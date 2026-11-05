Bitteres Novum für Nick Woltemade: Jürgen Klopp spricht Juve-Star trotzdem Mut zu

"Um Himmels willen, wir wären ja verrückt, irgendwelche Türen zu schließen", sagte Klopp angesprochen auf die prominenten Namen, die es diesmal nicht in sein Aufgebot geschafft hatten. Zu denen zählten neben Yann Aurel Bisseck und Karim Adeyemi auch Woltemade.

Besonders mit dem auch in der italienischen Presse immer wieder angezählten Mittelstürmer habe Klopp ein intensives Gespräch geführt. Woltemade ist seit seinem Wechsel auf Leihbasis von Newcastle zur Alten Dame in der Liga noch immer torlos, konnte aber immerhin schon in der Europa League mit drei Toren und einer Vorlage Erfolgserlebnisse sammeln. Darauf verwies auch Klopp und machte Woltemade Mut für die Zukunft.

"Nick hat ehrlich gesagt eher eine gute Phase gerade bei Juve. Vieles kommt zurück, er hat eben keine einfache Zeit nach dem Wechsel. Und auch bei Juve - grundsätzlich ein ganz schlauer Wechsel, andere Liga, besseres Wetter - läuft es nicht rund", sagte Klopp. Dass der kriselnde Serienmeister Italiens von einst nicht richtig in die Spur findet, liege "natürlich nicht an Nick. Nicht mal im Ansatz", betonte Klopp.

"Das hängt daran, wie die Mannschaft performt und wie die Erwartungshaltung ist. (…) Nick ist auf einem guten Weg. Ihm geht die absolute Torgefahr ein bisschen ab. Die Spielentwicklung und -Fortsetzung ist da. Und deshalb ist natürlich keine Tür zu. Es war für uns eine schwierige Entscheidung, aber mannchmal schlägt Form alles andere", schloss Klopp seine Erklärung zur Nicht-Berücksichtigung des 24-Jährigen ab.

Wer ersetzt Nick Woltemade beim DFB?

An Woltemades Stelle kehrte Niclas Füllkrug nach über einem Jahr Abstinez wieder in den Kreis der Nationalmannschaft zurück. Eine folgerichtige Entwicklung und "relativ leichte Entscheidung", wie Klopp angesichts von Füllkrugs beeindruckender Torquote bei Werder Bremen klarstellte.

Komplettiert wird das Angreifer-Trio von Younes Ebnoutalib, der bei Eintracht Frankfurt ebenfalls in aller Regelmäßigkeit trifft (acht Tore in zehn Spielen), und von Kai Havertz, der zuletzt mit seinem Siegtreffer für Arsenal gegen den FC Liverpool zum erfolgreichsten deutschen Torschützen der Premier-League-Geschichte aufgestiegen war.

Woltemade hatte seit seinem Debüt im Sommer 2025 zu jedem Lehrgang eine Einladung zur deutschen Nationalmannschaft erhalten und die DFB-Elf in der Endphase der holprigen WM-Qualifikation und in Abwesenheit des damals verletzten Havertz mit vier Toren in den letzten drei Spielen offensiv geschultert.

Bei der WM kam er dann nur beim desaströsen Sechzehntelfinal-Aus gegen Paraguay zum Einsatz und vergab im Elfmeterschießen folgenschwer. Nach der Übernahme von Klopp als Bundestrainer war Woltemade Teil des XXL-Kaders und durfte in den letzten beiden Spiele gegen Serbien und Griechenland ran. Gegen Serbien vergab er eine hundertprozentige Torchance fünf Meter vor dem freien Tor kläglich.