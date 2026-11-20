Schock beim FC Bayern! Weltfußballer Harry Kane und Superstar Michael Olise haben sich gegen den 1. FC Köln verletzt und konnten nicht weitermachen.
Nach einer guten Viertelstunde war zunächst der Kapitän der englischen Nationalmannschaft nach einem Zweikampf mit Joël Schmied liegen geblieben, nachdem ihn der Kölner von hinten im eigenen Strafraum am Sprunggelenk getroffen hatte, gleichzeitig aber auch den Ball spielte.
Zwar versuchte Kane im Anschluss noch einige Minuten humpelnd weiterzuspielen, schließlich musste er aber den Platz verlassen. Für ihn wurde Tom Bischof eingewechselt.
Im Verlauf der ersten Halbzeit verletzte sich dann auch noch Olise nach einem Pressschlag gegen Köln-Verteidiger Tom Krauß. Zwar konnte der französische Nationalspieler den ersten Durchgang noch zu Ende spielen, blieb dann aber nach dem Seitenwechsel in der Kabine. Für ihn kam Nachwuchsspieler Tim Binder.
Kane und Olise verletzt! Wie lautet die genaue Diagnose?
Kane und Olise sind damit nach Ismael Saibari, Serge Gnabry, Luis Diaz und Alphonso Davies die nächsten Offensivspieler, die dem FC Bayern verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stehen. Über eine genaue Diagnose war zunächst nichts bekannt, Olise verließ das Stadion aber noch während der Partie auf Krücken.
Jamal Musiala steht nach überstandener Verletzung zwar wieder im Kader, wie Trainer Vincent Kompany vor Anpfiff bestätigte, reiche es für den 23-Jährigen aber erst für einen Kurzeinsatz über 20 Minuten.
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📝 Bio: Durch einen Nebenjob bei Smartodds durfte ich meine erste Erfahrungen in einer Sportredaktion sammeln und dabei auch noch Geld verdienen - was wie der Traum eines kleinen Jungen klingt, war plötzlich Realität. Nachdem ich in der Folge einige Jahre im Auftrag der UEFA die deutsche Webseite mit Texten, Interviews, Videos und LIVE-Tickern befüllt habe, bin ich 2015 bei SPOX gelandet.
Nach Praktikum und Volontariat wechselte ich schließlich in die GOAL-Redaktion und durfte mich fortan zu 100 Prozent auf den Fußball konzentrieren. Dem bin ich bis heute treu geblieben, wobei ich mittlerweile sämtlich Sozialen Kanäle von SPOX und GOAL betreute.
⚽ Wie ich zum Fußball gekommen bin:
Geboren und aufgewachsen in München, wurde mir die Liebe zum Fußball und insbesondere zum FC Bayern bereits in die Wiege gelegt - wenngleich meine Eltern eigentlich gar nichts mit dem runden Leder am Hut hatten. Wohl aber mit Briefmarken - und so kam es, dass meine erste eigene Briefmarke die FCB-Meistermarke 1997 war. Mit der Zeit kristallisierte sich allerdings heraus, dass ich lieber selbst gegen den Ball trat und die Bravo Sport dem Michel-Katalog eindeutig vorzog.
🎯 Beschäftigt sich in seiner Arbeit vor allem mit:
🌟 Meine liebsten Fußball-Momente:
Als deutscher Fußball-Fan ist das 7:1 gegen Brasilien im WM-Halbfinale 2014 ein Moment, an den ich mich gerne zurückerinnere - vor allem, da auch das Endspiel noch erfolgreich war. Mit der bayerisch-roten Vereinsbrille sind mir die Jahre 2012 und 2013 sowohl negativ als auch positiv in bester Erinnerung, zumal ich beim Supercup-Finale 2013 in Prag bei der Revanche gegen Chelsea privat live vor Ort im Stadion sein konnte.