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Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Bietet auch der FC Bayern mit? Galatasaray lässt bei Juventus-Star offenbar nicht locker

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G. Bremer
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Auch die Bayern sollen sich mit Bremer beschäftigen. Galatasaray lässt bei dem Abwehrmann von Juventus Turin aber offenbar nicht locker.

Der unter anderem auch beim FC Bayern München gehandelte Innenverteidiger Bremer könnte offenbar bei Galatasaray landen.

Wie die italienische Zeitung Gazzetta dello Sport berichtet, lässt der türkische Meister bei dem Brasilianer von Juventus Turin nicht locker. Nach einem erfolglosen ersten Vorstoß soll Galatasaray Bremer erneut ein Angebot unterbreitet haben. Dieses würde dem Abwehrmann satte acht Millionen Euro Nettogehalt pro Jahr einbringen - etwa zwei Millionen Euro mehr, als er bei Juve aktuell jährlich einstreicht.

Bremer habe die Offerte zwar vorerst nicht angenommen, die Tür nach Istanbul allerdings auch nicht zugemacht. Laut Gazzetta wägt er nun ab, ob er sich einen Wechsel in die Süper Lig vorstellen könne. Er sei jedenfalls grundsätzlich offen für einen Abschied aus Turin in diesem Sommer, heißt es.

Wechsel zu Galatasaray? Auch der FC Bayern soll Bremer im Auge haben

In dem Zusammenhang war zuletzt auch der FC Bayern mit Bremer in Verbindung gebracht worden. Die Gazzettaschrieb Anfang Juli sogar davon, dass der deutsche Meister ein Angebot in Höhe von 30 Millionen Euro Ablöse für den 29-Jährigen vorbereite. Juventus soll allerdings mindestens 40 Millionen Euro für Bremer haben wollen, dessen Vertrag noch bis 2029 läuft.


Gleison Bremer Juventus 2025-2026Getty Images


Bei Juve schaut man sich laut Gazzetta derweil schon nach möglichen Nachfolgern für den Fall eines Wechsels von Bremer um. Dabei sollen die Italiener allen voran Fikayo Tomori von der AC Mailand im Auge haben, auch Jean-Clair Todibo von Premier-League-Absteiger West Ham United sei ein Kandidat. Mit Min-jae Kim war in den vergangenen Wochen immer wieder auch ein Innenverteidiger der Bayern bei Juve im Gespräch.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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