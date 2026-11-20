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Schock beim FC Bayern! Weltfußballer Harry Kane und Superstar Michael Olise haben sich gegen den 1. FC Köln verletzt und konnten nicht weitermachen.

Nach einer guten Viertelstunde war zunächst der Kapitän der englischen Nationalmannschaft nach einem Zweikampf mit Joël Schmied liegen geblieben, nachdem ihn der Kölner von hinten im eigenen Strafraum am Sprunggelenk getroffen hatte, gleichzeitig aber auch den Ball spielte.

Zwar versuchte Kane im Anschluss noch einige Minuten humpelnd weiterzuspielen, schließlich musste er aber den Platz verlassen. Für ihn wurde Tom Bischof eingewechselt.

Im Verlauf der ersten Halbzeit verletzte sich dann auch noch Olise nach einem Pressschlag gegen Köln-Verteidiger Tom Krauß. Zwar konnte der französische Nationalspieler den ersten Durchgang noch zu Ende spielen, blieb dann aber nach dem Seitenwechsel in der Kabine. Für ihn kam Nachwuchsspieler Tim Binder.

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Kane und Olise verletzt! Wie lautet die genaue Diagnose?

Kane und Olise sind damit nach Ismael Saibari, Serge Gnabry, Luis Diaz und Alphonso Davies die nächsten Offensivspieler, die dem FC Bayern verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stehen. Über eine genaue Diagnose war zunächst nichts bekannt, Olise verließ das Stadion aber noch während der Partie auf Krücken.

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Jamal Musiala steht nach überstandener Verletzung zwar wieder im Kader, wie Trainer Vincent Kompany vor Anpfiff bestätigte, reiche es für den 23-Jährigen aber erst für einen Kurzeinsatz über 20 Minuten.