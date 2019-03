Präsident verrät: Athletic Bilbao will Bayerns Javi Martinez "für 20 Millionen Euro" zurückholen

Seit 2012 kickt Javi Martinez in der Bundesliga. Nur zu gerne würde Ex-Klub Athletic Bilbao den Spanier zurückholen.

Der Präsident von hat das Bemühen um eine Rückholaktion von Bayern Münchens Allrounder Javi Martinez angekündigt. 20 Millionen Euro will der -Klub demnach in die Hand nehmen, um den Mittelfeldspieler zurück in sein Heimatland zu lotsen.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

"Athletic kann ohne Probleme 20 Millionen Euro für Javi Martinez aufbringen. Wir haben die Kapazitäten, um diesen Preis zu bezahlen. Aus ökonomischer Sicht wäre das also kein Problem", wird Aitor Elizegi von der Mundo Deportivo zitiert.

Martinez schließt Rückkehr nicht aus: Bilbao? "Ein Paradies"

Javi Martinez verließ den Klub im Jahr 2012 für 40 Millionen Euro und schloss sich dem deutschen Rekordmeister an. Für den FC Bayern lief der spanische Nationalspieler bereits in über 200 Pflichtspielen auf.

Martinez äußerte sich erst kürzlich zu seiner Zukunft und sprach dabei auch das Thema Heimatverbundenheit an. "Bilbao ist ein Paradies. Ich habe dort noch viele Freunde und kann auch nicht dementieren, dass ich eines Tages dorthin zurückkehren werde", sagte der 30-Jährige dem kicker.

Athletic Bilbao: Hoffnung auf Verbleib von Trainer Garitano

Desweiteren hofft Elizegi auch auf den Verbleib von Athletic-Trainer Gaizka Garitano: "Mein großer Wunsch ist, dass Gaizka Garitano drei Jahre lang bei uns bleibt. Die ersten Entwicklungen, die er vorangetrieben hat, waren brillant. Er hat das Schiff auf den richtigen Weg gebracht."

Der Vertrag des Trainers läuft jedoch zum Saisonende ebenso aus, wie der von Aritz Aduriz, Markel Susaeta, Ander Iturraspe und Mikel Rico.

Derzeit steht Bilbao mit 37 Zählern auf Platz neun der spanischen Top-Liga. Am Freitag gastiert der Klub beim FC .