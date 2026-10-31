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So seht Ihr Birmingham City Women gegen Tottenham Hotspur Women mit einem VPN

Möchtet Ihr Euren gewohnten Streamingdienst mit mehr Sicherheit nutzen oder aus einer anderen Region der Welt darauf zugreifen, in der geografische Beschränkungen gelten könnten? Dabei kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

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Ein zuverlässiges VPN besorgen . Wählt einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter (z. B. ExpressVPN ) und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).

. Wählt einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter (z. B. ) und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen . Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird (beachtet dazu unsere internationale Übersicht oben).

. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird (beachtet dazu unsere internationale Übersicht oben). Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

Anmelden und Stream finden. Erstellt ein Konto beim offiziellen Anbieter oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

England 1 - Spielwoche 8 1. Nov. 2026 - 09:00 ARMCO Arena

Birmingham City Women empfängt Tottenham Hotspur Women in der ARMCO Arena in Solihull. Zu diesem Zeitpunkt der Saison steht für beide Klubs in der WSL-Partie viel auf dem Spiel.

Das Team von Amy Merricks hat gezeigt, dass es mit den stärkeren Mannschaften der Liga mithalten kann. Im jüngsten WSL-Spiel holte Birmingham ein Unentschieden gegen Arsenal Women. Ein Heimsieg würde dem Selbstvertrauen und der Position am Tabellenende zugutekommen.

Tottenham reist als Tabellenfünfter der WSL in die Midlands und dürfte aus dieser Partie Zählbares mitnehmen wollen. Die Mannschaft von Martin Ho zeigte zuletzt allerdings schwankende Leistungen. Niederlagen gegen Arsenal und Chelsea in den jüngsten Ligaspielen haben Zweifel an ihren Aussichten auf einen Platz unter den ersten Vier geweckt.

Birmingham hat zwei der letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und genießt den Heimvorteil. In der ARMCO Arena ist das Team nur schwer zu knacken.

In Pokalwettbewerben zeigte sich Tottenham offensivstark: Der 6:1-Sieg gegen Bristol City WFC im jüngsten Spiel verdeutlicht die Durchschlagskraft der Mannschaft. In der Liga sieht ihre Form jedoch anders aus.

In dieser Partie könnte Birminghams Heimvorteil gegen ein Tottenham-Team den Ausschlag geben, dem es in dieser WSL-Saison an Konstanz mangelt.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um Birmingham City Women gegen Tottenham Hotspur Women zu sehen.

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