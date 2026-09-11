Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
SSC Napoli v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Jochen Tittmar

Böse Falle für die eigenen Stars: Mikel Arteta gesteht eiskalte Vorbereitungs-Sabotage beim FC Arsenal

Premier League
FC Arsenal
M. Arteta

Mikel Arteta hat seinem Team beim FC Arsenal einige Stolperfallen gestellt.

Mikel Arteta hat zugegeben, Teile der Saisonvorbereitung beim FC Arsenal eigenhändig sabotiert zu haben, um den Kader abzuhärten. Auf der Anreise zum Champions-League-Duell bei Neapel, das die Londoner letztlich mit 1:0 im Stadio Diego Armando Maradona für sich entschieden, sorgten technische Ausfälle an Londoner Flughäfen für eine verspätete Ankunft der Mannschaft in Italien.

Arteta nimmt genau solche Unwägbarkeiten im Reiseplan nicht nur gelassen hin, sondern simuliert sie gezielt selbst. "Ich liebe solche Herausforderungen und versuche, sie schon in der Vorbereitung zu provozieren. Wenn sie dann im Ernstfall auftreten, haben wir sie bereits erlebt und sind gewappnet", sagte der Spanier.

Es gehe ihm dabei vor allem darum, Routinen aufzubrechen und die Resilienz des Kaders zu testen: "Man kommt zum Beispiel sehr spät im Stadion an, die Routine wird durchbrochen und plötzlich müssen die Spieler anders reagieren. So etwas kann passieren: Man verpasst den Flieger, der Zug hat Verspätung, es herrscht dichter Verkehr. Ich möchte nicht, dass Spieler oder Betreuer in Panik geraten. Sie sollen sich stattdessen an die Situation anpassen."

mikel artetaGetty Images

Was tat Mikel Arteta bei Arsenals Vorbereitung?

Gefragt sei eine professionelle Haltung, selbst unter schwierigen äußeren Bedingungen: "Okay, wir sitzen zwei, drei Stunden länger im Flugzeug - wie gehen wir damit um? Man kann gemeinsam spielen, Zeit miteinander verbringen, schlafen oder die Zeit anderweitig nutzen. Aber man darf sich auf keinen Fall beschweren oder es als Ausrede benutzen, denn das bringt uns überhaupt nicht weiter", sagte Arteta.

Der Coach scheute während der Saisonvorbereitung keinen Aufwand, um künstliche Barrieren zu errichten, wie er enthüllte: "Wir haben Mahlzeiten oder den Transport verzögert, eine andere Route gewählt - wir haben vieles ausprobiert. Wir haben die Kabine aufgeheizt, die Bedingungen erschwert, weniger Schlafgelegenheiten bereitgestellt und Ähnliches, denn wir müssen uns immer wieder auf unterschiedliche Situationen einstellen."

Einen vergleichbaren Weg ging der Trainer schon in der Vergangenheit. Vor einem Auswärtsspiel beim FC Liverpool dröhnten im Training die Gesänge der Anfield Road aus Lautsprechern. Bei einem gemeinsamen Abendessen heuerte die Vereinsführung sogar einen professionellen Taschendieb an, der den Spielern unbemerkt Wertgegenstände entwendete, um deren Aufmerksamkeit zu schärfen.

Beeindruckender Saisonstart des FC Arsenal

Der Nutzen dieser Psychospiele liegt für den Spanier auf der Hand: "Wir versuchen, solche Dinge vorwegzunehmen und bestmögliche Bedingungen zu schaffen. Wenn dann am Spieltag selbst kein Überraschungsmoment oder Stressfaktor auftritt, ist das ein großer Vorteil."

Der sportliche Ertrag gibt dem Vorgehen recht. Die Gunners präsentieren sich zu Beginn der Spielzeit in beeindruckender Frühform, gewannen alle bisherigen fünf Pflichtspiele und gastieren am kommenden Samstag im Stadium of Light bei Sunderland.

Werbung

Häufig gestellte Fragen

Der FC Arsenal wurde im Jahr 1886 in Woolwich gegründet.

Der FC Arsenal gehört der Kroenke Sports & Entertainment-Gruppe um den US-amerikanischen Milliardär Stan Kroenke. Erste Anteile kaufte der Unternehmer im April 2007, im Anschluss kaufte er Stück für Stück auch weitere Aktien auf - bis zur endgültigen Übernahme im September 2018. Neben den Gunners besitzt Kroenke auch noch weitere Sportklubs, unter anderem die Los Angeles Rams (NFL), die Denver Nuggets (NBA) und die Colorado Avalanche (NHL).

Seit der Saison 2006/07 spielt Arsenal im Emirates Stadium im Stadtteil Holloway im Norden Londons. Vorher hatte der Klub seine Heimspiele lange Jahre im Highbury ausgetragen. 

Das Emirates Stadium hat eine Kapazität von 60.704 Sitzplätzen. Damit ist es eines der fünf größten Stadien in der Premier League. 

Mit 50 Titeln sind die Gunners einer der erfolgreichsten Klubs Englands. Die meisten dieser Trophäen sammelte der Klub national - noch nie konnte Arsenal die Champions League gewinnen. 

Auf nationaler Ebene hat der FC Arsenal über die Jahre gut abgeräumt. Neben 14 Titeln im FA Cup (Rekordsieger) gewannen die Londoner auch 14-mal die englische Meisterschaft. 

Rekordspieler bei Arsenal ist David O'Leary. Satte 722 Pflichtspiele absolvierte er zwischen 1975 und 1994. 

Für die meisten Tore in der Vereinsgeschichte sorgte Thierry Henry. Der Franzose knipste in 377 Auftritten ganze 228-mal. Hinter ihm folgt Ian Wright mit 185 Toren.

Über die Jahre standen zahlreiche Superstars für die Gunners auf dem Feld. Hier eine Auswahl: Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Tony Adams, Ian Wright, Robert Pires, Cesc Fabregas, David Seaman, Mesut Özil, Marc Overmars, Ashley Cole oder Kai Havertz. 

Rekordtrainer des Vereins ist Arsene Wenger, der zwischen 1996 und 2018 insgesamt 17 Titel nach Nordlondon holte. Andere erfolgreiche Coaches sind Herbert Chapman (5 Titel), George Graham (6 Titel), Bertie Mee (3 Titel) oder Mikel Arteta (4 Titel).

Der Verein trägt aufgrund der Kanone im Wappen auch den Spitznamen "The Gunners", zu deutsch "die Kanoniere". 

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen