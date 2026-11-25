Borac Banja Luka gegen Atalanta wird in Italien von Sky Sport und NOW übertragen. Hier findet Ihr die TV-Sender und Livestream-Optionen, mit denen Ihr das Spiel live verfolgen könnt.

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Conference League - Spielwoche 4 26. Nov. 2026 - 15:00 Banja Luka Stadium

Borac Banja Luka empfängt Atalanta in der Conference League im Banja Luka Stadium in der bosnischen Stadt Banja Luka. Für die Mannschaft von Maurizio Sarri ist es ein europäisches Auswärtsspiel in einem schwierigen Stadion.

Atalanta kommt vom 4:4 gegen Inter am Sonntag, 22. November. In der Partie mit acht Toren holte die Mannschaft Rückstände von 0:2, 1:3 und 2:4 auf. Den Ausgleich erzielte Kessie in der Schlussphase per Elfmeter, nachdem De Ketelaere zweimal getroffen hatte. In der Liga steht Sarris Mannschaft auf Platz zwölf.

Borac wird von Vinko Marinovic trainiert und ist im eigenen Land in ausgezeichneter Form. Am Samstag, 21. November, besiegte die Mannschaft Zeljeznicar in der Premier League mit 4:0. Es war ihr vierter Sieg in den letzten fünf Pflichtspielen.

In Europa fällt die Bilanz der Bosnier weniger gut aus. Am letzten Spieltag der Conference League verlor Borac mit 0:2 gegen Mjaellby und steht in der Tabelle auf Platz 21.

Atalanta belegt in derselben Tabelle Platz 16, die beiden Mannschaften trennen also nur wenige Punkte. In der Ligaphase zählt jedes Ergebnis, denn die Platzierung ist bis zum letzten Spieltag wichtig.

Zudem spielte Atalanta in seiner letzten Europapokalpartie 1:1 gegen Kairat Almaty. Ein Sieg in Bosnien würde der Mannschaft nach dem Formtief Anfang November etwas Luft verschaffen.

Hier findet Ihr alle Informationen zu den TV-Sendern und Livestreams für das Spiel.

Teamnews

Für Borac Banja Luka, das von Vinko Marinovic trainiert wird, liegen derzeit keine Informationen zur voraussichtlichen Aufstellung, zu Verletzungen oder Sperren vor. Dasselbe gilt für Atalanta von Maurizio Sarri: Es gibt weder Angaben zu Ausfällen noch eine offizielle Aufstellung. Weitere Informationen folgen näher am Anstoß.

Aktuelle Form

Borac Banja Luka hat in den letzten fünf Pflichtspielen vier Siege und eine Niederlage verbucht, aber kein Unentschieden. Zuletzt gab es in der Premier League ein 4:0 bei Zeljeznicar, davor ein 4:1 gegen Radnik Bijeljina. Die einzige Niederlage war das 0:2 gegen Mjaellby in der Conference League. Insgesamt erzielten die Bosnier zwölf Tore und kassierten fünf Gegentreffer. Dazwischen standen zwei Siege mit 2:0 und 4:2 in Zenica.

Atalanta hat in den letzten fünf Spielen einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Zuletzt gab es in der Serie A ein 4:4 gegen Inter, davor ein 1:0 in Monza und ein 1:1 gegen Kairat Almaty in der Conference League. Dazwischen kassierte die Mannschaft zu Hause ein 0:3 gegen Parma. Ein 2:2 gegen Fiorentina komplettiert die Serie. Atalanta erzielte acht Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Direkter Vergleich

In den vorliegenden Daten sind keine bisherigen Duelle zwischen Borac Banja Luka und Atalanta erfasst. Eine Bilanz des direkten Vergleichs lässt sich daher nicht angeben.

Tabelle

In der Tabelle der Conference League belegt Borac Banja Luka Platz 21, Atalanta steht auf Platz 16.