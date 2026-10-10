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Malaga CF v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Falko Blöding

Blanke Wut auf Leihgabe des FC Bayern: Fans in Spanien wünschen Bryan Zaragoza den Tod

La Liga
Malaga - Espanyol
Malaga
Espanyol
B. Zaragoza

Die Fans des FC Malaga und Bryan Zaragoza - eine Liebesgeschichte wird das nicht mehr.

Bayern Münchens Leihspieler Bryan Zaragoza hat in Spanien mehr oder weniger unfreiwillig einen Eklat provoziert.

Der Angreifer stachelte mit dem Jubel über sein erstes Saisontor beim 1:1 von Espanyol Barcelona beim FC Malaga am Freitagabend die Fans der Gastgeber gehörig an und wurde anschließend übel beleidigt. Das war nach dem Schlusspfiff im La Rosaleda ein großes Thema.

Die Szene hatte ihren Ursprung in der 13. Spielminute. Zaragoza vernaschte zwei Gegenspieler und vollstreckte sehenswert ins kurze Eck. Anschließend feierte er ausgelassen ausgerechnet vor der Malaga-Kurve. Offensichtlich ein ziemliches No-Go für die Anhänger, schließlich wurde Zaragoza in Malaga geboren.

Die Fans beleidigten ihn teils übel. Die Gürtellinie wurde dabei spätestens unterschritten, als Zaragoza sich später noch mit einem Kontrahenten auf dem Rasen anlegte und deutlich hörbar "Bryan, stirb" von den Rängen gerufen wurde.

Womöglich witterten die Fans eine Botschaft Zaragozas an ihren Verein, schließlich wollte Malaga Zaragoza vor einigen Jahren trotz eines Probetrainings nicht verpflichten. Der 25-Jährige aber dementierte bei DAZN, dass er dies bei seinem Jubel im Hinterkopf hatte: "Es war keine Botschaft an die Zuschauer. Ich respektiere den Verein, aber ich habe hier noch nie gespielt und schon lange kein Tor mehr geschossen – und wenn ich ein Tor schieße, werde ich es feiern." Sein Jubel habe seiner Frau und seinem Sohn gegolten. Falls sich jemand dadurch beleidigt gefühlt habe, "entschuldige ich mich", so der Angreifer. Die Gesänge der Fans seien aber "ein Fehler" gewesen, stellte er fest.

Überhaupt respektiere er Malaga, "weil es der Verein meiner Stadt ist, aber wenn ich ein Tor schieße, warum darf ich dann nicht jubeln? Ich verstehe die Wut auf mich nicht." Er habe schließlich "nichts Falsches getan". Ganz vergessen hatte er den einstigen Korb Malagas aber dann doch nicht: "Ich hätte hier spielen können, aber sie wollten mich nie. Sie haben sich geirrt."

Getrübt wurde Zaragozas Abend in der Heimat aber nicht nur von den Unmutsäußerungen der Fans, sondern auch vom späten Ausgleich Malagas. In der dritten Minute der Nachspielzeit egalisierte Adrian Nino Zaragozas Treffer. "Das sei "beschissen, total beschissen", konstatierte Zaragoza: "Wir gehen mit einem sehr schlechten Nachgeschmack nach Hause, weil das Tor praktisch in der allerletzten Spielszene fiel." Espanyol belegt aktuell den elften Tabellenplatz, Malaga ist Vorletzter.

Wann wechselte Bryan Zaragoza zum FC Bayern?

Zaragoza ist seit dem vergangenen Sommer vom FC Bayern an Espanyol verliehen. In München hatte er sich seit seinem Transfer im Januar 2024 nicht durchsetzen können. Insgesamt absolvierte Zaragoza beim FCB lediglich sieben Pflichtspiele. Da der Klub in den vergangenen Transferphasen keinen Abnehmer für eine feste Verpflichtung fand, besitzt Zaragoza weiterhin einen bis 2029 datierten Vertrag an der Säbener Straße.

Seit Sommer 2024 wurde er durchgehend verliehen - nach Osasuna, Vigo und zur AS Rom. Der aktuelle Deal mit Espanyol beinhaltet eine Kaufpflicht, die unter bestimmten Bedingungen greift.

Malaga CF v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

In der vergangenen Woche stellte er in der As allerdings klar, dass er seinen Transfer zum FCB "niemals bereuen" werde. Für sein Scheitern dort habe es "viele Faktoren" gegeben. Er führte aus: "Ich war ein 20-Jähriger, der zum FC Bayern wechselte, einem der besten Vereine der Welt, wenn nicht sogar dem besten. Auf meiner Position spielte Musiala, der für mich damals der Beste der Welt war, und dazu noch Sane, Gnabry, Coman - ich könnte noch tausend weitere Namen nennen."

Und weiter: "Ich kam gerade aus der zweiten Liga, hatte erst zehn Spiele in der ersten Liga bestritten, und dann kam der FC Bayern. Das ist nicht einfach: die Sprache, das Klima, das Essen, das Verlassen meiner Komfortzone. Ich glaube nicht, dass ich wegen meines fußballerischen Niveaus keinen Erfolg hatte. Ich glaube, es lag an den Rahmenbedingungen. Es war ein sehr großer Schritt in meiner Karriere, für den ich noch nicht bereit war."

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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