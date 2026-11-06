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Borussia Dortmund vs. Elversberg: Anstoßzeit

Bundesliga - Spielwoche 9 7. Nov. 2026 - 09:30 Signal Iduna Park

Borussia Dortmund empfängt den SV Elversberg im Signal Iduna Park zum Bundesliga-Duell. Nach einem intensiven Mittwochabend in der Champions League kehrt die Kovac-Elf ins Liga-Geschäft zurück.

Der BVB befindet sich in starker Verfassung. Vier Siege und ein Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen unterstreichen den Aufwärtstrend – zuletzt bezwang Dortmund Real Betis in der Königsklasse mit 2:1 dank eines Siegtreffers von Konstantinos Karetsas.

Allerdings muss Niko Kovac auf Serhou Guirassy verzichten. Der Torjäger verließ das Betis-Spiel nach 34 Minuten mit Oberschenkelproblemen und wird für diese Partie aller Voraussicht nach ausfallen.

Elversberg reist als Aufsteiger nach Dortmund und steht aktuell auf Tabellenplatz sieben. Die Gäste kommen mit gemischten Ergebnissen: Einem 4:1-Sieg gegen Mainz folgte eine 0:2-Pokalpleite gegen Darmstadt.

Die Partie bietet dem BVB die Gelegenheit, den Schwung aus der Champions League in die Bundesliga zu tragen. Alle Infos zur Übertragung findet Ihr nachfolgend.

Themen der Woche: Was war bei Borussia Dortmund und Elversberg los?

Borussia Dortmund kommt mit vier Siegen, einem Unentschieden und keiner Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen. Der jüngste Erfolg war das 2:1 gegen Real Betis in der Champions League. Zuvor gab es ein 2:2-Remis gegen Bayern München in der Bundesliga. In diesen fünf Partien erzielte der BVB elf Tore und kassierte acht.

Elversberg weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen zwei Siege, keine Unentschieden und drei Niederlagen auf. Zuletzt gewann das Team 4:1 gegen Mainz 05, verlor aber zuvor 0:4 gegen RB Leipzig. Insgesamt traf Elversberg neunmal und kassierte zehn Gegentreffer.

Borussia Dortmund vs. Elversberg: Aufstellungen

Borussia Dortmund vs. Elversberg: Form

Borussia Dortmund vs. Elversberg: Bilanz direkte Duelle

Borussia Dortmund vs. Elversberg: Die Tabellen