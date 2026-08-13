Blitz-Abschied nach Saudi-Arabien? Manchester City offenbar schon über Verkauf von 55-Millionen-Mann einig

Wie unter anderem Transferjournalist Fabrizio Romano erfahren haben will, steht der Mittelfeldspieler ein Jahr nach seinem Wechsel auf dem Abstellgleis. Ein Abnehmer scheint demnach bereits gefunden.

Der saudi-arabische Erstligist Al Qadsiah soll ein Angebot in Höhe von 60 Millionen Euro für Reijnders abgegeben haben. Eine Einigung mit ManCity sei bereits erzielt worden. Lediglich die Zustimmung des Niederländers würde noch fehlen.

Reijnders hege jedoch noch Zweifel, ob der Schritt in den Wüstenstaat zum aktuellen Zeitpunkt seiner Karriere der richtige sei. Schließlich befindet sich der 28-Jährige im besten Fußballeralter. Zumal dem Vernehmen nach auch Nottingham Forest und Galatasaray ihr Interesse hinterlegt haben sollen. Andererseits würde Reijnders in Saudi-Arabien wohl fürstlicher entlohnt werden als bei einem Verbleib auf der Insel oder in der Türkei.

Manchester City: War Tijjani Reijnders kein Stammspieler unter Pep Guardiola?

In der abgelaufenen Spielzeit war Reijnders unter Pep Guardiola regemäßig zum Einsatz gekommen, gehörte jedoch nicht zu den unangefochtenen Stammspielern. Dennoch stand er in 50 Spielen auf dem Platz und war an 15 Toren direkt beteiligt (sieben Treffer, acht Assists). Nachfolger Enzo Maresca stehen jedoch einige Alternative im zentralen und offensiven Mittelfeld zur Verfügung, wo die größten Stärken von Reijnders liegen.

Neben dem 135 Millionen Euro schweren Neuzugang Elliot Anderson können auch Matheus Nunes, Nico Gonzalez, Mateo Kovacic, Rayan Cherki, Phil Foden und Claudio Echeverri auf besagen Positionen spielen. Zudem ist weiterhin unklar, ob der heftig vom FC Barcelona umworbene Rodri nicht doch im Verein bleibt. Eine Einigung bei der Ablösesumme ist weiterhin nicht in Sicht.

Sollte der spanische Welt- und Europameister die Skyblues tatsächlich verlassen, könnte der zehnmalige Premier-League-Meister außerdem nochmal auf dem Transfermarkt aktiv werden. Als Wunschlösung gilt Enzo Fernandez, den Maresca noch aus gemeinsamen Tagen beim FC Chelsea kennt. Die Blues sollen jedoch eine Deadline an die potenziellen Interessenten rund um ManCity und Real Madrid ausgesprochen haben. Laut TheAthletic haben die Vereine nur noch bis Freitagabend Zeit, um umgerechnet 140 Millionen Euro für den Argentinier auf den Tisch zu legen.

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