Teilen GOAL bei Google bevorzugen

Werbung

Borussia Dortmund übertrifft sich beim 1:1 beim FC Arsenal in gewisser Weise selbst und zeigt ein Lehrbeispiel in Sachen Resilienz und Überzeugung. So wird der BVB zwangsläufig um Titel mitspielen.

Eigentlich ist es kaum zu glauben, dass Joane Gadou erst seit dem Sommer bei Borussia Dortmund spielt. Noch absurder mutet an, dass der Verteidiger tatsächlich erst 19 ist. Gadou, so scheint es, macht in einem derartigen Tempo Entwicklungsschritte, für die andere Profis eine ganze Karriere brauchen - wenn es reicht.

Es ist noch nicht mal einen Monat her, dass Gadou beim 2:2 der Dortmunder im Bundesliga-Spitzenspiel gegen den FC Bayern ein sehr gutes Spiel machte. Er überzeugte in München mit seiner Schnelligkeit, seiner kompromisslosen Zweikampfführung, seiner Übersicht und seinem Pressingverhalten. Schon in München waren seine Mitspieler und auch Sportdirektor Ole Book voll des Lobes gewesen, auch Trainer Niko Kovac schien angetan, obgleich er damals auch verlautete, dass Gadou noch nicht da sei, wo er ihn gerne hätte. Kovac gibt Gadou regelmäßig Einzelunterricht, er soll gezielt an seinem Stellungsspiel und Kopfball arbeiten, zudem wünsche man sich in Dortmund, dass er vermehrt auch ins Offensivspiel eintauche.

Gesagt, getan. In London gewann Gadou in der 55. Minute tief in der eigenen Hälfte den Ball, ehe er einfach mal losrannte. Er machte hier einen kleinen Haken, da eine kleine Richtungsänderung und ließ so zwei Gegenspieler stehen, nach 48 Metern passte er den Ball in den Lauf von Maximilian Beier, der so überlegt und spektakulär vollendete, wie es Gadous Sololauf verdient gehabt hatte. Gadous und Beiers starke Einzelleistungen fielen in eine Phase, in der der BVB nach einer schwachen ersten Halbzeit kollektiv besser geworden war und den Mut gefunden hatte, um bei Arsenal bestehen zu können.

Werbung Werbung

Was sagten die Mitspieler vom BVB über Joane Gadous Galaleistung?

Doch ohne Gadous Solo wären die Bemühungen womöglich umsonst gewesen. Dementsprechend überschwänglich fielen auch die Lobgesänge seiner Mitspieler aus. "Er ist einfach ein Tier, wie er da andribbelt und seinen Körper reinstellt. Das hat er sehr, sehr stark gemacht", meinte Torschütze Beier am Prime-Video-Mikro. Es sei eine "Weltklasse-Aktion" gewesen, wie er "unfassbar angetrieben" habe, "zwei Gegenspieler stehengelassen hat und dann einen guten Ball zu mir gespielt hat. Ich habe ihn dann reingehauen.“

Verwandte Themen

Premium Dienstag Amazon Prime Video ✅ Hält das exklusive Erstwahlrecht für ein absolutes Topspiel am Dienstag ✅ Konzentriert sich konsequent auf Partien mit deutschen Spitzenclubs ✅ Beinhaltet zusätzliche Shopping- und Entertainment-Vorteile von Amazon Preis ab 8,99 € pro Monat Jetzt anmelden Freier Zugang ZDF ✅ Zeigt jeden Mittwochabend eine ausführliche Highlight-Sendung im Free-TV ✅ Überträgt das große Finale der Champions League kostenlos live ✅ Jederzeit ohne zusätzliches Abo digital über die ZDF-Mediathek abrufbar Preis ab Freier Zugang Jetzt anmelden Premium Dienstag Amazon Prime Video ✅ Hält das exklusive Erstwahlrecht für ein absolutes Topspiel am Dienstag ✅ Konzentriert sich konsequent auf Partien mit deutschen Spitzenclubs ✅ Beinhaltet zusätzliche Shopping- und Entertainment-Vorteile von Amazon Preis ab 8,99 € pro Monat Jetzt anmelden Freier Zugang ZDF ✅ Zeigt jeden Mittwochabend eine ausführliche Highlight-Sendung im Free-TV ✅ Überträgt das große Finale der Champions League kostenlos live ✅ Jederzeit ohne zusätzliches Abo digital über die ZDF-Mediathek abrufbar Preis ab Freier Zugang Jetzt anmelden Premium Dienstag Amazon Prime Video ✅ Hält das exklusive Erstwahlrecht für ein absolutes Topspiel am Dienstag ✅ Konzentriert sich konsequent auf Partien mit deutschen Spitzenclubs ✅ Beinhaltet zusätzliche Shopping- und Entertainment-Vorteile von Amazon Preis ab 8,99 € pro Monat Jetzt anmelden

Auch Dortmunds Schlussmann Gregor Kobel meinte: "Das war eine super Einzelleistung von Gadou, welche dann zu unserem Tor führt." Dortmunds Kapitän und Gadous Innenverteidiger-Kollege Nico Schlotterbeck sagte: "Der erste Kontakt von ihm ist unglaublich und danach hat er Speed, das wissen wir."

Kleines Problem für den BVB: Spätestens nach dieser Leistung gegen Arsenal, bei der Gadou auch defensiv richtig überzeugte, dürfte auch dem letzten Spitzenteam aus der Premier League aufgefallen sein, dass dieser bei PSG, Red Bull Salzburg und jetzt Dortmund ausgebildete Verteidiger mit seinen Anlagen eigentlich der perfekte Verteidiger für ein Spitzenteam der Premier League ist. Gadou, der den BVB bis zu 25 Millionen Euro Ablöse kosten kann, könnte die Dortmunder womöglich noch früher verlassen, als dem BVB lieb sein kann.

Werbung

So resilient wie der BVB muss man erstmal sein

Denn beim BVB, auch das sollte spätestens nach diesem Remis in London klargeworden sein, wächst gerade richtig was zusammen. So hat etwa Jobe Bellingham, auch erst 21, in dieser Saison den Schritt zum Stamm- und Enscheidungsspieler geschafft, auch Konstantinos Karetsas, wie Gadou 19, dürfte, wenn er wieder richtig fit ist, wieder begeistern. Auch der oft unterschätzte Daniel Svensson, der in London praktisch überall war, ist erst 24 Jahre alt. In dieser Mannschaft gibt es einige Profis, die man gerne lange zusammenspielen sehen möchte.

Andererseits ist ja die Gegenwart auch nicht so schlecht. Zumindest, wenn man vor allem die Ergebnisse betrachtet und die Art und Weise, wie diese Ergebnisse zustande kommen; dass der Fußball der Borussia unter Trainer Niko Kovac oft nicht berühmt ist, ist keine neue Erkenntnis und Fakt. Aber: Dortmund hat in dieser Saison schon so viele Punkte aus eigentlich lang verloren geglaubten respektive eigentlich nicht mehr umzudrehenden Spielen geholt, dass das kein Zufall mehr sein kann.

Werbung

Beim FC Arsenal hat der BVB sich noch mal selbst übertroffen. Die Art, in der die Dortmunder nach diesen katastrophalen ersten 15 bis 20 Minuten, die Nico Schlotterbeck angemessen hart als "schläfrig" bezeichnete, zurückkamen, war schon sehr stark. So resilient muss man erst mal sein, so selbstbewusst auch. Da siehst du als Mannschaft 20 Minuten lang keinen Ball und dann "knackst" du eine der stärksten und zuverlässigsten Mannschaften Europas, die zu Hause bisher noch keinen Punkt abgegeben hatte, "durch Intensität", wie Schlotterbeck sagte.

Sicher, das 1:1 kam natürlich dank der zwei sehr starken Einzelaktionen von Gadou und Beier zustande. Doch solch einen Sololauf wie jenen Gadous macht man nach so einer Anfangsphase eben auch nur, wenn man an sich selbst und vor allem an seine Mannschaft glaubt. Das gleiche gilt für Beier, dem zuvor gar nichts gelungen war in der Partie und der es nur wenige Minuten vorher geschafft hatte, eine sehr gute Flanke von Daniel Svensson nicht zu treffen, weil er den Ball unbedingt mit dem Außenrist annehmen wollte, statt aus dem Lauf einfach pfeilgrade mit der Innenseite abzuschließen.

Werbung

Der BVB punktet wie eine Spitzenmannschaft und erinnert sogar an Bayer Laterkusens Meisterjungs

Der BVB hat nun nicht nur die besondere Drucksituation am vergangenem Sonntag erfolgreich gemeistert, als man nach Bayerns Remis am Samstag gewinnen musste, um die Tabellenführung zu erobern, sondern er hat einem starken Arsenal, wenn auch letztlich mit dem nötigen Glück, dank einer klaren Leistungssteigerung und einer mutigen zweiten Halbzeit einen Punkt abgetrotzt.

Dazu kommt die Tatsache, dass Dortmund in dieser Saison generell viele Spiele am Ende noch gedreht hat. Dortmund mag nicht spielen wie ein Spitzenteam, aber der BVB punktet wie eine Spitzenmannschaft.

Werbung

Auch wenn es damals deutlich extremer war, es werden gewisse Erinnerungen wach an die Saison 2023/2024, als Bayer Leverkusen wettbewerbsübergreifend 13 Treffer in der Nachspielzeit gelangen und die Werkself erst zu "Bayer Laterkusen" und dann zum Deutschen Meister wurde. Der BVB hat bisher nur im DFB-Pokal beim, 3:2 gegen Werder Bremen in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer erzielt, jedoch gelang den Dortmundern wettbewerbsübergreifend bereits siebenmal ein gewisses Comeback nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte. Und das eben auch in den Spitzenspielen gegen Bayern München, als Fabio Silva in der 89. Minute nicht unverdient der Treffer zum 2:2 gelang, oder nun Arsenal. Bei den Siegen gegen den VfB Stuttgart (1:0) und im DFB-Pokal gegen Bremen hatte Trainer Niko Kovac außerdem mit dem späteren Vorlagengeber Jobe Bellingham (Stuttgart) und dem späteren Torschützen Marcel Sabitzer (Bremen) jeweils den Sieg eingewechselt.

Der BVB steigerte sich zuletzt in der Rückrunde immer

Es ist natürlich noch viel zu früh, um das Saisonfinale zu prognostizieren, zumal der BVB in der Champions League wohl mindestens noch zweimal gewinnen muss in den nächsten drei Spielen, um unter die ersten Acht zu kommen und die K.o.-Phase ohne Play-offs zu erreichen. Doch wenn die Dortmunder ähnlich performen wie in den vergangenen Jahren - da waren sie in der Rückrunde stets stärker gewesen als in der Hinrunde - dann wird der BVB zwangsläufig um die Meisterschaft mitspielen.

Werbung

Zumal der BVB gerade dabei ist, eine der besten Hinrunden seiner Geschichte zu spielen und die Bayern in dieser Saison zwar einerseits sehr dominant agieren, aber andererseits schon ganz schön viele Siege liegengelassen haben - und außerdem die Verletzungsseuche haben.

Tabelle der Champions League: Die aktuell besten 24 Mannschaften

Platz Mannschaft Spiele Torverhältnis Punkte 1 Real Madrid 5 18:8 15 2 Paris Saint-Germain 4 20:5 12 3 Como 5 20:6 12 4 Real Betis 5 10:6 12 5 FC Arsenal 5 9:4 11 6 Manchester City 5 14:9 10 7 Borussia Dortmund 5 8:6 10 8 FC Barcelona 4 14:6 9 9 Aston Villa 5 12:7 9 10 FC Liverpool 4 14:10 9 11 Club Brügge 4 11:7 9 12 Sporting CP 4 8:4 9 13 Galatasaray 5 9:9 9 14 Bayern München 4 12:5 8 15 VfB Stuttgart 4 7:4 7 16 Bodø/Glimt 5 5:9 7 17 Inter Mailand 4 8:6 6 18 LASK 5 10:10 6 19 Manchester United 4 8:8 6 20 FC Porto 5 7:7 6 21 RB Leipzig 5 8:12 6 22 Fenerbahçe 4 6:11 5 23 AS Rom 4 10:8 4 24 Schachtar Donezk 4 4:4 4