So seht Ihr BK Häcken FF gegen Manchester City Women mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Übertragungsanbieter besuchen. Ruft die Website des Rechteinhabers auf oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

Women's Champions League - Spielwoche 5 18. Nov. 2026 - 12:45 Nordic Wellness Arena

BK Häcken FF empfängt Manchester City Women in der Nordic Wellness Arena in Göteborg zu einem Spiel in der Champions League der Frauen, das für das Weiterkommen beider Klubs von Bedeutung ist.

Das Team von Elena Sadiku geht mit einer ordentlichen Form aus der heimischen Liga in die Partie: Zuletzt gewann Häcken in der Damallsvenskan mit 2:0 gegen Piteå IF. In Europa verlief die Saison bislang weniger eindeutig. Vor und nach diesem Ligasieg gab es Unentschieden gegen Paris FC und Chelsea FC Women.

Manchester City Women reist nach Schweden, nachdem das Team sein jüngstes Spiel verloren hat: An der Stamford Bridge unterlag es Chelsea in der WSL mit 0:1. Diese Niederlage schmerzt, doch nur wenige Tage zuvor hatte die Mannschaft von Andree Jeglertz ihre Qualität auf europäischer Bühne gezeigt und Inter in der Champions League der Frauen mit 4:1 besiegt.

City steht in der Tabelle der Champions League der Frauen auf Rang sechs, Häcken auf Platz 15. Angesichts dieses Abstands ist die Partie für die schwedische Mannschaft zu Hause ein wichtiger Prüfstein.

Jeglertz wird nach der Niederlage gegen Chelsea eine Reaktion sehen wollen. Ein Auswärtssieg in Göteborg würde Citys Platz in der oberen Tabellenhälfte festigen. Häcken wiederum braucht dringend Punkte, um ein frühes Ausscheiden aus dem Wettbewerb zu vermeiden.