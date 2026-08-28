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Florian Wirtz Liverpoolgetty

"Bin auf jeden Fall dran gewachsen": Florian Wirtz gibt Einblicke in schwierige erste Saison beim FC Liverpool

Premier League
F. Wirtz
Liverpool

Neuer Klub, neues Land, schwieriges Jahr: In seiner durchwachsenen ersten Saison beim FC Liverpool hat Florian Wirtz einiges gelernt.

Er habe "sehr viel Positives mitgenommen" und sei "auf jeden Fall dran gewachsen", sagte der Nationalspieler bei Sky. Das Jahr habe ihn "geformt, weil es auch nicht immer leicht war".

Insgesamt blickt der 23-Jährige, der im Sommer 2025 für rund 125 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zu den Reds gewechselt war, jedoch positiv auf seinen Reifeprozess. "Ich würde schon sagen, dass ich mich fast in jedem Bereich weiterentwickelt habe. Was mein physisches Level angeht auf jeden Fall", sagte Wirtz: Er müsse jeden Tag "fast an meine Grenzen gehen, weil einfach Spieler hier sind, die auch jeden Tag mit voller Kraft im Training dabei sind und eine solche Qualität haben. Da muss man auch selber auf einem guten Level sein." Gleichzeitig sei er immer "sehr, sehr selbstkritisch".

Liverpool-Legende über Florian Wirtz: "Ich glaube einfach, dass er nicht mehr ins Team passt"

Kritik von außen hatte es im ersten Jahr häufig gegeben. Wirtz gelangen in 49 Einsätzen 17 Torbeteiligungen. Nach Ansicht vieler Experten und Fans zu wenig.

Auch nach dem Start (2:2 bei Newcastle United) in die neue Saison gab es bereits Tadel. "Ich glaube nicht, dass wir eine massive Leistungsschwäche sehen", sagte die Klubikone Jamie Carragher bei Sky Sport: "Was wir seit einem Jahr sehen, ist wahrscheinlich das, was er ist: ein ordentlicher Fußballer." Man könne so nicht weitermachen, sagte Carragher: "Es funktioniert nicht. Es hat letzte Saison nicht funktioniert. Ich glaube einfach, dass es langsam so weit kommt, dass er nicht mehr ins Team passt."

Am Samstag (13.30 Uhr/Sky) dürfte er abermals genau hinschauen. Dann treffen Wirtz und Liverpool in der Premier League auf Nottingham Forest.

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Häufig gestellte Fragen

Florian Wirtz' Revier ist die Offensive – bevorzugt agiert er als offensiver Mittelfeldspieler oder als Rechtsaußen.

Am 3. Mai 2002 erblickte Wirtz in Pulheim in Nordrhein-Westfalen das Licht der Welt – jenem Ort, an dem auch seine Fußballreise ihren Anfang nahm.

Beim FC Liverpool läuft Wirtz mit der Rückennummer 7 auf. In der deutschen Nationalmannschaft trägt er die 17.

Mit einer Körpergröße von 1,77 Metern zählt Wirtz nicht zu den größten, aber auch nicht zu den kleinsten Spielern auf dem Platz.

Wirtz bringt rund 72 Kilogramm auf den Platz.

Wirtz' genaue Schuhgröße ist nicht offiziell bekannt. In Fanforen wird sie auf etwa 42 bis 43 geschätzt – passend zu seiner Körpergröße.

Wirtz agiert zwar häufig über die linke Seite des Spielfelds – etwa um Dribblings abzuschließen oder präzise Pässe in die Gefahrenzone zu spielen –, ist jedoch eindeutig Rechtsfuß.

Wirtz' fußballerische Reise begann beim SV Grün-Weiß Brauweiler in seinem Heimatort Pulheim.

Seit Juli 2025 hat Wirtz seine neue Heimat in Liverpool gefunden, wo er für den FC Liverpool aufläuft.

Der Nationalspieler setzt auf den Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupe – ein beeindruckendes Kraftpaket mit 585 PS, das in nur 3,4 Sekunden von null auf 100 km/h sprintet und bis zu 310 km/h erreicht.

Florian Wirtz wurde in Deutschland geboren, verbrachte dort den Großteil seines Lebens, besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft und spielt für die deutsche Nationalmannschaft. Dementsprechend spricht er selbstverständlich Deutsch.

Wirtz hat keine eigenen Kinder.

Seit Herbst 2022 ist Florian Wirtz mit Aaliyah liiert, einer Influencerin, die auf TikTok mehr als 100.000 Follower zählt. Sie begleitet ihn regelmäßig zu Spielen und zeigt sich gelegentlich gemeinsam mit ihm in der Öffentlichkeit.

Sein Transfer zu Liverpool sowie lukrative Sponsoringverträge sichern Wirtz eine solide finanzielle Basis. Hinzu kommen ein hoher Marktwert und zusätzliche Einkünfte aus Werbepartnerschaften, die sein Vermögen weiter steigern. Sports Illustrated schätzt sein Vermögen auf rund 20 Millionen Euro.

Wirtz steht noch am Anfang seiner Karriere, hat aber bereits beachtliche Erfolge gefeiert: Mit Bayer Leverkusen gewann er die deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal und den Supercup. Er steht also bei drei Titeln.

Die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Fußball – den Ballon d'Or – konnte Wirtz bislang noch nicht gewinnen.

Den Titel des FIFA-Weltfußballers hat er auch noch nicht geholt.

Wie bei vielen mit dem Vornamen Florian wird auch Wirtz häufig mit "Flo" angesprochen. Weitere geläufige Spitznamen sind bislang nicht bekannt.

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