8/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Borussia Dortmund vs. Elversberg: Bilanz direkte Duelle

Borussia Dortmund vs. Elversberg: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
8530278+1918
U
S
S
U
S
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
8530146+818
U
S
U
U
S
3
SC FreiburgSC FreiburgSCF
85121810+816
S
N
N
S
U
4
RB LeipzigRB LeipzigRBL
85032211+1115
S
S
N
S
N
5
Werder BremenWerder BremenSVW
84311714+315
S
S
U
U
S
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
N
N
S
S
S
7
ElversbergElversbergELV
84131616013
S
N
S
N
U
8
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
83231318-511
S
N
S
N
U
9
Mainz 05Mainz 05M05
83141717010
N
N
S
N
S
10
AugsburgAugsburgFCA
82331815+39
N
U
N
U
N
11
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
83051415-19
S
N
N
S
N
12
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
N
S
S
N
N
13
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
8233912-39
U
U
N
S
N
14
PaderbornPaderbornSCP
823369-39
U
S
U
N
S
15
Hamburger SVHamburger SVHSV
8305719-129
N
N
S
S
S
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
8143719-127
U
U
U
S
N
17
Schalke 04Schalke 04S04
813449-56
N
U
N
N
U
18
GladbachGladbachBMG
81161122-114
U
S
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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