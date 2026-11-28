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Wann ist Anstoß bei Dortmund gegen Leverkusen?

Bundesliga - Spielwoche 11 29. Nov. 2026 - 13:30 Signal Iduna Park

Borussia Dortmund empfängt in der Bundesliga Bayer Leverkusen. Gespielt wird im Signal Iduna Park in Dortmund. Der Tabellenführer trifft auf den Fünften.

Der BVB geht mit Rückenwind in die Partie. Zuletzt gewann das Team von Niko Kovac mit 1:0 bei Borussia Mönchengladbach und holte in der Champions League ein 1:1 beim FC Arsenal.

In London überzeugte vor allem die Defensive um Joane Gadou, der den Ausgleich durch Maximilian Beier mit einem starken Solo vorbereitete. Auch in der Liga steht die Dreierkette stabil.

Bayer Leverkusen hat nach einer wechselhaften Phase wieder Tritt gefasst. Unter Trainer Carles Martinez gewann die Werkself zuletzt 4:0 gegen Paderborn und in der Europa League 2:0 bei Dinamo Zagreb.

Davor hatte es Rückschläge gegeben: ein 0:1 gegen Marseille und ein 2:4 beim VfB Stuttgart. Die jüngste Serie von drei Siegen in Folge zeigt, dass Leverkusen reagiert hat.

Die Vorzeichen sind also klar. Hier erfahrt ihr, wo ihr Dortmund gegen Leverkusen live sehen könnt.

Was war bei Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen zuletzt los?

Borussia Dortmund steht in den letzten fünf Pflichtspielen bei drei Siegen, zwei Unentschieden und keiner Niederlage. Zuletzt gab es ein 1:1 im Champions-League-Spiel beim FC Arsenal. Davor siegte der BVB mit 1:0 in Gladbach und mit 2:1 gegen Elversberg, im Oktober trennte er sich mit 2:2 vom FC Bayern. Insgesamt erzielte Dortmund acht Tore und kassierte fünf.

Bayer Leverkusen kommt auf drei Siege und zwei Niederlagen. Zuletzt gewann die Werkself mit 2:0 bei Dinamo Zagreb, davor mit 4:0 gegen Paderborn und mit 2:1 beim 1. FC Köln. Dazwischen standen das 0:1 gegen Marseille und das 2:4 in Stuttgart. Leverkusen schoss zehn Tore und kassierte sechs, zwei Spiele blieben ohne Gegentreffer.

Wie stellen Dortmund und Leverkusen auf?

In welcher Form sind der BVB und die Werkself?

Wie fällt die Bilanz der direkten Duelle aus?

Wie stehen Dortmund und Leverkusen in der Tabelle?