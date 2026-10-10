Böser Griff in die Haare des Gegners! Vinicius Junior sieht Rot nach besonderem Torjubel mit Jose Mourinho

Es war ein Bilderbuchkonter, so schön, dass sogar Jose Mourinho zur Jubeltraube an der Eckfahne sprintete, um seinem Joker Vinicius Junior um den Hals zu fallen. Der hatte einen Angriff übers ganze Feld im Mittelfeld mitgestaltet und schließlich nach Vorlage von Jude Bellingham zum 2:0 für Real Madrid gegen den FC Villarreal getroffen (71.).

Doch was sich nach der Formschwäche des Brasilianers zuletzt, nur ein Tor in der laufenden Saison und dann ein Platz auf der Bank im ersten Spiel nach der Länderspielpause, wie ein kleines Märchen anließ, verwandelte sich kurz darauf aus Sicht von Vini Jr., Mourinho und Real in einen Albtraum.

Denn während das Bernabeu und die Spieler in weiß noch feierten, checkte Feldschiedsrichter Isidro Diaz den Treffer und dessen Entwicklung am Spielfeldrand auf dem Bildschirm - um dann die Rote Karte für Vinicius Junior zu zücken.

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Was hat Vinicius Junior beim Konter mit Nathan Saliba gemacht?

Die Auflösung: Beim Laufduell im Mittelfeld, nachdem der Brasilianer den Ball nach links auf Bellingham abgespielt hatte, verschaffte er sich im Laufduell mit Villarreals Nathan Saliba den entscheidenden Vorteil, indem er den Kanadier einmal heftig an dessen Haaren zurückriss. Saliba kam darauf derart aus dem Tritt, dass er Vini nicht mehr folgen konnte.

Die einzige logische Konsequenz: Aberkennung des Tores für Real und Rot wegen Tätlichkeit oder unsportlichen Verhaltens für den Stürmer. Der quittierte die Hinausstellung mit einer heftigen Reaktion, erst völlig fassungslos, dann wütend. Antonio Rüdiger musste seinen Teamkollegen unterstützt von Arda Güler zurückhalten, um Schiedsrichter Diaz nicht zu sehr anzugehen.

Trotz der Unterzahl verteidigte Real die Führung über die Ziellinie und ließ Titelverteidiger FC Barcelona, der am Samstag seinerseits mal wieder souverän und deutlich gewann, nicht noch weiter enteilen.

Matchwinner war Neuzugang Yan Diomande. Dem früheren Leipziger gelang nach Vorarbeit von Fede Valverde sein erstes Tor für die Königlichen (63.). Der 19-jährige Ivorer hatte dabei Vinicius' Platz in Mourinhos Startelf eingenommen.