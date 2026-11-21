So sehen Sie Birmingham City Women gegen Manchester United Women mit einem VPN

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort wählen. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem gewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besuchen Sie die Website des Sportrechteinhabers oder öffnen Sie dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

England 1 - Spielwoche 11 22. Nov. 2026 - 07:00 ARMCO Arena

Birmingham City Women trifft in der ARMCO Arena in Solihull auf Manchester United Women. In dieser Partie der Women's Super League spielt das Schlusslicht gegen ein Team, das auf einen Platz unter den ersten vier drängt.

Das Team von Amy Merricks braucht dringend Punkte. Birmingham steht auf Platz 13 der WSL-Tabelle und hat drei seiner letzten fünf Spiele verloren, darunter ein 1:4 gegen London City Lionesses und ein weiteres 1:4 gegen Tottenham Hotspur.

Auch das jüngste Ligaspiel brachte keine Erleichterung. Birmingham verlor am 15. November mit 0:1 gegen Aston Villa und blieb damit am Tabellenende.

Manchester United reist in deutlich besserer Verfassung an. Das Team von Eva Olid steht auf Platz vier der WSL und hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, darunter ein 2:0 in der Liga gegen Crystal Palace und ein 2:1 im WSL Cup gegen Everton.

United gewann zudem Anfang dieses Monats in der WSL mit 1:0 gegen Aston Villa. Auch dieses Ergebnis unterstreicht die gute Form vor der Partie.

Die Bilanz der direkten Duelle spricht klar für die Gäste. Auch wegen der zuletzt konstanten Leistungen ist United auf dem Papier der klare Favorit.

Hier erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um Birmingham City Women gegen Manchester United Women live zu sehen.

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