Die spanische Ikone Xavi Hernandez führt den Neuanfang der Niederlande an. Gegen Klopps neue DFB-Elf soll ein positiver Start her.

Es kribbelt intensiv bei Xavi Hernandez, der neue Bondscoach ist elektrisiert. "Ich kann die Rivalität spüren", sagte der niederländische Nationaltrainer am Tag vor seinem Debüt im Kracher gegen die DFB-Elf. Und sein Kapitän Virgil van Dijk fügte herzliche Grüße an seinen früheren Förderer Jürgen Klopp an. "Es wird schön sein, ihn wiederzusehen", sagte Oranjes Starspieler: "Aber hoffentlich werden wir dafür sorgen, dass er sein erstes Spiel als Bundestrainer von Deutschland verliert."

Das Duell in Amsterdam am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) sorgt auch in den Niederlanden für reichlich gespannte Vorfreude, die Elftal peilt einen gelungenen Auftakt zum Beginn einer neuen Ära an. Ein Prestigeerfolg gegen Deutschland würde Xavis "großartigem Projekt" direkt Rückenwind verleihen.

"Es ist ein schöner Beginn, eine tolle Herausforderung zum Start", sagte die 46 Jahre alte Ikone des spanischen Fußballs, die nach dem Aus im Sechzehntelfinale der WM gegen Marokko und dem Abschied von Ronald Koeman nun Deutschlands Nachbarn in neue Höhen führen soll. "Ich will ein Team mit Leidenschaft, Ambition und Intensität sehen", sagte der einstige Edeltechniker, der im Laufe seines fußballerischen Wirkens viele Berührungspunkte mit den Niederlanden hatte.

Botschaft von Luis van Gaal: Was hat Xavi mit der Niederlande vor?

"Es fängt mit unserer Philosophie in Barcelona an, wir haben viel von Rinus Michels und Johan Cruyff gelernt", sagte Xavi. Cruyff habe den Fußball verändert und sei ein echtes "Genie" gewesen. Xavi selbst debütierte dann bei Barca unter Louis van Gaal, der ihm nun zum Jobstart eine Grußbotschaft schickte.

"Ich habe ein gutes Gefühl bei dir. Ich hoffe, dass du viel Erfolg hast, angefangen beim ersten Spiel gegen Deutschland", sagte der einstige Trainer des FC Bayern und einstige Bondscoach: "Ich sage es ganz klar, Xavi: Viel Erfolg. Toi, toi, toi."

Viel Zeit zur Vorbereitung auf die erste Phase der Nations League blieb weder der DFB-Auswahl noch der Elftal. "Wir haben versucht, unseren Spielern unser Spielmodell, unsere Philosophie zu vermitteln", sagte Xavi: "Wir müssen unseren Willen, unsere Leidenschaft und unser bestes Level morgen zeigen." Im Kader kann der Coach dabei aus dem Vollen schöpfen - gab aber noch keinen Einblick in seine Aufstellung.

Personell gab es noch keine Runderneuerung, für größeres Aufsehen sorgte erst einmal nur der Verzicht auf den Rekordtorschützen Memphis Depay. Doch auch für den Routinier bleibe die Tür offen, versicherte Xavi - der neue Bondscoach steht ja wie sein erster Gegner Deutschland noch ganz am Anfang einer neuen Ära.