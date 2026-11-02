Borussia Dortmund gegen Real Betis: Spieldetails
Gelbe Wand stellt bislang makelloses Real Betis auf die Probe
Borussia Dortmund empfängt Real Betis im Signal Iduna Park in der Champions League. Die Mannschaft von Niko Kovac will an ihre Erfolgsserie anknüpfen, die sie an die Spitze der Bundesliga-Tabelle geführt hat.
Dortmund geht mit Rückenwind in die Partie. Ein spätes Siegtor des eingewechselten Maxi Beier sicherte in der Liga einen 1:0-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt. Anschließend rettete Marcel Sabitzer mit einem Freistoß in der Nachspielzeit einen 3:2-Sieg im DFB-Pokal gegen Werder Bremen. Der unerbittliche Spielplan stellt den Kader auf die Probe, doch Kovac konnte sich bislang jedes Mal auf dessen Breite verlassen.
Torhüter Gregor Kobel ist ein verlässlicher Rückhalt, während die Mannschaft von Nico Schlotterbeck wettbewerbsübergreifend in sieben Spielen fünfmal ohne Gegentor geblieben ist. Die Führungsqualitäten des Kapitäns und die defensive Disziplin der Mannschaft geben dem BVB eine solide Grundlage für den europäischen Wettbewerb.
Real Betis reist unter Trainer Manuel Pellegrini aus Sevilla an und belegt in der Champions-League-Tabelle den fünften Platz. Mit einem 1:0 gegen Feyenoord und einem 3:2 gegen FC Porto in den letzten beiden Europapokalspielen hat die spanische Mannschaft gezeigt, dass sie auf diesem Niveau mithalten kann.
Zuletzt zeigte Betis allerdings schwankende Leistungen: Auf ein 0:0 gegen Celta Vigo in LaLiga folgte eine deutliche 2:5-Niederlage gegen Barcelona. Pellegrinis Mannschaft muss im Angriff konstanter werden, wenn sie eine Dortmunder Abwehr in Bedrängnis bringen will, die immer schwerer zu überwinden ist.
In der Gruppentabelle stehen die beiden Klubs auf unterschiedlichen Positionen. Dortmund muss nach einem durchwachsenen Start in die Champions-League-Saison seine Bilanz auf europäischer Bühne verbessern.
Personal und Kader
Borussia Dortmund vs Real Betis Voraussichtliche Aufstellungen
Form
Direkter Vergleich
Head to Head
Tabelle
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