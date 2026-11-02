Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Champions League
team-logoBorussia Dortmund
Signal Iduna Park
team-logoReal Betis
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE
Unterstützt von

Borussia Dortmund gegen Real Betis: Vorschau auf die UEFA Champions League: BVB stellt Betis' Serie auf die Probe

Borussia Dortmund - Real Betis
Champions League
Borussia Dortmund
Real Betis

Nach einem mitreißenden Comeback zum 2:2 beim FC Bayern München, mit dem sie ihren Rhythmus im nationalen Fußball wahrten, kehren die Schwarzgelben von Niko Kovač in den Signal Iduna Park zurück. Dort wollen sie gegen ein souverän auftretendes Real Betis ihre Heimstärke behaupten. Die Gäste reisen mit einer makellosen Champions-League-Bilanz von drei Siegen und keiner Niederlage an.

Borussia Dortmund gegen Real Betis: Spieldetails

crest
Champions League - Spielwoche 4
Signal Iduna Park

Gelbe Wand stellt bislang makelloses Real Betis auf die Probe

FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images

Borussia Dortmund empfängt Real Betis im Signal Iduna Park in der Champions League. Die Mannschaft von Niko Kovac will an ihre Erfolgsserie anknüpfen, die sie an die Spitze der Bundesliga-Tabelle geführt hat.

Dortmund geht mit Rückenwind in die Partie. Ein spätes Siegtor des eingewechselten Maxi Beier sicherte in der Liga einen 1:0-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt. Anschließend rettete Marcel Sabitzer mit einem Freistoß in der Nachspielzeit einen 3:2-Sieg im DFB-Pokal gegen Werder Bremen. Der unerbittliche Spielplan stellt den Kader auf die Probe, doch Kovac konnte sich bislang jedes Mal auf dessen Breite verlassen.

Torhüter Gregor Kobel ist ein verlässlicher Rückhalt, während die Mannschaft von Nico Schlotterbeck wettbewerbsübergreifend in sieben Spielen fünfmal ohne Gegentor geblieben ist. Die Führungsqualitäten des Kapitäns und die defensive Disziplin der Mannschaft geben dem BVB eine solide Grundlage für den europäischen Wettbewerb.

FBL-ESP-LIGA-BETIS-MALAGAGetty Images

Real Betis reist unter Trainer Manuel Pellegrini aus Sevilla an und belegt in der Champions-League-Tabelle den fünften Platz. Mit einem 1:0 gegen Feyenoord und einem 3:2 gegen FC Porto in den letzten beiden Europapokalspielen hat die spanische Mannschaft gezeigt, dass sie auf diesem Niveau mithalten kann.

Zuletzt zeigte Betis allerdings schwankende Leistungen: Auf ein 0:0 gegen Celta Vigo in LaLiga folgte eine deutliche 2:5-Niederlage gegen Barcelona. Pellegrinis Mannschaft muss im Angriff konstanter werden, wenn sie eine Dortmunder Abwehr in Bedrängnis bringen will, die immer schwerer zu überwinden ist.

In der Gruppentabelle stehen die beiden Klubs auf unterschiedlichen Positionen. Dortmund muss nach einem durchwachsenen Start in die Champions-League-Saison seine Bilanz auf europäischer Bühne verbessern.

Personal und Kader

Borussia Dortmund vs Real Betis Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Aufstellung
Real Betis crest
Real Betis
BET
4-2-3-1
G. KobelG. KobelN. SchlotterbeckN. SchlotterbeckW. AntonW. AntonR. BensebainiR. BensebainiD. SvenssonD. SvenssonF. SilvaF. SilvaJ. RyersonJ. RyersonJ. VeermanJ. VeermanC. ChukwuemekaC. ChukwuemekaF. NmechaF. NmechaS. GuirassyS. GuirassyÁlvaro VallésÁlvaro VallésH. BellerinH. BellerinF. GarciaF. GarciaNatanNatanM. BartraM. BartraP. FornalsP. FornalsA. EzzalzouliA. EzzalzouliIscoIscoAntonyAntonyM. RocaM. RocaT. ParrottT. Parrott
Real Betis crest
Real Betis
BET
3-4-2-1
Borussia Dortmund

Startelf

Real Betis

Trainer

  • N. Kovac
  • M. Pellegrini

Form

BVB

BVB - Form

FCU
U0-0
SAB
S1-2
SGE
S1-0
SVW
S3-2
FCB
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
8/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
BET

BET - Form

POR
S3-2
BAR
N2-5
FEY
S1-0
CEL
U0-0
MAL
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
8/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Direkter Vergleich

Head to Head

Borussia DortmundUnentschiedenReal Betis
1
0
0
Klub Freundschaftsspiele
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Real Betis badge
Real Betis
BET
0
END
2Erzielte Tore0
Spiele mit mehr als 2.5 Toren0/1
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/1

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
S
S
S
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
S
S
S
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
S
S
S
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
S
S
S
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
S
S
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
U
S
S
7
FC ArsenalFC ArsenalARS
321062+47
U
S
S
8
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
3201116+56
N
S
S
9
ComoComoCOM
3201105+56
S
N
S
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
S
N
S
11
Club BrüggeClub BrüggeCLB
320196+36
S
S
N
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
N
S
S
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
S
N
S
14
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
3120105+55
U
U
S
15
AS RomAS RomROM
311185+34
S
N
U
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
U
S
N
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
311143+14
N
S
U
18
PSVPSVPSV
31112204
S
N
U
19
FC VillarrealFC VillarrealVIL
31028803
N
S
N
20
Inter MailandInter MailandINT
310256-13
S
N
N
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
N
N
S
22
SSC NeapelSSC NeapelNAP
310257-23
S
N
N
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
S
N
N
24
LASKLASKLAS
310269-33
S
N
N
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
N
S
N
26
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
310248-43
N
S
N
27
LensLensRCL
310237-43
N
N
S
28
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
310249-53
N
S
N
29
AEK AthenAEK AthenAEK
310238-53
N
N
S
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
N
S
N
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
U
N
U
32
Sl. PragSl. PragSLP
301247-31
U
N
N
33
VikingVikingVIK
301259-41
N
U
N
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
N
N
N
35
LilleLilleLIL
3003410-60
N
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen