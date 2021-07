Borussia Dortmund vs. VfL Bochum live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen

Beim Schauinsland-Cup der Traditionen trifft der BVB auf den VfL Bochum. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie live verfolgen könnt.

Fußball-Traditionalisten dürfte das Herz aufgegangen sein, als sie auf das Line-Up des diesjährigen Schauinsland-Cups der Traditionen blickten: Mit Borussia Dortmund, dem VfL Bochum und dem MSV Duisburg fanden sich dort gleich drei Ruhrpott-Vereine mit langer Bundesliga-Historie. Einer davon muss allerdings passen: Wegen Coronafällen verzichten die Duisburger kurzfristig auf ihre Teilnahme . Im eigentlich zweiten Spiel des Cups treffen der BVB und der VfL aufeinander. Es ist damit die einzige Partie.

Das Spiel sollte ursprünglich 45 Minuten dauern, nach der Absage der Duisburger Partien wird nun 90 Minuten lang gekickt .

Der BVB geht natürlich nicht nur in diese Partie als großer Favorit, sondern ist als Champions-League-Teilnehmer und Pokalsieger auch insgesamt der mit Abstand größte Name im Teilnehmerfeld. Doch gerade der VfL kann selbstbewusst in das Match gegen die Schwarzgelben gehen, denn zum einen werden diese nach langer Saison und der EM-Teilnahme vieler Spieler sicher nicht mit ihrem besten Aufgebot auflaufen und zum anderen ist Bochum seit diesem Sommer nach der Zweitliga-Meisterschaft selbst wieder Bundesligist.

Die Partie zwischen Dortmund und Bochum ist das Duell der beiden Erstligisten im Schauinsland-Cup der Traditionen! Ihr wollt wissen, wo ihr das Spiel LIVE im TV verfolgen könnt? Ihr sucht einen LIVE-STREAM ?

Borussia Dortmund vs. VfL Bochum - Das Testspiel im Überblick

Duell Borussia Dortmund vs. VfL Bochum Datum Samstag, 17. Juli 2021, 15 Uhr Ort Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg

Borussia Dortmund vs. VfL Bochum - Das Testspiel LIVE im TV

Für die Fans der beiden Klubs und all diejenigen, die es nicht erwarten können, wieder Klubfußball im TV genießen zu können, gibt es eine gute Nachricht: Das Spiel zwischen dem BVB und dem VfL wird live im Free-TV übertragen! Somit kommen auch Interessierte auf ihre Kosten, die nicht zu den knapp über 10.000 zugelassenen Fans vor Ort gehören.

Sky überträgt die Partie - und dies nicht im üblichen kostenpflichtigen Rahmen, sondern auf dem Sender Sky Sport News HD . Wie der Name schon vermuten lässt, strahlt der Kanal normalerweise hauptsächlich sportbezogene Nachrichtensendungen aus. In diesem Fall allerdings wird der komplette Cup der Tradition bereits ab 14.45 Uhr übertragen.

Borussia Dortmund vs. VfL Bochum - Das Testspiel im LIVE-STREAM

Wer sich nicht in der Nähe eines Fernsehgerätes befindet, sich die Partie aber dennoch anschauen will, kann heutzutage beruhigt sein, denn hierfür gibt es ja LIVE-STREAMS. Ob Smartphone, Tablet oder Laptop - Dortmund gegen Bochum kann bequem von überall aus verfolgt werden.

Sky Sport News HD ist mit seinem Programm nämlich auch per Online-Stream abrufbar - inklusive dem Cup der Traditionen. Auf der Website des Senders findet ihr den Stream ohne Probleme.

Außerdem überträgt der BVB häufig - wie schon beim ersten Testspiel gegen Gießen - die Vorbereitungsspiele der Borussia auf dem vereinseigenen YouTube-Kanal. Ob dies beim Cup der Traditionen der Fall sein wird, wird vermutlich sehr kurzfristig bekanntgegeben. Zumindest die Highlights könnten im Anschluss aber hier zu finden sein.

Borussia Dortmund vs. VfL Bochum - Die Aufstellungen

In der Regel werden die Aufstellungen eine Stunde vor Anpfiff von den Klubs bereitgestellt. Wie sich dies konkret beim Cup der Traditionen darstellt, ist noch offen. Sobald die Aufstellungen offiziell verkündet wurden, findet ihr sie hier.