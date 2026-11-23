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Bodö/Glimt vs. LASK: Anstoßzeit

Champions League - Spielwoche 5 24. Nov. 2026 - 12:45 Aspmyra Stadion

Bodø/Glimt empfängt in der Champions League den österreichischen Vertreter LASK. Gespielt wird im Aspmyra Stadion in Bodø.

Die Norweger gehen mit gemischten Gefühlen in die Partie. Zuletzt gewann die Elf von Trainer Kjetil Knutsen in der Eliteserien mit 4:2 bei Molde, nachdem sie zuvor mit 2:0 in Tromsø erfolgreich war.

In der Königsklasse holte Glimt zuletzt ein 0:0 gegen Lille. In der Ligaphase steht das Team derzeit auf Rang 25 und braucht Punkte, um sich besser zu positionieren.

LASK reist dagegen mit breiter Brust nach Nordnorwegen. Das Team von Dietmar Kühbauer gewann zuletzt alle fünf Pflichtspiele, darunter ein 4:0 gegen Slovan Bratislava in der Champions League.

Am vergangenen Wochenende setzte sich LASK in der österreichischen Bundesliga mit 2:1 gegen Hartberg durch. In der Champions-League-Tabelle liegt der Klub auf Platz 16.

Die Ausgangslage ist damit klar: Glimt will im heimischen Stadion nachlegen, LASK die Serie fortsetzen. Wo Sie die Partie verfolgen können, zeigen die folgenden Informationen.

Themen der Woche: Was war bei Bodö/Glimt und LASK los?

Bodø/Glimt holte aus den letzten fünf Pflichtspielen drei Siege, ein Remis und eine Niederlage. Zuletzt gewann das Team am 20. November mit 4:2 bei Molde. Zuvor gab es ein 3:2 gegen Viking und ein 0:0 gegen Lille in der Champions League. Die einzige Niederlage setzte es mit 0:1 gegen Vålerenga. Insgesamt erzielte Glimt neun Tore und kassierte fünf.

LASK gewann alle fünf zurückliegenden Partien. Zuletzt setzte sich der Klub am 21. November mit 2:1 gegen Hartberg durch. Dazu kamen ein 4:2 bei Ried, ein 4:0 gegen Slovan Bratislava und ein 5:4 im Pokal gegen Ried. Die Bilanz lautet 17 erzielte Tore bei acht Gegentreffern.

Bodö/Glimt vs. LASK: Aufstellungen

Bodö/Glimt vs. LASK: Form

Bodö/Glimt vs. LASK: Bilanz direkte Duelle

Bodö/Glimt vs. LASK: Die Tabellen