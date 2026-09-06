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FC Schalke 04 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Daniel Buse

Blaupause für die Konkurrenz oder simpler Ausrutscher? Offensive des FC Bayern hat beinahe historische Ladehemmung

Bundesliga
Bayern München
FEATURES
Schalke 04 - Bayern München

Bei Schalke wird der Punkt gefeiert - und das Spiel liefert vielen FCB-Gegnern wahrscheinlich die Blaupause, wie es gegen den übermächtigen Gegner klappen kann.

Es war der 15. Februar 2025: Bayer Leverkusen wollte das Titelrennen in der Bundesliga noch einmal spannend machen. Im Heimspiel gegen den FC Bayern München hatte die Werkself quasi ihre letzte Gelegenheit, noch einmal an den FCB heranzurücken, doch das Vorhaben misslang. Zwei Lattentreffer durch Jeremie Frimpong und Nathan Tella verzeichnete Bayer, das klar überlegen war. Von den Münchnern kam offensiv fast gar nichts – und deswegen nahmen die Gäste das 0:0 am Ende gerne mit.

Was das mit dem Duell zwischen dem FC Schalke 04 und dem FCB vom Samstagabend zu tun hat? Das Spiel in Leverkusen war die letzte Bundesliga-Begegnung ohne Münchner Treffer, bevor es nun wieder in Gelsenkirchen dazu kam, dass die Bayern beim 0:0 ohne eigenes Erfolgserlebnis blieben. Nach knapp 19 Monaten, nach 47 Liga-Partien mit Tor war es mal wieder so weit. Die Rekordserie des FCB ist gerissen.

Dass den Schalkern damit etwas gelungen ist, was wirklich nicht jede Mannschaft schafft, die gegen die Bayern spielt, wurde aus dem überbordenden Jubel nach Abpfiff deutlich. Dabei war die Ansage der Fans vor Spielbeginn noch eine andere gewesen: "Nicht der Bessere soll gewinnen, sondern immer Schalke", lautete der Text der Choreo, die die Königsblauen präsentierten. Mit dem Unentschieden konnten sie am Ende als Aufsteiger aber trotzdem bestens leben – natürlich auch, weil der FC Bayern ganz klar der Bessere der beiden Kontrahenten gewesen war.

Warum spielten Kane, Olise und Musiala nicht von Beginn an auf Schalke?

Die einen jubelten über den Punkt, die anderen waren natürlich ein wenig frustriert – und wieder ging es um das Gewinnen: "Bayern ist nur zufrieden, wenn Bayern gewinnt", sagte FCB-Coach Vincent Kompany mit einem leichten Lächeln bei Sky. Nach eigener Aussage hatte er angesichts des straffen Programms seiner Mannschaft die Wahl, ob er seine Top-Stars aus der Offensive entweder am vergangenen Mittwoch beim Pokalduell in Osnabrück oder auf Schalke über die gesamte Spieldauer bringen würde.

Er entschied sich in Gelsenkirchen deshalb dafür, Harry Kane, Michael Olise und Jamal Musiala zunächst auf der Bank zu lassen, was höchstwahrscheinlich auch eine Rolle dabei spielte, dass das Duell schließlich so ausging, wie es ausging.

imago-sport-1082411194.jpgIMAGO

Denn in Abwesenheit des Top-Trios durften sich unter anderem von Beginn an Ismael Saibari in der Kane-Rolle und Lennart Karl nach seiner Verletzungspause auf dem rechten Flügel probieren. Mit überschaubarem Erfolg: Saibari verzeichnete acht Ballaktionen in 45 Minuten, Karl viele Ballverluste bei nicht geglückten Dribblings auf seiner Seite. Kompany griff bei beiden berechtigterweise ein und holte sie vom Feld. Und von der Bank kam nach und nach mit Michael Olise (170 Millionen Euro Marktwert), Jamal Musiala (100 Mio.), Harry Kane (60 Mio.) und Tom Bischof (40 Mio.) ein Hochkaräter nach dem anderen.

Die insgesamt 370 Millionen Euro Marktwert von der Bank brachten zwar vor allem im Fall von Olise zunächst viel neuen Schwung über die rechte Seite und auch ein minutenlanges Powerplay, das Schalke nur durch gelegentliche Befreiungsschläge unterbrechen konnte. Aber sie brachten nicht das Tor, das die Bayern benötigten, um die Serie weiterlaufen zu lassen.

FBL-GER-BUNDESLIGA-SCHALKE-BAYERN MUNICHGetty Images

Ob der FCB nun eine neue starten kann, könnte auch davon abhängen, ob die kommenden Bundesliga-Gegner der Münchner sich nun die Schalker zum Vorbild nehmen: ein tiefer Block, viel Laufbereitschaft und Kampfgeist, ein starker Torhüter und etwas Glück brachten S04 den Punkt, den wohl auch Elversberg, Union Berlin und Augsburg in den kommenden Wochen in Angriff nehmen werden.

Nur ist nicht garantiert, dass dann Kane, Olise und Musiala erneut nicht die kompletten 90 Minuten zur Verfügung haben werden, um ihren Klub zufrieden zu machen. Denn: "Bayern ist nur zufrieden, wenn Bayern gewinnt", wie schon Kompany am Samstag feststellte.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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