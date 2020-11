Bis zu 2000 Fans in Liverpool: England lässt wieder Zuschauer zu

Ab Dezember dürften in englischen Stadien wieder Fans zu sehen sein. Das kann jedoch von Region zu Region variieren.

Gute Nachrichten für Jürgen Klopp: Der englische Meister mit seinem deutschen Teammanager darf seine Heimspiele ab Dezember erstmals seit März wieder vor Zuschauern bestreiten. Die Wiederzulassung von Fans wurde am Donnerstag verkündet, gilt aber nicht landesweit.

Demnach dürfen Premier-League-Klubs aus der Hauptstadt London und aus Liverpool, wo auch der beheimatet ist, mit Ende des zweiten Lockdowns (2. Dezember) wieder vor bis zu 2000 Anhängern spielen. Damit könnte Klopp an der Anfield Road am 5. Dezember gegen die wieder Fans begrüßen.

Manchester-Klubs zunächst weiterhin ohne Fans

Die Region Merseyside wurde von der Regierung wie London auf Stufe 2 der Risikoskala eingeordnet. Der Großraum Manchester mit Rekordmeister United und Spitzenklub City liegt auf "Tier 3" ("sehr hohes Risiko") und muss wegen der Pandemie weiter ohne Fans planen. Auf Stufe 1 sind sogar 4000 Anhänger möglich. Die Einteilung der Regionen nach Risikogebieten soll am 16. Dezember überprüft werden.

Neben den beiden genannten Teams dürfen auch Aston Villa (Birmingham), , , und die Wolves zu Hause noch keine Zuschauer zulassen. In London sind aktuell sechs Erstligaklubs beheimatet, die sich auf ihre Fans freuen: der mit dem Nationalspieler-Trio Timo Werner, Kai Havertz und Antonio Rüdiger, der , , , und der .

In wird seit Ende der Corona-Pause im Juni in allen vier Profiligen vor leeren Rängen gespielt. Die Premier League hatte zuletzt betont, sie "begrüße" die Regierungspläne für die Rückkehr der Fans. Zugleich arbeite sie an Modellen, die eine höhere Anzahl erlaubten, um den finanziellen Schaden einzugrenzen.