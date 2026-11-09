So seht Ihr BK Haecken FF gegen Chelsea FC Women mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählt einen Serverstandort. Wählt einen VPN-Server in einem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Verbindet Euch mit dem Server . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern. Besucht den offiziellen Rechteinhaber. Ruft die Website des Sportsenders auf, der die Übertragungsrechte besitzt, oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

Meldet Euch an und findet den Stream. Erstellt ein Konto beim offiziellen Rechteinhaber oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Women's Champions League - Spielwoche 4 10. Nov. 2026 - 12:45 Nordic Wellness Arena

Chelsea FC Women reist nach Göteborg, um in der Women's Champions League in der Nordic Wellness Arena gegen BK Häcken FF anzutreten.

Für die Mannschaft von Sonia Bompastor steht bei der Ankunft in Schweden der europäische Wettbewerb klar im Mittelpunkt. Chelsea belegt in der Tabelle der Women's Champions League den vierten Platz.

Das von Elena Sadiku trainierte Häcken steht im Wettbewerb auf Platz 16 und braucht eine starke Heimleistung, um Chelsea Probleme zu bereiten. Die Londonerinnen sind derzeit in allen Wettbewerben in guter Form.

Die nationale Saison des schwedischen Klubs neigt sich dem Ende zu, und die jüngsten Ergebnisse in der Damallsvenskan waren solide. Ein Unentschieden gegen Paris FC im letzten Champions-League-Spiel zeigte zudem, dass Häcken auf diesem Niveau mithalten kann.

Chelseas jüngstes Ergebnis in der WSL war ein 1:1 gegen Everton Women. Damit endete eine Serie von vier Siegen in Folge, zu der ein deutlicher 6:0-Erfolg gegen Charlton Athletic und ein 2:0-Sieg gegen Roma in Europa gehörten.

Bompastors Kader hat gezeigt, dass er in mehreren Wettbewerben gute Leistungen erbringen kann. Die Reise nach Schweden ist ein weiterer Prüfstein für Chelseas Ambitionen in der Champions League.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um diese Partie der Women's Champions League live zu sehen.

Personal und Kader