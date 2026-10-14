Bittere Gewissheit für Vinicius Junior: Der Angreifer von Real Madrid hat für seine jüngste Entgleisung eine erwartet harte Strafe kassiert. Wie der spanische Verband am Mittwochabend verkündete, wurde Vini Jr. nach seiner Roten Karte gegen den FC Villarreal mit einer Sperre von vier Spielen bedacht. In LaLiga darf der Brasilianer damit erst wieder nach der Länderspielpause im November ran, womit er unter anderem den Clasico gegen den FC Barcelona am 25. Oktober verpasst.

Die Bestrafung setzt sich indes aus zwei Komponenten zusammen. Zwei Spiele Sperre erhält Vinicius für das eigentliche Delikt - er zog Gegenspieler Nathan Saliba an dessen Haaren - und zwei für sein aggressives Verhalten gegenüber dem Schiedsrichter Isidro Diaz de Mera.

Ebenfalls eine Rolle dürfte sein Ausraster beim Gang aus dem Innenraum in die Katakomben des Bernabeu gespielt haben, wie ein im Netz kursierendes Video gezeigt hatte. Obwohl ihn Endrick im Anschluss an den Platzverweis versuchte zu beruhigen, schubste er hinter dem VAR-Monitor einen LaLiga-Mitarbeiter zur Seite.

Real Madrid: Darf Vinicius Junior in der Champions League spielen?

Ganz auf Vinicius verzichten muss Real bis nach der Länderspielpause jedoch nicht. Die Sperre gilt schließlich nicht für die Champions League, in der die Königlichen am Mittwoch auf die AS Roma und in der der darauffolgenden Woche auf RB Leipzig treffen.

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Vinicius hatte sich in der Zwischenzeit ausdrücklich bei seiner Mannschaft und den Real-Fans für sein Fehlverhalten entschuldigt, konnte das Unvermeidbare damit aber nicht abwenden. Derweil läuft es in dieser Saison auch sportlich unrund. Bislang stehen ein mageres Tor und drei Vorlagen in neun Partien zu Buche, nachdem er seinen Vertrag unlängst bis 2032 inklusive eines angeblichen Gehalts von 25 Millionen Euro pro Jahr verlängert hatte.

Trainer Jose Mourinho hatte bereits gegen Villarreal auf das Formtief des 26-Jährigen reagiert und Neuzugang Yan Diomande auf dem linken Flügel den Vorzug gegeben. Der ehemalige Leipziger war es dann auch, der den Siegtreffer erzielte. In Rom wurde Vinicius zurück in die Startelf beordert.