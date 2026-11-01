So sehen Sie Boca Juniors gegen River Plate mit einem VPN

Möchten Sie Ihren gewohnten Streamingdienst mit höherer Sicherheit nutzen oder von einem anderen Teil der Welt aus darauf zugreifen, wo Sie möglicherweise auf Geoblocking stoßen? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

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Ein zuverlässiges VPN besorgen . Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter (z. B. ExpressVPN ) und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).

. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter (z. B. ) und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort wählen . Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird (siehe unsere Übersicht zur internationalen Übertragung oben).

. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird (siehe unsere Übersicht zur internationalen Übertragung oben). Mit dem Server verbinden . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besuchen Sie die Website des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnen Sie dessen offizielle Streaming-App.

Anmelden und Stream finden. Erstellen Sie ein Konto beim offiziellen Rechteinhaber oder melden Sie sich dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

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Spielvorschau

Boca Juniors empfängt River Plate in der Liga Profesional zu einem Duell, das im argentinischen Fußball stets besonders brisant ist. Diese Ausgabe des Superclásico findet in La Bombonera statt. Die Mannschaft von Rodolfo Arruabarrena will dort an ihre zuletzt starken Leistungen anknüpfen.

Boca geht mit Rückenwind in die Partie. Siege gegen Independiente, Talleres und Vasco da Gama in der Copa Sudamericana haben Arruabarrenas Mannschaft viel Selbstvertrauen gegeben. Vor dem Wochenende steht sie in der Clausura-Gruppe A auf Platz drei und in der Apertura-Gruppe A auf Platz zwei.

Auch River Plate unter Trainer Leonardo Ponzio ist gut in Form. In den vergangenen fünf Spielen der Liga Profesional gab es drei Siege, ein Unentschieden und nur eine Niederlage. River reist als Zweiter der Clausura-Gruppe B und Zweiter der Apertura-Gruppe B nach La Bombonera.

Die Duelle der beiden Klubs waren in den vergangenen Spielzeiten umkämpft, die Siege gingen mal an die eine, mal an die andere Seite. Das jüngste Aufeinandertreffen gewann Boca im April 2026 auswärts bei River mit 1:0. Im April 2025 hatte River zu Hause einen 2:1-Sieg gefeiert.

Mit einem Sieg könnte Boca seine Position nahe der Tabellenspitze festigen und ein Signal an den Rest der Liga senden. River wird ebenso entschlossen sein, gegen den größten Rivalen Punkte zu holen.