Der unter anderem auch beim FC Bayern München gehandelte Innenverteidiger Bremer könnte offenbar bei Galatasaray landen.

Wie die italienische Zeitung Gazzetta dello Sport berichtet, lässt der türkische Meister bei dem Brasilianer von Juventus Turin nicht locker. Nach einem erfolglosen ersten Vorstoß soll Galatasaray Bremer erneut ein Angebot unterbreitet haben. Dieses würde dem Abwehrmann satte acht Millionen Euro Nettogehalt pro Jahr einbringen - etwa zwei Millionen Euro mehr, als er bei Juve aktuell jährlich einstreicht.

Bremer habe die Offerte zwar vorerst nicht angenommen, die Tür nach Istanbul allerdings auch nicht zugemacht. Laut Gazzetta wägt er nun ab, ob er sich einen Wechsel in die Süper Lig vorstellen könne. Er sei jedenfalls grundsätzlich offen für einen Abschied aus Turin in diesem Sommer, heißt es.

Wechsel zu Galatasaray? Auch der FC Bayern soll Bremer im Auge haben

In dem Zusammenhang war zuletzt auch der FC Bayern mit Bremer in Verbindung gebracht worden. Die Gazzettaschrieb Anfang Juli sogar davon, dass der deutsche Meister ein Angebot in Höhe von 30 Millionen Euro Ablöse für den 29-Jährigen vorbereite. Juventus soll allerdings mindestens 40 Millionen Euro für Bremer haben wollen, dessen Vertrag noch bis 2029 läuft.





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Bei Juve schaut man sich laut Gazzetta derweil schon nach möglichen Nachfolgern für den Fall eines Wechsels von Bremer um. Dabei sollen die Italiener allen voran Fikayo Tomori von der AC Mailand im Auge haben, auch Jean-Clair Todibo von Premier-League-Absteiger West Ham United sei ein Kandidat. Mit Min-jae Kim war in den vergangenen Wochen immer wieder auch ein Innenverteidiger der Bayern bei Juve im Gespräch.