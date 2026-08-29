Matthias Jaissle hat seinen ersten Sieg mit Newcastle United in der englischen Premier League gefeiert. Mit dem eingewechselten Nationalspieler Nick Woltemade als Vorbereiter setzte sich die Mannschaft des deutschen Teammanagers bei Tottenham Hotspur mit 2:0 (0:0) durch.

Anthony Elanga erzielte die Führung der Magpies (62.). Dann bereitete Woltemade, beim 2:2 zum Auftakt gegen den FC Liverpool nur Zuschauer, das entscheidende Tor von Yoane Wissa per Kopf vor (72.). Der Ex-Stuttgarter war eine Minute zuvor eingewechselt worden. Der Ex-Schalker Malick Thiaw dagegen spielte in der Abwehr von Anfang an.

In der ersten Hälfte hatten die Spurs, die schon zum Auftakt 0:3 beim FC Brentford verloren hatten, deutlich mehr vom Spiel. Mehrmals musste Keeper Lukas Hornicek Newcastle vor einem Rückstand bewahren. Nach der Pause hatte Thiaw viel Glück, dass sein Foul im Strafraum ungeahndet blieb, auch der VAR drückte beide Augen zu (48.). Die Führung der Gäste nach gut einer Stunde kam überraschend.

Zuvor hatte Marco Rose im zweiten Spiel mit dem AFC Bournemouth seinen ersten Punkt verbucht. Der Teammanager sah ein 1:1 (1:0) gegen den FC Everton, die Führung durch Alex Scott (41.) reichte nicht zum Sieg, weil James Tarkowski in der Nachspielzeit ausglich (90.+1).

Ein überzeugender Florian Wirtz verhinderte mit Liverpool bei der Heim-Premiere einen Fehlstart in die neue Saison. Gegen Nottingham Forest mit Teammanager Oliver Glasner rettete Victor Munoz (82.) den Gastgebern nach zweimaligem Rückstand ein 2:2 (0:1). Der Spanier verwertete eine Flanke von Wirtz.