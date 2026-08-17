Borussia Dortmund gegen Bayern München: Spieldetails

Deutschland Super Cup - Finale 22. Aug. 2026 - 14:30 Signal Iduna Park

Borussia Dortmund und der FC Bayern München stoßen am 22. August 2026 um 18:30 Uhr GMT an (14:00 Uhr EST / 19:30 Uhr BST / 20:30 Uhr SAST).

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Spielübersicht: Deutsche Fußball-Giganten treffen aufeinander

Die erbitterten Rivalen des deutschen Fußballs eröffnen die Saison 2026 im Franz-Beckenbauer-Supercup, der zu Ehren des verstorbenen Kaisers umbenannt wurde. Nachdem Bayern München 2025/26 das nationale Double gewonnen hat, erhält Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund das Recht, dieses elektrisierende Duell über nur ein Spiel im Signal Iduna Park auszurichten. Angetrieben von der berühmten Gelben Wand will der BVB den Bayern sofort einen psychologischen Wirkungstreffer versetzen und sich den ersten Titel der Saison sichern.

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Die Schwarzgelben in der harten Sommervorbereitung

Unter Cheftrainer Niko Kovač wurde Dortmunds Vorbereitungsplan darauf ausgelegt, sofort Widerstandsfähigkeit zu formen. Nach einer anspruchsvollen Sommertour mit Tests gegen die europäische Elite beendete der BVB seine Vorbereitung am 15. August mit einem packenden 2:2 gegen die AS Rom vor ausverkauftem Haus. Mit dem für die Mannschaft typischen Kampfgeist holten Julian Ryerson und Torjäger Serhou Guirassy Dortmund binnen 30 Minuten nach einem Zwei-Tore-Rückstand zurück ins Spiel und gaben dem Kader vor dem Klassiker am Samstag wertvolles taktisches Selbstvertrauen.

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Kompanys Team läuft auf Hochtouren

Vincent Kompanys Bayern München reist mit messerscharfer Sommerform nach Dortmund. Der amtierende Bundesliga-Meister zerlegte Aston Villa mit 2:1, ehe er im letzten Spiel am 15. August mit einem 3:1 gegen RB Leipzig offensiv ein Ausrufezeichen setzte. Mit Luis Díaz, der sofort Eindruck hinterließ, Jamal Musiala und einer brandgefährlichen Offensive wirkt Bayerns intensives Pressing vor dem Versuch, den 12. Supercup-Titel zu holen, bereits voll auf Betriebstemperatur.

Rivalität im Klassiker: Kleinigkeiten entscheiden in Topspielen

Diese Partie ist das 10. Mal, dass diese beiden Giganten den Supercup unter sich ausmachen. Bayern liegt mit fünf Supercup-Siegen gegenüber vier Erfolgen von Dortmund im direkten Duell knapp vorn. Das vorige Ligaduell im Signal Iduna Park war ein Fünf-Tore-Spektakel, das Bayern knapp mit 3:2 gewann. Das verspricht erneut ein intensives Spiel, in dem individuelle Klasse und Fehler im hohen Pressing den Ausschlag geben könnten.

Teamnews & Kader

Bei Dortmund gibt es vor dem Supercup keine bestätigten Verletzungs- oder Sperrensorgen, und eine voraussichtliche Aufstellung wurde bislang nicht veröffentlicht. Nähere Updates werden näher am Anpfiff erwartet.

Bei Bayern ist die Lage deutlich unklarer. Konrad Laimer wurde im Freundschaftsspiel gegen Leipzig früh ausgewechselt, nachdem es nach einem Problem am Fuß oder Knie aussah, und konnte anschließend nicht ohne Unterstützung gehen. Das Team von Kompany konnte keinen klaren Zeitrahmen für seine Rückkehr nennen. Jamal Musiala musste dieselbe Partie zudem spät verlassen, nachdem er Berichten zufolge bei großer Hitze unter Schwindel und Kreislaufproblemen gelitten hatte, wobei Bayern bestätigte, dass es ihm nach dem Schlusspfiff besser ging. Auch Min-jae Kim musste in derselben Partie mit einem Oberschenkelproblem vom Platz. Eine voraussichtliche Aufstellung wurde bei Bayern nicht bestätigt.

Form

Dortmund geht mit einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Testspielen in den Supercup. Das jüngste Spiel endete 2:2 gegen Rom, nachdem es zuvor eine 2:3-Niederlage gegen Arsenal gegeben hatte. Zudem verlor der BVB in der Vorbereitung gegen Cerezo Osaka und Fortuna Düsseldorf, der einzige Sieg gelang gegen den FC Tokyo. Dortmund erzielte in diesen fünf Spielen sechs Tore und kassierte acht, was eine Mannschaft widerspiegelt, die vor der neuen Saison noch ihre Form sucht.

Bayern reist in deutlich besserer Verfassung an und gewann vier der letzten fünf Testspiele. Das jüngste Resultat war ein 3:1 gegen RB Leipzig, zudem besiegte man während der Sommertour Aston Villa mit 2:1 und Jeju SK mit 2:1. Auch ein 15:0 gegen den FC Rottach-Egern steht in der Bilanz, die einzige Niederlage gab es gegen Wehen Wiesbaden. Bayern erzielte in diesen fünf Spielen 22 Tore und kassierte vier.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 28. Februar 2026 in der Bundesliga statt, als Bayern im Signal Iduna Park mit 3:2 gewann. Davor besiegte Bayern Dortmund im Oktober 2025 in München mit 2:1. In den vergangenen fünf Bundesliga-Duellen liegt Bayern mit drei Siegen gegenüber einem von Dortmund vorn, dazu kommt ein Unentschieden. Dortmunds einziger Sieg in dieser Serie gelang im März 2024 bei Bayern, als man mit 2:0 gewann.