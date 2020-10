BVB - Borussia Dortmunds Giovanni Reyna über Erling Haaland: "Wir haben uns vom ersten Tag an geliebt"

Giovanni Reyna und Erling Haaland verstehen sich sowohl auf als auch neben dem Platz. Das machte der US-Amerikaner jetzt mehr als klar.

Giovanni Reyna von hat seine besondere Beziehung zu BVB-Stürmer Erling Haaland herausgestellt. "Wir haben uns vom ersten Tag an geliebt", sagte der US-Amerikaner bei bundesliga.com. Zuallererst verstünden sich die Beiden auf dem Platz glänzend, wobei Reyna meist der Vorbereiter und Haaland der Vollstrecker ist. "Er hat mir einfach mitgeteilt, was er mag", berichtete Reyna.

"Ich versuche, dem ganzen Team das Leben leicht zu machen – und vor allem seines", meinte der 17-Jährige mit Blick auf den Norweger, mit dem er sich nach eigenen Angaben vom ersten Moment an auch außerhalb des Platzes blendend verstand. "Wir sind zur gleichen Zeit in die erste Mannschaft gekommen", blickte Reyna auf die Wintervorbereitung 2020 zurück. "Wir haben uns gesagt, dass wir noch nicht so viele Freunde haben wie die anderen Jungs. Also haben wir sofort miteinander geredet und uns verstanden", erzählte er.

BVB - Giovanni Reyna über Verhältnis zu Erling Haaland: "Die Chemie stimmt"

Reyna harmoniert hervorragend mit Haaland – oder wie er selbst sagt: "Die Chemie stimmt." Er hat sich in dieser Saison einen Stammplatz erkämpft und in den bisherigen fünf Pflichtspielen mit zwei Toren und vier Vorlagen gleich sechs Scorerpunkte gesammelt.

Haaland kommt in den fünf BVB-Pflichtspielen sogar auf sieben Scorerpunkte (fünf Tore, zwei Assists).