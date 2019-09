BVB (Borussia Dortmund) gegen den FC Barcelona: Fußball heute live im TV und im LIVESTREAM

Borussia Dortmund empfängt heute den FC Barcelona. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr Fußball live im TV und im LIVESTREAM sehen könnt.

Am Dienstagabend kommt es zum Duell zwischen Borussia Dortmund und dem in der Champions League . Anpfiff der Partie im Signal-Iduna-Park Wanda Metropolitano ist um 21 Uhr .

Goal hat für Euch zusammengestellt, wie Ihr das Duell zwischen dem BVB und Barca heute live im TV und LIVESTREAM sehen könnt. Wer mehr Informationen wie die Opta-Fakten oder die voraussichtlichen Aufstellungen sehen will, findet diese in einem separaten Artikel auf unserer Seite . Einen LIVE-TICKER gibt es auf Goal übrigens auch - einfach hier entlang.

BVB ( ) gegen FC Barcelona - Fußball heute live im TV: So geht's

Zunächst die schlechte Botschaft für alle Anhänger der Dortmunder sowie Fans der Blaugrana: Das Kräftemessen zwischen dem BVB und Barca wird an diesem Dienstagabend leider nicht live im deutschen Free-TV ausgestrahlt .

Weder die ARD noch das ZDF haben sich in der laufenden Spielzeit die Übertragungsrechte an der Königsklasse gesichert. Um trotzdem live dabei zu sein, muss man also einen anderen Weg finden.

LIVE im TV: So wird Borussia Dortmund vs. FC Barcelona heute live übertragen

Folglich bedeutet das, dass man auf einen Pay-TV-Sender zurückgreifen muss, um das Gastspiel von Barcelona im Dortmunder Signal-Iduna-Park live und in voller Länge mitverfolgen zu können. Hierfür ist Sky die richtige Anlaufstelle.

Der Bezahlsender teilt sich in der Saison 2019/20 die Übertragungsrechte für die mit dem Streamingdienst DAZN . Die Aufteilung erfolgt dabei mit Hilfe eines ausgeklügelten Picking-Systems . Im Fall der Partie zwischen Dortmund und Barcelona ist Sky im Besitz der Übertragungsrechte und wird die Begegnung sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenzschaltung anbieten.

Als Alternative zur TV-Übertragung kann man das Heimspiel des BVB gegen Barca auch per LIVESTREAM verfolgen. Sämtliche Informationen hierzu erhaltet Ihr im folgenden Abschnitt.

BVB (Borussia Dortmund) gegen FC Barcelona: Fußball heute im LIVESTREAM

Wenn der Champions-League-Kracher zwischen Dortmund und den Katalanen am heutigen Dienstag um 21 Uhr angepfiffen wird, könnt Ihr einerseits - wie bereits erwähnt - auf die TV-Übertragung bei Sky zurückgreifen. Alternativ besteht die Möglichkeit, die Partie im LIVE-STREAM zu sehen.

BVB gegen FC Barcelona heute live im Stream bei Sky Go sehen

Wer Kunde bei Sky ist, hat alternativ zur Übertragung im TV die Möglichkeit, über das Online-Portal Sky Go auf die Live-Inhalte des Senders zugreifen zu können. Darauf könnt Ihr dann per Web-App oder via Tablet oder Smartphone live bei der Partie dabei sein.

Die Übertragung via Sky Go ist dabei deckungsgleich mit der im TV, dementsprechend könnt Ihr je nach Geschmack entscheiden, welche Option Euch besser zusagt.

Borussia Dortmund vs. FC Barcelona heute im LIVESTREAM via Sky Ticket verfolgen

Für diejenigen von Euch, die kein Mitglied bei Sky sind, aber keinesfalls auf das Kräftemessen zwischen Dortmund und Barca verzichten wollen, bietet der Bezahlsender noch eine weitere Möglichkeit: Das Sky Ticket .

Einmal erworben, erhaltet Ihr einen 24-Stunden-Zugang zum Service von Sky. So könnt Ihr live beim Spiel dabei sein und seid an kein Abonnement gebunden.

BVB (Borussia Dortmund) gegen FC Barcelona: Die Bilanz vor dem Spiel heute

BORUSSIA DORTMUND (wettbewerbsübergreifend 2 Duelle) FC BARCELONA 0 Siege 1 1 Unentschieden 1 1 Niederlagen 0 1 Tore 3

Vorbericht zum Duell BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Barcelona heute: Ob mit oder ohne Messi: Der BVB wird "viel leiden müssen"

Mutig, selbstbewusst, widerstandsfähig: Borussia Dortmund will den schier übermächtigen FC Barcelona mit Kampf und Charakter stürzen. Ob mit oder ohne Lionel Messi: "Wir werden viel leiden müssen", ist sich Kapitän Marco Reus vor dem Kracher zum Champions-League-Auftakt am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) sicher.

Nach dem schnellen Ende des Krisengeredes durch den überzeugenden Sieg gegen (4:0) ist das Selbstvertrauen beim deutschen Vizemeister wieder so groß, dass Reus sogar auf einen Einsatz des "besten Spielers der Welt" von Beginn an hofft: "Er hat Fähigkeiten, die kaum jemand hat. Ich würde mich freuen, wenn er spielen würde."

Ungeachtet des Mitwirkens des angeschlagenen Messi (Wadenprobleme) will sich der BVB auf seine Stärken besinnen. "Wir müssen mutig sein und unser Spiel selber durchdrücken", sagte Reus. Man sei selbstbewusst genug, um zu sagen, "dass wir dieses Spiel gewinnen wollen".

Der eher zurückhaltende Lucien Favre lauschte den Worten seines Führungsspielers und ging dann selbst verbal in die Offensive. "Wir werden da sein", versicherte der Coach, der 1991 in Barcelona unter Johan Cruyff hospitiert hatte und sich seitdem vom Spielstil der Katalanen mit dem teils erdrückenden Ballbesitz-Fußball "inspirieren" ließ.

Auf diesen hat sich der BVB beim ersten Duell mit dem spanischen Meister seit 21 Jahren eingestellt. "Es wird Phasen geben, in denen wir längere Zeit nicht den Ball haben werden. Wir werden viel laufen und viel verteidigen müssen", sagte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl.

Doch von einer reinen Abwehrschlacht will der Ex-Profi nichts wissen. "Wir haben ein paar Waffen, um Barcelona wehzutun. Es wird Momente geben, in denen wir unsere fußballerische Klasse zeigen müssen", sagte Kehl.

Von den eigenen Waffen ist auch das Team überzeugt, obwohl Nationalspieler Nico Schulz (Fußverletzung) weiter ausfallen wird. "Zu Hause", betonte Axel Witsel, "können wir jeden schlagen."

Fußball heute live im TV und LIVESTREAM: Borussia Dortmund setzt gegen Barcelona auf Alcacer

Dabei setzen die Schwarz-Gelben auf die Treffsicherheit von Paco Alcacer. Der ehemalige Barca-Stürmer ist in glänzender Form und will nach fünf Toren in den ersten vier Ligaspielen in der Königsklasse nachlegen. "Er ist ein eiskalter Torjäger, der nicht viele Chancen braucht", lobte Reus den Spanier, der in seinen zwei Jahren bei Barca nicht über die Rolle des Ersatzspielers hinausgekommen war. "Ich bin gegangen, um wieder glücklich zu sein und zu spielen", sagte Alcacer rückblickend.

Gegen Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen würde der 26-Jährige gerne treffen und damit seinem Team einen optimalen Einstand in "eine ausgeglichene und schwierige Gruppe" (Reus) bescheren. Neben dem BVB und Barca kämpfen auch und um den Einzug ins Achtelfinale.

"Wir trauen uns zu, für eine Überraschung zu sorgen", erklärte Reus in Erinnerung an die Überraschungsmannschaften Amsterdam und in der vergangenen Saison. Ein guter Start sei dafür wichtig, so Reus.

Dann würde es das von Sportdirektor Michael Zorc angekündigte "Fußball-Fest" werden - mit einem mutigen, selbstbewussten und widerstandsfähigen BVB.

Quelle: SID