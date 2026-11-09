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Women's Champions League
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BK Haecken FF gegen Chelsea FC Women heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und Livestream?

BK Häcken - Chelsea FC Women
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Alles Wissenswerte dazu, wie Ihr das heutige Women's-Champions-League-Spiel zwischen BK Haecken FF und Chelsea FC Women live sehen könnt.

So seht Ihr BK Haecken FF gegen Chelsea FC Women mit einem VPN

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Spielvorschau

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Women's Champions League - Spielwoche 4
Nordic Wellness Arena

Chelsea FC Women reist nach Göteborg, um in der Women's Champions League in der Nordic Wellness Arena gegen BK Häcken FF anzutreten.

Für die Mannschaft von Sonia Bompastor steht bei der Ankunft in Schweden der europäische Wettbewerb klar im Mittelpunkt. Chelsea belegt in der Tabelle der Women's Champions League den vierten Platz.

Das von Elena Sadiku trainierte Häcken steht im Wettbewerb auf Platz 16 und braucht eine starke Heimleistung, um Chelsea Probleme zu bereiten. Die Londonerinnen sind derzeit in allen Wettbewerben in guter Form.

Die nationale Saison des schwedischen Klubs neigt sich dem Ende zu, und die jüngsten Ergebnisse in der Damallsvenskan waren solide. Ein Unentschieden gegen Paris FC im letzten Champions-League-Spiel zeigte zudem, dass Häcken auf diesem Niveau mithalten kann.

Chelseas jüngstes Ergebnis in der WSL war ein 1:1 gegen Everton Women. Damit endete eine Serie von vier Siegen in Folge, zu der ein deutlicher 6:0-Erfolg gegen Charlton Athletic und ein 2:0-Sieg gegen Roma in Europa gehörten.

Bompastors Kader hat gezeigt, dass er in mehreren Wettbewerben gute Leistungen erbringen kann. Die Reise nach Schweden ist ein weiterer Prüfstein für Chelseas Ambitionen in der Champions League.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um diese Partie der Women's Champions League live zu sehen.

Personal und Kader

BK Häcken vs Chelsea FC Women Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • E. Sadiku

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