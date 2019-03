FC Bayern: Zukunft von Boateng und Hummels? Salihamidzic verweist auf "nach der Saison"

Lucas Hernandez kommt, über die Zukunft von Jerome Boateng und Mats Hummels wird daher spekuliert. Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic will noch nicht konkret werden.

Sportdirektor Hasan Salihamidzic vom hat durchblicken lassen, dass über die Zukunft der beiden Innenverteidiger Mats Hummels und Jerome Boateng erst nach der laufenden Saison entschieden werde.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Ich bin froh, dass wir Mats Hummels und Jerome Boateng hier haben. Alle anderen Fragen werden uns nach der Saison beschäftigen", sagte Salihamidzic am Samstag vor dem Bundesligaspiel in Freiburg bei Sky.

Boateng verlässt Bayern angeblich definitiv

Die Süddeutsche Zeitung hatte am Freitag berichtet, dass Boateng die Bayern am Saisonende definitiv verlassen werde. Nach der Verpflichtung von Lucas Hernandez, der zum 1. Juli für 80 Millionen Euro von kommt, würden Boatengs Stammplatzchancen sinken, zudem soll der deutsche Rekordmeister laut SZ auch an -Verteidiger Matthijs de Ligt dran sein.

Zu Neuzugang Hernandez sagte Salihamidzic: "Es ist natürlich schwer, so einen Spieler überhaupt zu bekommen. Wenn man solche Spieler haben will, gibt es immer Konkurrenz. Er hat auch zwölf Jahre in Madrid gespielt. Auch für ihn ist es kein einfacher Schritt. Er freut sich auf Bayern und Bayern freut sich auf ihn. Er ist einfach ein Spieler, der ganz viele Qualitäten mitbringt. Er hat die richtige Mentalität, ist zweikampfstark, kann kicken. Er ist jung, hat die Erfahrung und ist Weltmeister."