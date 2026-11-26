Borac Banja Luka gegen Atalanta wird in Italien von Sky Sport und NOW übertragen. Hier findest Du die TV-Sender und Livestream-Optionen, mit denen Du das Spiel live verfolgen kannst.

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Conference League - Spielwoche 4 26. Nov. 2026 - 15:00 Banja Luka Stadium

Borac Banja Luka empfängt Atalanta in der Conference League im Banja Luka Stadium in der bosnischen Stadt Banja Luka. Für die Mannschaft von Maurizio Sarri ist es ein europäisches Auswärtsspiel in einem schwierigen Stadion.

Atalanta kommt mit einem 4:4 gegen Inter vom Sonntag, 22. November, in die Partie. In dem Spiel mit acht Toren holte die Mannschaft Rückstände von 0:2, 1:3 und 2:4 auf. Der Ausgleich gelang Kessie spät per Elfmeter, nachdem De Ketelaere zweimal getroffen hatte. In der Liga steht Sarris Mannschaft auf Platz zwölf.

Borac wird von Vinko Marinovic trainiert und ist im eigenen Land in sehr guter Form. Am Samstag, 21. November, schlug die Mannschaft Zeljeznicar in der Premier League mit 4:0. Es war ihr vierter Sieg in den letzten fünf Pflichtspielen.

In Europa fällt die Bilanz der Bosnier weniger überzeugend aus. Am vergangenen Conference-League-Spieltag verlor Borac mit 0:2 gegen Mjaellby und steht in der Tabelle auf Platz 21.

Atalanta belegt in derselben Tabelle Platz 16, sodass nur wenige Punkte zwischen den beiden Teams liegen. In der Ligaphase zählt jedes Ergebnis, denn die Platzierung ist bis zum letzten Spieltag wichtig.

Atalanta spielte in seinem letzten Europapokalspiel zudem 1:1 gegen Kairat Almaty. Ein Sieg in Bosnien würde der Mannschaft nach dem Formtief Anfang November etwas Luft verschaffen.

Hier findest Du alle Informationen zu den TV-Sendern und Livestreams für das Spiel.

Team-News

Für Borac Banja Luka, trainiert von Vinko Marinovic, liegen derzeit keine Informationen zur voraussichtlichen Aufstellung, zu Verletzungen oder Sperren vor. Dasselbe gilt für Atalanta von Maurizio Sarri: Weder Ausfälle noch eine offizielle Aufstellung sind bekannt. Weitere Informationen folgen näher am Anstoß.

Aktuelle Form

Borac Banja Luka hat in den letzten fünf Pflichtspielen vier Siege und eine Niederlage verbucht, aber kein Unentschieden. Zuletzt gab es in der Premier League ein 4:0 bei Zeljeznicar, nachdem Borac Radnik Bijeljina mit 4:1 geschlagen hatte. Die einzige Niederlage war das 0:2 gegen Mjaellby in der Conference League. Insgesamt erzielten die Bosnier zwölf Tore und kassierten fünf Gegentreffer. Dazwischen lagen zwei Siege mit 2:0 und 4:2 in Zenica.

Atalanta holte aus den letzten fünf Spielen einen Sieg und drei Unentschieden bei einer Niederlage. Zuletzt gab es in der Serie A ein 4:4 gegen Inter, davor ein 1:0 in Monza und ein 1:1 gegen Kairat Almaty in der Conference League. Dazwischen steht die 0:3-Heimniederlage gegen Parma, während ein 2:2 gegen Fiorentina die Serie komplettiert. Die Mannschaft aus Bergamo erzielte acht Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Direkter Vergleich

In den vorliegenden Daten sind keine früheren Begegnungen zwischen Borac Banja Luka und Atalanta verzeichnet. Eine Bilanz des direkten Vergleichs lässt sich daher nicht angeben.

Tabelle

In der Conference-League-Tabelle steht Borac Banja Luka auf Platz 21, Atalanta belegt Platz 16.