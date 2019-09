Levante-Angreifer Borja Mayoral: "Hoffentlich werde ich in einigen Jahren der Mittelstürmer von Real Madrid sein"

Aktuell spielt Mayoral auf Leihbasis bei Levante. Seinen Traum, künftig als Stammkraft für Real Madrid aufzulaufen, hat er jedoch noch nicht begraben.

Mittelstürmer Borja Mayoral, der aktuell von an Levante ausgeliehen ist, hat seine Hoffnung, sich eines Tages bei den Königlichen durchzusetzen, noch nicht aufgegeben.

"Für die jungen Spieler ist es in Madrid sehr schwer, das haben wir in den vergangenen Jahren gesehen", sagte der Spanier im Interview mit der Sportzeitung Marca und schob nach: "Ich muss mich von Saison zu Saison steigern. Hoffentlich werde ich dann in einigen Jahren der Mittelstürmer von Madrid sein können."

Mayoral vor Duell mit Real Madrid: "Wenn ich treffe, werde ich nicht jubeln"

Der 22-Jährige durchlief sämtliche Nachwuchsabteilungen bei den Madrilenen, ehe er in seiner ersten Profisaison an den ausgeliehen war. Die vergangene Spielzeit verbrachte er auf Leihbasis bei Levante, wo er auch in dieser Saison tätig ist. In Madrid besitzt er noch einen Vertrag bis 2021.

Am Samstag kommt es für Mayoral zum Wiedersehen mit Real (13 Uhr im LIVE-TICKER ). Für den Fall, dass er ein Tor gegen seinen Ausbildungsverein erzielt, stellte der Angreifer klar: "Wenn ich treffe, werde ich nicht jubeln."