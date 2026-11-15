Bittere Szene sorgt für frühes Aus! DFB-Juwel hat bei EM-Qualifikationsspiel mit den Tränen zu kämpfen

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Droht einem deutschen Top-Talent eine längere Verletzungspause?

Kapitän Ebu Bekir Is ist beim EM-Qualifikationsspiel der deutschen U19-Nationalmannschaft gegen Portugal nach 27 Minuten verletzt ausgewechselt worden.

Der Youngster, der bei Eintracht Frankfurt spielt, hatte sich nach gut 23 Minuten einen gegnerischen Schuss geworfen, wobei er sich offensichtlich das Knie verdrehte. Nach einer kurzen Behandlung auf dem Rasen versuchte Bekir Is zunächst weiterzuspielen, die Schmerzen waren jedoch zu groß.

Als er erneut auf dem Rasen zusammensackte, nahm Trainer Hanno Balitsch den 18-Jährigen vom Feld und ersetzte ihn durch Elias Arden. Bekir Is ging die Situation offenbar äußerst nahe, beim Verlassen des Platzes wirkte er niedergeschlagen und hatte mit den Tränen zu kämpfen.

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Zuvor hatte er das EM-Qualifikationsspiel gegen Portugal noch entscheidend mitgeprägt - in der 19. Minute leitete er den 1:0-Treffer der DFB-Elf durch Maik Akumu mit einem schönen Pass in die Tiefe mit ein. Wenige Minuten später ereignete sich dann die bittere Szene.

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Wie verlief die bisherige EM-Qualifikation für die deutsche U19?

Ob und wie lange Bekir Is, der bei der SGE primär in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Südwest zum Einsatz kommt und hauptsächlich im defensiven und zentralen Mittelfeld zuhause ist, ausfallen wird, ist noch unklar.

Die deutsche U19 verlor die unterhaltsame Partie gegen Portugal schlussendlich knapp mit 2:3 (1:1). Bis rund zehn Minuten vor Schluss hatte Balitschs Truppe noch mit 2:1 in Führung gelegen, zwei späte Treffer drehten die Partie jedoch zu Gunsten der Südeuropäer.

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In der Tabelle belegt Deutschlands U19 nach zwei Spielen und drei Punkten den zweiten Tabellenplatz hinter Portugal. Zum Auftakt in die EM-Qualifikation hatte man 2:1 gegen Schweden gewonnen, als nächster Gegner wartet Litauen.