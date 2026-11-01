So seht Ihr Boca Juniors gegen River Plate mit einem VPN

Ihr möchtet Euren gewohnten Streamingdienst sicherer nutzen oder von einem anderen Teil der Welt aus darauf zugreifen, wo geografische Beschränkungen gelten könnten? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

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Besorgt Euch ein zuverlässiges VPN . Wählt einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter (z. B. ExpressVPN ) und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).

. Wählt einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter (z. B. ) und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählt einen Serverstandort . Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird (seht Euch dazu unsere Übersicht der internationalen Übertragungen oben an).

. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird (seht Euch dazu unsere Übersicht der internationalen Übertragungen oben an). Verbindet Euch mit dem Server . Aktiviert das VPN und stellt eine Verbindung zum ausgewählten Server her, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und stellt eine Verbindung zum ausgewählten Server her, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern. Ruft den offiziellen übertragenden Anbieter auf. Besucht dessen Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Rechteinhabers.

Meldet Euch an und findet den Stream. Erstellt ein Konto beim offiziellen Anbieter oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

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Spielvorschau

Boca Juniors empfängt River Plate in der Liga Profesional zu einem Duell, das im argentinischen Fußball stets besonders brisant ist. Schauplatz dieser Ausgabe des Superclásico ist La Bombonera. Die Mannschaft von Rodolfo Arruabarrena will dort an ihre zuletzt starke Form anknüpfen.

Boca geht mit Rückenwind in die Partie. Siege gegen Independiente, Talleres und Vasco da Gama in der Copa Sudamericana haben Arruabarrenas Mannschaft viel Selbstvertrauen gegeben. Vor dem Wochenende belegt sie Platz drei in Clausura-Gruppe A und Platz zwei in Apertura-Gruppe A.

Auch River Plate unter Trainer Leonardo Ponzio ist in ordentlicher Verfassung. In den vergangenen fünf Spielen der Liga Profesional gab es drei Siege, ein Unentschieden und nur eine Niederlage. River reist als Zweiter der Clausura-Gruppe B und Zweiter der Apertura-Gruppe B ins La Bombonera.

Die Duelle zwischen den beiden Klubs verliefen in den vergangenen Spielzeiten eng, mit Siegen auf beiden Seiten. Das jüngste Aufeinandertreffen gewann Boca im April 2026 auswärts bei River mit 1:0. Im April 2025 hatte River zu Hause mit 2:1 gewonnen.

Mit einem Sieg könnte Boca seine Position im oberen Tabellenbereich festigen und ein Zeichen an den Rest der Liga senden. River wird ebenso entschlossen sein, gegen seinen größten Rivalen Punkte zu holen.

Hier erfahrt Ihr alles Wichtige zur Übertragung von Boca Juniors gegen River Plate, darunter den TV-Sender, Livestream-Optionen und die Anstoßzeit.

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