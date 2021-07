In Österreich trifft Stuttgart im Rahmen eines Blitzturniers auf den FC Liverpool. Hier gibt's alles zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

Heute, am 20. Juli, um 18.45 Uhr trifft Bundesligist VfB Stuttgart im Trainingslager in Österreich in einem Vorbereitungsspiel auf den englischen Spitzenklub FC Liverpool.

Ebenfalls beteiligt an diesem Blitzturnier ist der österreichische Zweitligist FC Wacker Innsbruck. Ganz hoher Besuch also in der SaalfeldenArena Bürgerau, die ganz in der Nähe der deutschen Grenze in Österreich liegt.

Für das Team von Wacker Innsbruck bedeutet es sicher eine ganze besondere Erfahrung, wenn es gegen die Superstars von Liverpool randarf. Aber auch der VfB Stuttgart ist sicher heiß darauf, sich mit dem Champions-League Sieger der Saison 2018/2019 zu messen. Zuschauer sind heute Abend leider keine im Stadion zugelassen. Warum die Spiele heute als "Blitzturnier" betitelt werden, erklären wir in den folgenden Abschnitten.

Hier erklären wir alles zur Übertragung des Blitzturniers zwischen Stuttgart, Liverpool und Innsbruck in TV und LIVE-STREAM.

Blitzturnier live: VfB Stuttgart, FC Liverpool und Wacker Innsbruck - die Begegnungen auf einen Blick

Anpfiff Begegnung Wettbewerb 20.07. - 18:00 Uhr FC Wacker Innsbruck vs. FC Liverpool Testspiel 20.07. - 18:45 Uhr VfB Stuttgart vs. FC Liverpool Testspiel 20.07. - 19:30 Uhr FC Wacker In Testspiel

Blitzturnier live: VfB Stuttgart vs. FC Liverpool - wie wird gespielt?

Wie die Anstoßzeiten der oberen Tabelle schon verraten, werden bei diesen Partien keine vollen 90 Minuten absolviert. Alle Spiele dauern lediglich eine halbe Stunde, danach ist 15 Minuten lang Pause, bevor das nächste Spiel beginnt. Daher auch die Bezeichnung Blitzturnier. Alle Teams treffen in den drei Spielen logischerweise dann einmal aufeinander.

Die drei Mannschaften stecken gerade jeweils mitten in der Vorbereitung für die neue Saison, daher wurde die Spielzeit verkürzt, um die Spieler noch etwas zu schonen. Trotzdem kann man in den insgesamt 60 Minuten Spielzeit auch aus Trainersicht bereits einige Eindrücke gewinnen.

Blitzturnier live: VfB Stuttgart vs. FC Liverpool - wie wird das Spiel übertragen?

Gute Nachrichten für alle Fußballfans, die Mohamed Salah, Roberto Firmino und Co. gerne live vor dem Fernseher verfolgen wollen. Das Blitzturnier aus dem Trainingslager der Stuttgarter wird live im Fernsehen gezeigt.

Blitzturnier live: VfB Stuttgart vs. FC Liverpool - die TV-Übertragung bei Sky Sport News HD

Zuständig für die Übertragung im deutschen Free-TV ist der Sender Sky Sport News HD. Einige werden jetzt womöglich verwundert sein, da Sky ja eigentlich als großer Pay-TV Sender in Deutschland bekannt ist. Bei Sky Sport News HD handelt es sich aber um einen Kanal von Sky der völlig frei empfangbar im deutschen Free-TV abzurufen ist. Ihr braucht also kein Abo bei Sky selbst, sondern könnt Sky Sport News HD ganz normal über Satellit empfangen.

Wer sich nicht sicher ist, wo genau man diesen Sender finden kann, ist mit dem Sendersuchlauf am besten bedient. So könnt ihr bequem Sky Sport News HD am Fernseher direkt suchen, und dann ab 18:00 Uhr heute das Turnier in Österreich verfolgen.

Blitzturnier live: VfB Stuttgart vs. FC Liverpool - das Spiel im LIVE-STREAM von Sky Sport News HD

Aber auch alle, die Liverpool und Co. lieber von unterwegs verfolgen wollen, kommen auf ihre Kosten. Parallel zu der Übertragung im Free-TV bietet Sky Sport News HD auch einen LIVE-STREAM an, mit dem ihr dasTurnier mit jedem internetfähigen Gerät, ob Smartphone, Tablet oder Smart-TV ansehen könnt. Den Link zum LIVE-STREAM findet ihr ganz einfach hier.

